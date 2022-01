La música es algo más que presente en la pequeña pantalla española, congregando grandes cifras de espectadores. Atresmedia es consciente de ello y ha sorprendido con la puesta en marcha de la segunda edición de 'Veo cómo cantas'. El formato producido por Warner Bros ITVP España tendrá una nueva oportunidad, con nuevos participantes que intentarán engañar al plantel de asesores.

Manel Fuentes, junto a los asesores de 'Veo como cantas'

La segunda tanda de galas de 'Veo cómo cantas' ya se está preparando en el seno del grupo audiovisual, contando de nuevo con Manel Fuentes como presentador. Por el momento, se desconoce si se llevará a cabo una renovación entre los rostros conocidos que le acompañaron durante la primera edición. Fueron Ana Milán, Josie, Ruth Lorenzo y El Monaguillo quienes hicieron las veces de asesores.

Fue en septiembre de 2021 cuando la adaptación de 'I Can See Your Voice' vio la luz por primera vez en Antena 3, amasando un buen 16,9% y rebasando la barrera de los 1,7 millones de seguidores. Sin embargo, la llegada de 'La última tentación' a Telecinco provocó que el liderazgo se le escapase. Finalmente, consiguió apuntarse un 12,2% de cuota media de pantalla.

La mecánica del talent show

Un grupo de famosos recibe como invitado cada semana a un artista más que conocido por la audiencia. Juntos, tienen la tarea de averiguar si unas personas, micrófono en mano, son cantantes profesionales o están intentando engañarles. Eso sí, ninguno podrá escuchar las notas que salgan de sus bocas, teniendo que fiarse únicamente de su expresión corporal. Estos concursantes luchan por un premio en metálico que, sin duda, no es nada fácil ganar.