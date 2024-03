Óscar Casas será Gervasio Deferr en 'El gran salto', la nueva serie de Atresplayer

Por Alejandro Rodera |

Tras anunciar el arranque del rodaje de 'La sombra de la tierra', Atresplayer ha añadido otro eslabón a su cadena de producción: 'El gran salto'. Anunciada en septiembre junto a otros títulos pendientes de estreno como 'Santuario' o 'Red Flags', la serie basada en la biografía del campeón olímpico Gervasio Deferr ha dado un gran paso de cara a su llegada a la plataforma de pago de Atresmedia, ya que ha confirmado cuándo se iniciarán sus grabaciones y quién será el actor encargado de dar vida al laureado gimnasta.

Óscar Casas junto a Gervasio Deferr

. El joven actor viene de protagonizar la ópera prima de su hermano, Mario Casas , como director, ' Mi soledad tiene alas ', mientras que en el ámbito televisivo ha tenido roles destacados en los últimos años en proyectos como ' Pollos sin cabeza ', ' Jaguar ' o ' Instinto '. En esta ocasión,, cuyo éxito en las citas olímpicas de Sídney 2000 y Atenas 2004, donde se alzó con el oro en salto, y en Pekín 2008, donde se hizo con la plata en suelo,

Y es que la ficción alternará entre el pasado y el tiempo actual para plasmar la "espiral de autodestrucción y desfases, que le alejó de la familia y amigos, hasta acabar abandonando la competición deportiva", como reza la sinopsis oficial. Al mismo tiempo que se refleja la gloria deportiva, no se ocultará otra etapa mucho más oscura plagada de demonios. Por el momento, no se han desvelado más nombres del elenco, aunque no tardaremos en conocer novedades, ya que el rodaje se pondrá en marcha en algún momento de abril.

Salto a la televisión

Las grabaciones de 'El gran salto' se desplegarán en diferentes localizaciones de Barcelona. Ahí se materializarán los cinco episodios de cincuenta minutos de los que constará la serie, cuyo desarrollo creativo ha corrido a cargo del guionista y creador José Rodríguez ('La novia gitana'). Por su parte, Roger Gual ('El desorden que dejas') se desempeña como director de la producción de Atresmedia Televisión en colaboración con Diagonal (Banijay Iberia), que tiene a Montse García, Jordi Frades e Ignasi Serra como productores ejecutivos y a Jaume Banacolocha como productor.