Por Alejandro Burrueco Marín |

La espera ha acabado. El miércoles 16 de octubre 'Mask Singer: adivina quién canta' volverá a la parrilla de Antena 3 con su cuarta edición. Su presentador, Arturo Valls, nos ha detallado algunas de las novedades de esta nueva entrega, en la que se incorporan al jurado Ana Milán y Alaska. También hemos hablado con el comunicador de su llegada a RTVE con 'That's My Jam' o el regreso de 'Caiga quien caiga', el formato con el que se dio a conocer.

'Mask Singer: adivina quién canta'

Imagínate, con muchas ganas. No hay peligro de que se me escape ningún nombre, porque ya no me acuerdo. Ha pasado tanto tiempo... En mi caso como estoy con mil proyectos y mil cosas es como muy nuevo.

¿Cómo afrontas la acogida de esta cuarta entrega?

Pinta superbien con los nuevos investigadores, que han entrado fenomenal, y las nuevas máscaras. Cuando haces varias ediciones de un mismo formato lo interesante es buscar algún elemento que sorprenda al espectador y a nosotros mismos.

Ya no sé de qué edición es cada uno, ni si los hemos desenmascarado ya

Habiendo tanto secretismo en torno al programa, ¿no habéis planteado hacerlo en directo para acortar los plazos?

Eso sería interesante, pero complicado por una cuestión de agenda. Viene gente internacional con agendas apretadísimas y cuadrarlos para un directo sería muy complicado. Sería interesante, pero los decorados y las cosas que lleva un formato como este... Sería muy complicado hacer un directo, pero bueno, en próximas ediciones...

¿Alguien te ha intentado sonsacar las identidades de las máscaras desde que se grabó el programa?

En alguna comida me han rellenado la copa, pero no. Se me van mezclando las ediciones, esta es la cuarta y ya no sé de qué edición es cada uno, ni si los hemos desenmascarado ya. Pasa un poco eso, pero estoy muy contento con el nivel de invitados de las máscaras. Hay alguno que a mí personalmente me ha hecho muchísima ilusión tener cerca.

¿Cómo fue ese momento en el que se inundó el plató? ¿Causó muchos contratiempos?

Hubo que parar la grabación, pero por suerte no pasó nada más que eso. Fue más la anécdota y la aventura que lo que ocurrió realmente. No hubo ningún riesgo, pero fue muy anecdótico tener que salir de esa manera y con esa cantidad de agua. Fue muy surrealista ver a los compañeros y las máscaras entre tanta agua.

Jurado de la cuarta edición de 'Mask Singer: adivina quién canta'

¿Cómo has visto a Ana Milán y Alaska asumiendo el nuevo rol de investigadoras?

Muy sueltas, muy metidas en el personaje de investigador desde el minuto uno. Sobre todo se han sorprendido por la dificultad que tiene el formato, que parece fácil, pero hay que manejar las pistas, crear teorías... Es una montaña rusa de repente adivinar a alguien, pero luego es frustración porque no das con la persona que hay tras la máscara. Disfruto mucho viéndolo de cerca.

Me han ofrecido en otros formatos estar de jurado o investigador

Tú también estuviste bajo una máscara en la versión uruguaya del programa, ¿cómo fue la experiencia?

Fue increíble. También me sorprendí de que me conocieran allí, porque a ver si me quitaba la máscara y decían: "¿Este señor quién es?". Pero claro, como se emitía allí '¡Ahora caigo!' en su día, 'Me resbala'... Se emitían muchos programas allí en prime time. De repente fue muy curioso ver la producción desde dentro de una cosa que tú estás acostumbrado y ya estás manejando. Era muy curioso, porque el regidor veía cómo me manejaba en la máscara yendo de un lado a otro. Decía: "¿Este tío cómo sabe dónde hay que colocarse todo el rato?". Pero claro, llevaba ya dos temporadas haciéndolo.

Tan solo te quedaría el rol de investigador, ¿te atreverías?

Pues sí, ese me cuesta mucho, aunque me lo han ofrecido en otros formatos estar de jurado o investigador. Me parece dificilísimo, aunque este no porque no se juzga. A mí lo que más se me hace cuesta arriba son los talents, pero aquí sí que me podría molar.

No sé si a mí volver a cosas que ya he hecho me apetece mucho

'That's My Jam' va a pasar de Movistar a RTVE, al igual que el programa de David Broncano, ¿has sentido la misma presión que él de moverte a una cadena pública?

No, digamos que David no se movía tanto en generalista, siempre se ha manejado en plataforma con Movistar. Yo llevo toda mi vida en el mainstream digamos y no he tenido esa presión. Tampoco por suerte se ha politizado tanto el asunto, ni se nos ha puesto tanto el foco en lo que suponía. En ese sentido presión poca.

También se está gestando el regreso de 'Caiga quien caiga', ¿te gustaría volver a un formato de ese estilo?

No sé si a mí volver a cosas que ya he hecho me apetece mucho. Sí me apetece verlo y entiendo que es un formato vigente que tiene mucho sentido hoy en día. Que alguien haga una pregunta incómoda y que cuestione a los políticos, esa crónica semanal de un evento importante visto desde otro punto de vista más crítico con comedia y con humor me parece muy adecuado. Lo voy a ver seguro. Otra cosa es que a mí me apeteciera volver a algo que ya he hecho durante tantos años.