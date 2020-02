'NCIS' experimenta un crecimiento espectacular, superando los 11 millones de espectadores

'NCIS' brilla en CBS, con más de 11 millones de espectadores

Buenas noticias para la CBS, ya que ' NCIS ' experimenta una gran subida en el número de espectadores con respecto a la semana anterior, superando la barrera de los diez millones de espectadores y creciendo en más de seis millones de seguidores. En ABC,

'This Is Us' conquista a la audiencia y hace que la NBC sea la cadena más vista del día. Buenos datos también para 'FBI' en CBS, que supera los nueve millones de seguidores en su primera emisión. Por su parte, 'Legends of Tomorrow' cae ligeramente en The CW. Las emisiones de 'The Flash' se mantienen con datos estables con respecto a los registrados la semana pasada.

Adultos 18-49

NBC: 1,0/5

CBS: 0,8/4

ABC: 0,7/4

FOX: 0,4/ 2

The CW: 0,3/1

NBC

08:00 - 'Ellen's Game of Games': 4.530.000 [0,9/5] (3º) 09:00 - 'This Is Us': 6.370.000 [1,4/7] (1º) 10:00 - 'New Amsterdam': 4.480.000 [0,7/4] (3º)

CBS

08:00 - 'NCIS': 11.650.000 [1,0/5] (2º) 09:00 - 'FBI': 8.910.000 [0,8/4] (2º) 10:00 - 'FBI: Most Wanted': 6.090.000 [0,7/4] (2º)

ABC

08:00 - 'The Conners' (En directo): 6.340.000 [1,1/6] (1º) 08:30 - 'Bless This Mess': 3.600.000 [0,7/3] (3º) 09:00 - 'mixed-ish': 2.570.000 [0,6/3] (3º) 09:30 - 'black-ish': 2.540.000 [0,6/3] (3º) 10:00 - 'For Life' (Estreno): 3.180.000 [0,8/4] (1º)

Fox

08:00 - 'The Resident': 1.640.000 [0,4/2] (4º) 09:00 - 'Gordon Ramsay's To Hell and Back': 2.000.000 [0,6/3] (4º)

The CW