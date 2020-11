Armenia confirma que se retira del Festival de Eurovisión Junior 2020

La mayor parte de los concursos musicales se vieron afectados por la crisis del coronavirus y eso hizo que muchos finalmente tuvieran que posponerse para más adelante, pero no ha sido el caso de Festival de Eurovisión Junior 2020. El concurso musical europeo continúa activo por el momento y se celebrará el 29 de noviembre en Varsovia, Polonia, aunque cada país actuará desde el suyo y Soleá intentará conseguir la segunda victoria de nuestro país defendiendo su pegadizo tema "Palante". Sin embargo, uno de los países que iban a formar parte del festival ha confirmado su retirada del concurso, Armenia.

We're sad to announce that Armenia is withdrawing from #JESC2020. They will be missed and we hope to welcome them back next year.



?? https://t.co/itOeQBqNCE pic.twitter.com/zEXsngGaTN