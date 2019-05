El duelo entre 'The Voice' y 'The Bachelorette' se decanta por el primero tras la bajada del segundo

'The Voice'

Aunque el lunes pasado logró imponerse a ' The Voice ', ' The Bachelorette ' empata en esta ocasión con el talent de NBC en un 1,2 de rating, aunque logra menos espectadores que él. Peor le va a. La sitcom incluso impulsa a ' The Code ' a subir una décima, quedándose con un 0,7.

En la franja de las 10, 'The Enemy Within' termina su temporada igualando su cuota de pantalla de la semana anterior, es decir, un 0,6. Supera, por lo tanto, al especial 'The Late Late Show Carpool Karaoke', que empata con un 'The Fix' que, a pesar de lograr crecer hasta el un 0,5 en su despedida, sigue siendo la tercera opción de los espectadores en su franja. Por otro lado, The CW sigue siendo lo menos visto de la noche, aunque logra apenas alcanzar el millón de espectadores con el final de 'Legends of Tomorrow'.

Adultos 18-49

NBC: 1,0/ 5

ABC: 1.0/ 5

CBS: 0,7/ 3

FOX: 0,6/ 3

CW: 0,2/ 1

NBC

08:00 - 'The Voice' (8-10 p.m.): 7.850.000 [1,2/5] (1º) 10:00 - 'The Enemy Within' (Final): 4.330.000 [0,6/3] (1º)

ABC

08:00 - 'The Bachelorette' (8-10 p.m.): 4.510.000 [1,2/5] (2º) 10:00 - 'The Fix' (Final): 2.920.000 [0,5/3] (3º)

CBS

08:00 - 'The Big Bang Theory' (R): 5.760.000 [0,9/5] (3º) 08:30 - 'The Big Bang Theory' (R): 6.040.000 [1,1/5] (4º) 09:00 - 'The Code': 4.920.000 [0,7/3] (1º) 10:00 - 'The Late Late Show Carpool Karaoke' (Especial): 3.070.000 [0,5/2] (2º)

FOX

08:00 - 'Beat Shazam': 2.480.000 [0,7/4] (4º) 09:00 - '9-1-1' (R): 2.480.000 [0,6/3] (2º)

The CW