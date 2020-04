Marta López se pronuncia sobre el vídeo de Alfonso Merlos con la chica semidesnuda y se desvela su identidad

Los directos desde casa en los programas de televisión están dejando momentos divertidos y otros que no lo son tanto, como le ocurrió a Alfonso Merlos durante su intervención en "Estado de alarma" el espacio online de Javier Negre. El colaborador de 'Ya es mediodía' estaba analizando la actualidad política cuando una mujer semidesnuda se colaba en el plano.

Aunque Merlos no se percató en ese instante de lo que estaba sucediendo, no pasó desapercibido para los espectadores que enseguida capturaron el momento preguntándose por la identidad de esa chica al percibir que no se trataba de Marta López, su pareja. Ahora ella es la que ha tomado cartas en el asunto y ha definido este momento como "una situación muy desagradable" en unas declaraciones a la revista Semana.

Marta López, también colaboradora del programa de Telecinco, ha expresado que "Alfonso no tiene ningún hijo ni ninguna hija", haciendo referencia a todas las especulaciones en las redes sociales sobre la identidad de la chica que aparece en el vídeo. Tras borrar todas las fotos en las que aparecen juntos en Instragram y sin querer dar más detalles en un principio, ha acabado confesando que sabe "quién es perfectamente".

La identidad de la chica: Alexia Rivas

El mismo medio citado ha descubierto la identidad de la chica que apareció semidesnuda en casa de Merlos y también tiene un gran vínculo con la televisión, pues se trata de Alexia Rivas, reportera de 'Socialité'. Habiendo trabajado en Marca, laSexta, Trece o Telecinco, asegura que no busca la fama en absoluto y asegura estar "bien" y "muy tranquila": "Hace mucho tiempo que rompí con mi pareja (...) ¿Sabes qué pasa? Que cuando tú estás en tu casa vas vestida como quieres y si tienes piscina vas en bikini a la piscina".

Merlos también se ha pronunciado al respecto sin confirmar si ha hablado con Marta López tras lo sucedido. "El origen está en mi casa, está en una persona que vive conmigo, y por lo tanto, no quiero añadir nada más. Esa es la situación. Por mi parte, no me voy a pronunciar de ninguna manera", comenta muy tranquilo el tertuliano y demostrando que la situación viene de lejos.