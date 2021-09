'Bachelor in Paradise' y 'America's Got Talent' cristalizan el empate entre ABC y NBC

'Bachelor in Paradise'

El prime time de Estados Unidos del martes ha estado definido por la igualdad, al menos en términos de rating. El empate entre 'America's Got Talent' y 'Bachelor in Paradise' en la primera franja de la noche se ha traducido en un resultado similar en el cómputo diario para NBC y ABC, aunque la cadena de NBCUniversal se pone por delante si nos fijamos en el número de espectadores. Mientras tanto, Fox se despide de la actual edición de 'LEGO Masters' y sigue sin atraer miradas con el reboot de 'Fantasy Island'. En la otra cara de la moneda está The CW, que sigue destacando con 'Stargirl'.

Adultos 18-49

· NBC: 0,7/6

· ABC: 0,7/5

· Fox: 0,3/3

· CBS: 0,3/2

· The CW: 0,1/1

NBC

08:00 - 'America's Got Talent' (8-10 p.m.): 7.160.000 [0,9] (1º) 10:00 - 'Family Game Fight!': 2.460.000 [0,5] (1º)

ABC

08:00 - 'Bachelor in Paradise' (8-10 p.m.): 3.040.000 [0,9] (2º) 10:00 - 'The Ultimate Surfer': 1.320.000 [0,3] (2º)

Fox

08:00 - 'LEGO Masters' (Final): 1.390.000 [0,4] (3º) 09:00 - 'Fantasy Island': 1.220.000 [0,3] (4º)

CBS

08:00 - 'FBI' (R): 3.300.000 [0,3] (4º) 09:00 - 'FBI' (R): 3.290.000 [0,3] (3º) 10:00 - 'FBI: Most Wanted' (R): 3.330.000 [0,2] (3º)

The CW