Una joven semidesnuda que no es Marta López se cuela en un directo de Alfonso Merlos

Mientras media España disfruta de los directos de los famosos y artistas que analizan la actualidad y amenizan la cuarentena desde sus casas, la otra media aprende a marchas forzadas a hacer estas conexiones improvisadas. Por ello, no es de extrañar que se produzcan imprevistos en directo y que se den situaciones del todo inesperadas.

Alfonso Merlos en directo en YouTube

Esto es lo que le ha pasado a Alfonso Merlos cuando se encontraba en plena conexión con "Estado de alarma", un canal de YouTube del periodista Javier Negre. El colaborador de 'Ya es mediodía' se encontraba analizando la actualidad política junto a Cristina Seguí y Albert Castillón cuando una mujer se le colaba en pantalla.

La joven, no identificada, aparecía paseando por detrás de él vistiendo ropa interior, sorprendiendo a los seguidores de la tertulia online. Merlos no se percataba de su presencia, que apenas duraba unos segundos, pero muchos usuarios de las redes sociales capturaban las imágenes y se preguntaban por la identidad de la misma. En especial porque aparentemente no parece ser Marta López, pareja del periodista desde hace meses.

La relación de Alfonso Merlos y Marta López

Alfonso Merlos y Marta López se conocieron gracias a su trabajo como colaboradores en 'Ya es mediodía', el matinal de Telecinco presentado por Sonsoles Ónega. Ambos decidieron comenzar una relación sentimental en otoño de 2019, aunque la han llevado con mucha discreción ante la prensa. Poco después del inicio, en diciembre, sorprendían con un discreto beso en la mejilla en el programa de Mediaset, primera vez que mostraban su cariño ante las cámaras. Ocurría entre el cambio entre la mesa política y la de corazón, ocasión que aprovechaban para demostrar la gran química existente entre ambos.