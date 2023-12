Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Tras la emisión de sus dos docuseries en Telecinco, Rocío Carrasco ha participado en varios formato de RTVE. El último de ellos fue el 15 de diciembre, cuando 'Lazos de sangre' decidió emitir un especial en recuerdo de Rocío Jurado y contó con la hija de la artista para que estuviera en el plató comentado la vida de su madre. Además, la colaboradora es uno de los fichajes de 'Bake Off: Famosos al horno'.

Rocío Carrasco en 'En el nombre de Rocío'

En cambio, a pesar del buen momento televisivo de la presentadora,. Tras recurrir la decisión del juez de lo Penal por no poder aportar diversas pruebas,David Flores, ya que, en 2018, le dejó de pagar los 200 euros mensuales.

Según ha publicado El Periódico, la concursante de 'Bake Off: Famosos al horno' tiene que pagar una indemnización de 13.200 euros. Asimismo, Rocío Carrasco deberá abonar 900 euros de multa. Sin embargo, según Europa Press, la presentadora se ha librado de una pena de prisión, puesto que su hijo rechazó esa posibilidad.

Rocío Carrasco puede recurrir al Supremo

No obstante, la presentadora todavía tiene la opción de recurrir esta condena en el Tribunal Supremo. Además, ya la recurrió en el verano de 2023 cuando alegó vulneración de la tutela judicial efectiva y del derecho de defensa. En ese momento, Rocío Carrasco no pudo presentar algunas pruebas que para ellas eran claves en el trascurso del juicio. La hija de Rocío Jurado intentó defenderse explicando que no podía hacer frente al pago de la pensión de su hijo debido a que la Agencia Tributaria le tenía embargadas las cuentas. Finalmente, el juez rechazó esa defensa porque la colaboradora tenía bienes con los que podía hacerse cargo de la pensión.