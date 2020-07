'Lazos de sangre' baja a un pobre 7,9% y "Ten cuidado con lo que deseas" anota un 10,4% en Antena 3

'Lazos de sangre' vive una nueva bajada en la noche del miércoles. El programa de La 1 registra un pobre 7,9% al ceder -1,5 puntos con su especial dedicado a Ángel Nieto, mientras que el efecto contrario lo vive 'Adivina qué hago esta noche', que crece +2,5 puntos, logrando un gran 7,2% y su máximo de temporada.

El resto de cadenas se decantaron por el cine. Antena 3 logró un 10,4% con "Ten cuidado con lo que deseas", que mejora en +2,1 puntos al dato de la cinta de hace 7 días. En el caso de Telecinco, "Piratas del Caribe: En mareas misteriosas" se conforma con un 10,6%, cayendo hasta -5,8 puntos en comparación con la película del miércoles pasado. "Toro", en laSexta, registra un discreto 5,7%, pero crece +2,5 puntos.

· Similares datos del cine de Antena 3 (10,4%) y de Telecinco (10,6%)

· Máximo de temporada para 'Adivina qué hago esta noche' con un 7,2%

· 'Lazos de sangre' se queda con un 8,1%, perdiendo -1,3 puntos

Antena 3

Telecinco

La 1

laSexta

'El intermedio: The very best': 639.000 y 5,1%

'Cine' "Toro": 653.000 y 5,7%