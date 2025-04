Por Fernando S. Palenzuela |

Anita Williams ha llegado al límite en 'Supervivientes', y es que la relación con sus compañeros de Playa Calma es cada vez más difícil de llevar. Tal y como se mostró en 'Supervivientes: Conexión Honduras', todo saltó por los aires cuando ella y Laura Cuevas tuvieron la oportunidad de elegir entre comerse ellas solas unos perritos calientes o compartir una recompensa menos copiosa con sus compañeros.

La elección de las dos concursantes fue quedarse ellas con la recompensa, lo que sentó mal al resto de integrantes del equipo Calma cuando volvieron del reto con Poseidón. Gran parte de la playa, entre ellos especialmente Koldo Royo, señaló a Anita por lo que habían hecho ambas, de modo que mostraron una diferencia entre una y otra. Además, todo empeoró cuando Anita dijo que quería comerse su dotación de lentejas y arroz.

Carmen Alcayde abraza a Anita Williams en 'Supervivientes'

Después de un rato llorando en la esterilla, la concursante se acercaba al límite entre Playa Calma y Playa Furia entre lágrimas y gritando: "¡Que no puedo más!". Montoya escuchaba los gritos de su expareja y se movía hacia la ventana. "Estoy hasta los cojones, que no puedo más, tío. Me estoy agobiando un montón, me quiero ir a mi casa", sollozaba Anita. Aunque el sevillano intentaba interceptarla en la ventana, Anita se metía en el mar para llegar al final de la muralla.

Anita Williams, Carmen Alcayde y Montoya se saltan las normas de 'Supervivientes'

En ese momento, una redactora llamaba la atención de Anita, pero esta no hacía caso y seguía caminando hasta darle un abrazo a Montoya. "Chicos, ¿sabéis que os estáis saltando las reglas?", les reprendía la redactora, a lo que ambos concursantes aseguraba que les daba igual. Esta escena, que recordaba a su reencuentro en 'La isla de las tentaciones' tras la viral carrera de Montoya, terminó con el desahogo de Anita hacia él, pero también hacia Carmen Alcayde, quien había cruzado el límite. "Me he puesto a llorar y como si estuviera un fantasma. ¡Que no puedo más con este grupo de puta mierda!", chillaba la catalana.

Los concursantes reciben una sanción

'Supervivientes' ya avisó al comienzo de la quinta gala de 'Conexión Honduras' que tanto Montoya como Anita y Carmen Alcayde sufrirían consecuencias por haberse saltado las normas del programa. Justo al final de la emisión, Laura Madrueño informaba de que la expareja tendría que vivir enjaulada durante 24 horas como castigo. En el caso de Alcayde, esta sería la encargada de ocuparse de los dos para que sobrevivan en ese día.