'El joven Sheldon' tropieza y se aleja de una consolidada 'Anatomía de Grey'

'El joven Sheldon'

Si la noche del pasado jueves 21 ' El joven Sheldon ' consiguió acercarse al segundo lugar de su franja horaria,. Dos décimas por delante se encuentra ' Anatomía de Grey ', que se mantiene en el 1,3 por tercer jueves consecutivo. Mientras, el primer puesto sigue en manos del fútbol americano, que lidera con el 'Thursday Night Football' pese a caer del 3,3 al 2,6 de rating.

The CW tiene también una mala noche, perdiendo una décima tanto en 'Sobrenatural' como en 'Legacies'. Otra serie que pierde terreno en la noche del 21 es 'Mom', que logra el segundo puesto de las 21h por número de espectadores al empatar con 'A Million Little Things'. La beneficiada de la noche es 'Will & Grace', que frena su mala racha y sube una décima.

Adultos 18-49

FOX: 2,6/12

ABC: 0,8/4

CBS: 0,7/4

NBC: 0,6/3

The CW: 0,2/1

Fox

08:00 - 'Thursday Night Football' (8-11 p.m.): 9.410.000 [2,6/12] (1º)

ABC

08:00 - 'Grey's Anatomy': 6.370.000 [1,3/7] (2º) 09:00 - 'A Million Little Things': 4.610.000 [0,8/4] (3º) 10:00 - 'How to Get Away with Murder': 2.220.000 [0,4/2] (4º)

CBS

08:00 - 'Young Sheldon': 8.330.000 [1,0/5] (3º) 08:30 - 'The Unicorn': 5.720.000 [0,7/4] (3º) 09:00 - 'Mom': 6.020.000 [0,8/4] (2º) 09:30 - 'Carol's Second Act': 4.890.000 [0,6/3] (3º) 10:00 - 'Evil': 3.450.000 [0,5/3] (3º)

NBC

08:00 - 'Superstore': 2.660.000 [0,7/4] (4º) 08:30 - 'Perfect Harmony': 1.870.000 [0,4/2] (4º) 09:00 - 'The Good Place': 2.030.000 [0,6/3] (4º) 09:30 - 'Will & Grace': 2.190.000 [0,5/3] (4º) 10:00 - 'Law & Order: SVU': 3.790.000 [0,6/3] (2º)

The CW