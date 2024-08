Atresplayer acota la fecha de estreno de 'Drag Race España 4'

Por Fernando S. Palenzuela |

Atresplayer calienta los motores del taller de 'Drag Race España', que acogerá muy pronto a las próximas reinas que desfilen por la pasarela y busquen sorprender al jurado con sus looks y pruebas. La plataforma de Atresmedia llevaba varios días promocionando el regreso, que calificaban para "muy pronto", y ya por fin han ofrecido más detalles al respecto.

Cartel de 'Drag Race España 4'

'Drag Race España' rompe con la dinámica de estrenar nueva edición en el segundo trimestre del año y, convirtiéndose en una de las grandes apuestas de Atresplayer para el inicio de la temporada televisiva. No obstante, todavía no han facilitado la fecha exacta ni si primero se emitirá un 'Meet the Queens' para conocer quiénes son las competidoras que buscan hacerse con la corona y el cetro y suceder a Pitita

Esta cuarta edición abrió su casting en agosto de 2023, por lo que lleva tiempo grabada. Es más, Atresmedia ya está trabajando en la quinta edición del formato, tal y como anunció el pasado marzo. La confianza del grupo de comunicación en la marca es plena, especialmente después de que la tercera temporada fuera la que mayor éxito cosechó tanto en reproducciones como en lo que respecta a repercusión internacional. Esto incluso les llevó a apostar por una edición 'All Stars', la primera que se hacía en una adaptación internacional, que vio la luz en enero.

Las novedades de la quinta temporada

Las reinas que se presenten a la quinta edición de 'Drag Race España' contarán con una mejoría en el premio. El formato producido por World of Wonder y Atresmedia, en colaboración con Buendía Estudios tras el acuerdo alcanzado por Passion Distribution, ha elevado la cantidad que se llevará la ganadora. De este modo, en lugar de los 30.000 euros habituales de las cuatro primeras ediciones, quien gane la quinta se llevará 50.000 euros.