Primera promo de 'Veo cómo cantas' con Ruth Lorenzo y el resto de asesores en acción

El guessing show musical, producido por Warner Bros. ITVP España, se estrenará muy pronto en Antena 3.

Atresmedia

La temporada estival llega a su recta final y las principales cadenas comienzan a calentar motores de cara al inicio del curso televisivo 2021/2022. Antena 3 ya promociona 'Veo cómo cantas', la adaptación española de 'I Can See Your Voice', que estará presentada por Manel Fuentes. Ruth Lorenzo, Josie, Ana Milán y El Monaguillo serán los asesores fijos del formato que, tal y como muestra este avance, sufrirán y lo darán todo con cada entrega.

Los asesores de este guessing show musical, un grupo de famosos y un popular artista invitado brindarán su ayuda a los concursantes de cada entrega, que deberán adivinar si los "cantantes misteriosos" son buenos intérpretes o son unos farsantes. Todo ello basándose únicamente en su apariencia y su actitud sobre el escenario, ya que deberán decantarse por una opción antes de escucharles entonar una canción.

Este formato de Corea del Sur se suma a la apuesta por el entretenimiento de Atresmedia. Su llegada coincidirá con el regreso de 'Tu cara me suena' y 'La Voz', que previsiblemente podrán verse en los próximos meses en Antena 3. Además, el grupo cuenta en su catálogo con otros formatos como 'Mask Singer: adivina quién canta', 'Drag Race España', 'El hormiguero' y 'Pasapalabra', entre otros.