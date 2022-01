La sexta ola del Covid ha roto algunos de los planes del Benidorm Fest 2022. Los planes siguen adelante, pero ante el aumento de contagios hay una duda que se han estado haciendo muchos de los fans: ¿qué ocurrirá si alguno de los artistas es positivo durante la celebración del evento? ¿Quedará descalificado o habrá alguna manera de que siga en la clasificación? La duda ya ha quedado resuelta.

Unique, en la presentación de los artistas seleccionados del Benidorm Fest

Eva Mora y María Eizaguirre han presentado un gran número de nuevos detalles sobre el festival y uno de los temas que se han tratado ha sido el del Covid y los artistas, sobre todo después de conocer el reciente positivo de Matt, integrante de la banda Unique. "No queremos ponernos en ninguno de los supuestos, pero hay que barajar las posibilidades dentro del poco tiempo que tenemos", ha declarado Mora, matizando que "vamos a 'contratodo' viendo cómo avanza la pandemia".

"No sabemos lo que puede pasar y hay que tomar decisiones rápidamente porque tenemos tres galas y un programa", explica la Jefa de la Delegación Española en Eurovisión. "Barajamos tres supuestos", subraya, antes de comentar cuál sería cada uno de ellos. (1) Si han pasado el primer ensayo, daríamos ese ensayo como referente de su actuación. (2) En caso de que no lo hayan hecho, los que tengan videoclip, podríamos tenerlo en cuenta para pasarlo al público. (3) Y el peor de los supuestos es que un artista no haya ensayado ni tenga videoclip, pues aquí tomaríamos la decisión drástica que sería poner la canción con un fotomontaje.

"No podemos ahora entrar a valorar si es justo o no"

Acto seguido, Mora ha comentado que "no podemos ahora entrar a valorar si es justo o no, porque son decisiones que tenemos que tomar de forma precipitada dada la situación en la que nos encontramos. Hablamos de tres supuestos extremísimos, que ojalá no tengamos que llegar a ninguno de ellos". Su deseo es que todo salga según lo esperado, ya que "todos tienen unas estupendas puestas en escena y ojalá se puedan mostrar con normalidad en el Benidorm Fest".