Por Redacción |

Ante cualquier mal que le ocurra a Mediaset España, ahí está Antonio David Flores siempre el primero para celebrarlo y comentarlo en su canal de YouTube. De este modo, tan solo unas horas después de conocerse que Telecinco había cancelado 'Cuentos chinos' tras no alcanzar los objetivos con sus audiencias, el que fuera colaborador de 'Sálvame' compartió sus opiniones con sus seguidores.

Antonio David Flores

"Ha durado tres semanas el programa......", se mofaba el padre de Rocío Flores , que señalaba a una culpable: ". Tienes que llamarla y decirle que te han quitado 'Cuentos chinos', 'Sálvame' y veremos a ver qué pasa con mi cabeza dentro de Mediaset. Gracias a ti, Rocío".

El ex guardia civil considera que el presentador ha sufrido una "caída y decapitación": "La marea azul, a la que has mencionado en tu programa tantas veces, han sido las que te han decapitado. La marea azul no quiere verte en televisión, que te quede claro a ti, a los directivos de Mediaset. No quieren esta televisión ni a cada uno de los personajes que han formado parte de 'Sálvame' y de La Fábrica de la Tele". Además, incidía en que el grupo de comunicación lleva "dos años y medio sin levantar cabeza, con las audiencias por los suelos".

Cuestión de karma

Antonio David Flores aseguraba que esa era la noche para celebrarlo y apuntaba al karma como responsable del traspiés del comunicador. "Habíamos hablado de que esta guerra se dividía en varias batallas. Esta es otra batalla más ganada por la marea azul. El karma le ha llegado a JorgeJa, disfruta de tu karma, no sé qué va a pasar contigo", soltaba, dejando en el aire el futuro que Jorge Javier Vázquez pueda tener en Telecinco.