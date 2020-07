'Lazos de sangre' baja a un pobre 8,6%, mientras que Telecinco lidera con "Los descendientes" (15,2%)

Tras la mejoría del pasado miércoles, 'Lazos de sangre' vuelve a firmar un descenso con su programa dedicado a Antonia Dell'Atte. El formato presentado por Boris Izaguirre registra un pobre 8,6%, perdiendo -1,3 puntos. El liderazgo se lo lleva Telecinco con "Los descendientes", que anota un gran 15,2%, mejorando en +0,2 puntos a la película de la semana pasada y sin encontrarse ningún rival por el camino.

Antena 3 baja en esta noche un total de -1 punto, pues firma un 8,1% con la cinta "The Shanghai Job". 'Adivina qué hago esta noche' también cede, aunque ligeramente, anotando un 5,8% al perder -0,2 puntos en una semana. El cine de laSexta cae -1,7 puntos, y es que "Presa de una obsesión" solo interesa a un 3,3%.

Antena 3

'Cine' "The Shanghai Job": 787.000 y 8,1%

Telecinco

La 1

laSexta

'El intermedio: The very best': 428.000 y 3,8%

'Cine' "Presa de una obsesión": 367.000 y 3,3%