Así ha sido la llamada entre Marta López y Alexia Rivas tras la pillada de Alfonso Merlos en un directo

Si hay un tema que sin duda ha revolucionado al mundo del corazón en los últimos días de abril es sin duda la pillada de Alfonso Merlos. El periodista se encontraba interviniendo en el formato online 'Estado de Alarma' cuando detrás suyo apareció una chica semidesnuda que no era Marta López, su pareja hasta ahora. Horas después hemos conocido que la chica que acompaña a Merlos en su hogar es Alexia Rivas, periodista de del formato de Telecinco 'Socialité'. ¿Ella y el periodista son amantes? ¿Por qué se encontraba en su hogar en plena cuarentena? ¿Qué ha pasado entonces con la relación entre Merlos y Marta López? Muchas son las dudas que han surgido respecto a este tema y por fin, vamos conociendo poco a poco nuevos detalles de lo sucedido para aclararlas.

Marta López y Alexia Rivas

López se ha limitado a afirmar que "es una situación muy desagradable"; unas declaraciones que ampliará este sábado 25 de abril en 'Viva la vida', espacio en el que concederá su primera entrevista sobre el tema. Paralelamente, Alexia Rivas se pronuncia el mismo día en 'Socialité', aunque por ahora ha dejado claro que en ningún momento su aparición fue algo pactado o pensado por ella para saltar a la fama. "Él me dijo que no me preocupase, que confiase en él y que no se me iba a ver (...) yo estoy muy bien y tranquila", ha afirmado, dejando claro que "él y Marta López lo habían dejado ya", algo que el propio Merlos ha querido corroborar en declaraciones a la revista Diez Minutos.

La versión de Alfonso Merlos

El periodista ha afirmado que "lo que se está publicando ni diciendo, se ajusta a la realidad" y ha dejado claro que efectivamente, "no hemos roto ahora, porque la relación en los términos en los que existió en un momento, ya no existía. ¿Me entiendes? No hay mucho más que añadir". Por contra, la propia Marta López y varios colaboradores de 'Sálvame' han desmentido esta versión y es que, tal y como se afirmó en la entrega del magacín de Telecinco este viernes 24 de abril, la ruptura se habría producido hace tan solo dos semanas, algo que evidenciaría que Merlos ha sido muy rápido para encontrar nueva pareja o realmente engañó a López y empezó a conocer a Rivas antes de lo que este afirma haberlo hecho.

La llamada entre ambas

¿Qué ha pasado entonces? Pues parece que ambas han querido saberlo de primera mano y es que Marta López y Alexia Rivas se han llamado para aclarar lo sucedido, tal y como avanza Semana. Según publica este medio, el viernes 24 de abril se habría producido una llamada para hablar claramente de lo sucedido y habría sido entonces cuando ambas se habrían dado cuenta que han sido engañadas por Merlos. De esta forma, ninguna de las dos sería la verdadera víctima y por contra, el periodista habría jugado con ambas. Posiblemente, las dos hablarán de este encuentro en sus respectivas apariciones en 'Socialité' y 'Viva la vida' este domingo 24 de abril. Está claro que la polémica respecto a este particular trío no ha hecho más que empezar.