La audiencia no aprueba 'La mejor generación' en su estreno en Telecinco: "Le falta ritmo"

Telecinco comenzó en la noche del lunes 8 de enero su semana de estrenos. A la espera del debut de la séptima edición de 'La isla de las tentaciones', de 'GH Dúo' y de 'Bailando con las estrellas', la cadena empezó la ronda con 'La mejor generación'. El concurso presentado por Lara Álvarez contó con la presencia de David Fernández, Ana Morgade y la influencer Esperansa Grasia (Gemma Palacio) como capitanes de cada uno de los tres equipos que se enfrentaron.

El equipo de los "Vinilos" estuvo compuesto por Marta Sánchez Melody conformaron los "Casetes"; y Maverick , Izan Llunas y Marta Sango formaron los "Streamers".. El público y los capitanes votaron por su actuación favorita, aunque no pudieron elegir a su propia generación. Al final de la gala,

La audiencia se encargó de juzgar lo que le había parecido el nuevo formato de Mediaset en su estreno. A pesar de la existencia de algún comentario positivo, la mayor parte de los usuarios en redes sociales se mostraron descontentos con 'La mejor generación'. Algunos señalaron la falta de ritmo como el principal problema, mientras que otros afirmaron no haber entendido del todo la mecánica del programa. En cuanto a las actuaciones de sus participantes, Melody fue una de las más destacadas en X, antiguamente conocido como Twitter.

No entiendo muy bien el programa. No sé si estoy espantao o me gusta #LaMejorGeneración pic.twitter.com/h8dw9WMsqz

#LaMejorGeneracion no puede ser más chusco el programa, ambiente frío, malos "cantantes", y una presentadora que está muy quemada por Telecinco, no sé si me equivocaré pero me da que esto no dura más de dos programas ????