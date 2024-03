Por Fernando S. Palenzuela |

'Drag Race España' continúa con su trayectoria en Atresplayer después de haber emitido tres edición y una 'All Stars', que ha tenido el honor de ser la primera temporada de este tipo que se realiza fuera de Estados Unidos. A la espera de que la cuarta entrega vea la luz, Atresmedia ya se ha asegurado la continuidad del formato.

Drag Sethlas, ganadora de 'Drag Race España: All Stars'

El grupo de comunicación, manteniendo el acuerdo que World of Wonder y Atresmedia, productoras encargadas en colaboración con Buendía Estudios, tienen con Passion Distribution. Esta noticia llega a falta de conocer la fecha de estreno de la cuarta tanda ycomo la ganadora de 'Drag Race: All Stars'.

Atresmedia ha asegurado que 'Drag Race España: All Stars' ha sido todo un éxito durante su emisión, razón por la cual se ha acelerado la renovación del proyecto. Además, la quinta temporada trae una importante novedad con respecto a las cinco ediciones previas que tiene que ver con el premio. La ganadora del concurso no se llevará los habituales 30.000 euros, además del cetro y la corona, sino que se alzará con la suma de 50.000 euros.

Desfile de reinas

A lo largo de las tres ediciones que se han emitido de 'Drag Race España' desde 2021, hemos podido ver a una amplia representación de las drag queens del panorama español. Sin embargo, solo una de cada edición puede alzarse con el cetro y la corona que las convierte en la mejor drag queen española. Carmen Farala fue la vencedora de la primera edición, mientras que Sharonne se convirtió en la gran reina de la segunda temporada. Pitita subió al trono en la tercera y última emitida, pero todavía quedan, al menos, otras dos reinas por ser coronadas.