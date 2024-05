'Juego de Tronos' recluta al director de 'San Junípero' para su segunda precuela

Por Alejandro Rodera |

El ambicioso proceso de producción propio de un proyecto como 'La Casa del Dragón' ha impuesto una espera de dos años entre la primera y la segunda temporada, que finalmente verá la luz el 16 de junio en HBO y un día después en España de la mano de Max. Sin embargo, cuando finalice esta tanda, en la que se recrudecerá la batalla entre los Targaryen, no habrá que aguardar tanto tiempo para volver a Poniente, ya que un segundo spin-off, 'El caballero de los Siete Reinos', está en plena preproducción y, tras encontrar a sus protagonistas, acaba de dar otro gran paso previo a su rodaje.

Jaime Lannister y Brienne de Tarth en 'Juego de Tronos'

Una vez anunciada la implicación de, los protagonistas de las novelas breves de George R.R. Martin , la cadena de pago de Warner Bros. Discovery ha confirmado queque conformarán la primera temporada, subtitulada 'El caballero errante', al estar basada en la primera de esas obras breves de Martin.

En los últimos años, Harris ha trabajado en títulos que no huían de los vericuetos de la ciencia ficción y la fantasía. Entre sus obras más notables se encuentra 'San Junípero', el celebrado episodio de 'Black Mirror' que llegó a ganar dos premios Emmy en 2017. Bajo el paraguas de la antología británica también dirigió 'Ahora mismo vuelvo' y 'Striking Vipers'. Además, ha estado a cargo de los episodios inaugurales de 'Mrs. Davis', 'Brave New World' o el reboot de 'The Twilight Zone', a los que accedió tras su desempeño en 'Misfits' o 'Skins'. Tras acumular todas esas experiencias, da el salto a la franquicia de HBO, en la que también figurará como productor ejecutivo de 'El caballero de los Siete Reinos'.

Un viaje más breve

Los seis episodios que compondrán la primera temporada de este spin-off distarán de las temporadas iniciales de 'Juego de Tronos' o 'La Casa del Dragón', que arrancaron con diez episodios cada una. No obstante, esta medida responde a la propia naturaleza del material original, que hasta ahora ha desplegado tres relatos de una extensión mucho menor que los de 'Canción de hielo y fuego'. Sus protagonistas, Dunk y Egg, son un caballero errante y su joven escudero que se embarcan en aventuras por todo Poniente. Por el momento, esta precuela, cuyo marco temporal está a medio camino entre 'La Casa del Dragón' y 'Juego de Tronos', no ha sellado una fecha de estreno, aunque HBO planea lanzarla a finales de 2025.