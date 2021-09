El cine western de Trece escala posiciones frente a 'Elif' y 'Love is in the air'

La película "Tierras lejanas"

Lo primero a destacar de las cadenas TDT, es que el liderazgo del martes 14 de septiembre de 2021 ha resultado en un empate entre el promedio de FDF y Energy, que ambas han firmado un 2,5% de cuota de pantalla. Respecto a las emisiones más vistas, la película "Tierras lejanas" del 'Cine Western' de Trece ha sido lo más visto del día con 504.000 espectadores y un 5,6% de share. Tras la cinta del oeste, las ficciones turcas de Nova y Divinity ocupan el tercer y cuarto puesto. 'Elif' anota un 3,7% y 429.000 espectadores y 'Love is in the air' marca un 4,1% y 386.000 espectadores.