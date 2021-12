Así son los concursantes de 'MasterChef Junior 9'

Televisión Española y Shine Iberia ya han desvelado el nombre de los 12 aspirantes de la novena edición de 'MasterChef Junior'. El 20 de diciembre a partir de las 22h conoceremos las habilidades culinarias de estas jóvenes promesas de la cocina, pero, mientras tanto, ya hay información sobre sus perfiles. Entre las curiosidades de este año destaca que solo 3 de ellos tienen menos de 10 años y que el número de aspirantes se ha reducido notablemente, pues el año anterior fueron 17 los concursantes.

Aspirantes de 'MasterChef Junior 9'

Uno de estos pequeños cocineros será el sucesor de Aurora, quien se coronó como la ganadora de la octava edición. En estas entregas, los aspirantes viajarán a lugares de ensueño como Port Aventura o el lago de Sanabria, además de recibir a exparticipantes como Juanma Castaño, Miki Nadal, David Bustamante, Josie, Arnau, Ana Iglesias, Jiaping u Ofelia.

Ariel (Zaragoza). 11 años

Ariel, aspirante de 'MasterChef Junior 9'

Ariel es una joven zaragozana de 11 años cuya pasión, además de la cocina, es la música clásica. También enamorada de la Historia, esta joven tiene claro que la época en la que hubiera estado encantada de nacer es el Renacimiento. Además, su artista favorito es Beethoven, pues la música clásica domina sus escuchas.

Pablo (Sevilla). 10 años

Pablo, aspirante de 'MasterChef Junior 9'

Pablo es un joven sevillano de 10 años de pura cepa. Le encanta cocinar, pero si hubiera que afirmar cuál es la mayor pasión de su vida, esa es la Semana Santa. Cuenta los días para que llegue la gran cita, y es que no se pierde ni una. Además, le gusta bailar flamenco en la Feria de Abril y destaca por su facilidad para afrontar la vida huyendo de los problemas.

Carla (Carrizosa, Ciudad Real). 12 años

Carla, aspirante de 'MasterChef Junior 9'

Carla es la chica más mayor de todas las aspirantes de 'MasterChef Junior 9'. Con 12 años, viene de Carrizosa, en Ciudad Real, siendo una amante del campo y la naturaleza, como sus abuelos. Le gusta ir a pescar con su padre y domina a la perfección los productos frescos. Entre sus pasiones se encuentra la música, el fútbol y preparar la comida para su familia.

Rubén (Murcia). 12 años

Rubén, aspirante de 'MasterChef Junior 9'

Rubén es uno de los más mayores de la edición. Sus dotes culinarias le vienen de su madre, con quien cocina, aunque fue su abuela quien le animó a que se presentara al programa. Este joven murciano quiere ser neurocirujano de mayor y entre sus hobbies se encuentran el arte, la agricultura y el deporte.

Isabel (El Puerto de Santa María, Cádiz). 11 años

Isabel, aspirante de 'MasterChef Junior 9'

Isabel es otra de las aspirantes que conocen a la perfección lo que es el amor por la naturaleza. Viene de familia ganadera, pues tienen gallinas, vacas y caballos, y es esa la razón por la que no tiene claro si quiere ser cocinera o ganadera de mayor. Además, le gusta dar largos paseos, una de las actividades que más disfruta.

Sara (Sevilla). 8 años

Sara, aspirante de 'MasterChef Junior 9'

Sara es una de las chicas más pequeñas de la edición, pues tan solo cuenta con 8 años. Sin embargo, lleva mucho tiempo cocinando con sus padres, a quienes ayuda desde los 2 años. La música es otra de sus pasiones y lo demuestra tocando el violín cuando sale del colegio. Tiene muchas ganas de hacer las pruebas de exteriores para viajar a diferentes lugares.

Marcos (La Joyosa, Zaragoza). 10 años

Marcos, aspirante de 'MasterChef Junior 9'

Marcos se presenta como uno de los grandes estrategas de la edición, por lo que va a dar mucho juego en las pruebas. Eso sí, eso no quita que sepa perder. Con 10 años, es un apasionado de la cocina, pero también del fútbol y el atletismo. No obstante, no descarta convertirse en escritor, dado que ya ha llegado a escribir algún que otro cuento.

Abril (Santa Coloma de Gramanet, Barcelona). 9 años

Abril, aspirante de 'MasterChef Junior 9'

Abril viene de Santa Coloma de Gramanet, en Barcelona. A sus 9 años, tiene claro que de mayor va a ser youtuber y, por ello, le encanta vestirse de tul y purpurina y no tiene ningún reparo a ponerse delante de las cámaras. En su tiempo libre cocina y queda con sus amigas, con quienes le encanta pasar un buen rato.

Guillem (Terrasa, Barcelona). 12 años

Guillem, aspirante de 'MasterChef Junior 9'

Guillem es otro de los aspirantes más mayores de la edición con 12 años. Este pequeño ha nacido para el show y entre sus pasiones está la interpretación. Le hace feliz cocinar para los demás y que la gente pruebe sus platos, pero su punto débil se encuentra en su tupé, el que no puede estropear nadie.

Olivia (Madrid). 10 años

Olivia, aspirante de 'MasterChef Junior 9'

Olivia lleva cocinando desde hace 3 años, cuando comenzó a dar sus primeros pasos de la mano de su abuela. A sus 10 años, esta madrileña disfruta pintando y cantando, y es que el arte recorre sus venas. Además, tiene claro que sería una gran capitana en las pruebas de exteriores, ya que le encanta mandar.

Gonzalo (Gijón). 10 años

Gonzalo, aspirante de 'MasterChef Junior 9'

Gonzalo viene de Gijón y con 10 años ya tiene claro que le encantaría dedicarse al deporte, además de ser chef. Sin embargo, todavía no tiene claro cuál sería su elección, pues tanto la Fórmula 1 como el fútbol le apasionan. Eso sí, si finalmente se convierte en futbolista, su sueño es jugar en el Sporting de Gijón.

Alexia (Cieza, Murcia). 8 años

Alexia, aspirante de 'MasterChef Junior 9'

Alexia es la otra benjamina de la edición. A sus 8 años, esta murciana se considera un poco diablilla, pero es incapaz de mentir, ya que en seguida la pillan porque no puede aguntar la risa. La cocina es una de las actividades que más feliz le hacen, junto con el baile. Además, saca muy buenas notas en el colegio.