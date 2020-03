'This Is Us' se despide por todo lo alto y 'Ellen's Game of Games' sigue creciendo

'This Is Us' se despide por todo lo alto en NBC

NCIS: New Orleans ' y ' FBI ' son las dos series que triunfan en la noche del martes, ambas en CBS. Buenas noticias para la NBC con ' Game of games ', que crece notablemente en número de espectadores, y

'Council of Dads' se estrena en NBC con buenos datos de audiencia, rozando los cuatro millones de espectadores, pero no consigue liderar su franja, la de las 22:00, donde se impone 'NCIS: New Orleans' de CBS. Gran caída de 'Legends of Tomorrow' en The CW, cadena que ve como se desploma su audiencia también con la reposición de un episodio de 'The Flash'.

Adultos 18-49

NBC: 1,3/6

CBS: 1,1/5

FOX: 0,8/3

ABC: 0,7/3

The CW: 0,1/1

NBC

08:00 - 'Ellen's Game of Games': 6.395.000 [1,3/6] (2º) 09:00 - 'This Is Us' (Final de temporada): 7.850.000 [1,8/8] (1º) 10:00 - 'Council of Dads' (Estreno): 3.950.000 [0,8/4] (2º)

CBS

08:00 - 'NCIS': 13.080.000 [1,4/6] (1º) 09:00 - 'FBI': 10.78.000 [1,1/5] (2º) 10:00 - 'NCIS: New Orleans': 9.48.000 [1,0/5] (1º)

ABC

08:00 - 'The Conners': 6.400.000 [1,1/5] (3º) 08:30 - 'Bless This Mess': 4.080.000 [0,7/3] (4º) 09:00 - 'Mixed-ish': 2.990.000 [0,6/3] (4º) 09:30 - 'Black-ish': 2.640.000 [0,6/3] (4º) 10:00 - 'For Life': 2.395.000 [0,6/3] (3º)

Fox

08:00 - 'The Resident': 4.425.000 [0,8/4] (4º) 09:00 - 'Empire': 2.790.000 [0,7/3] (3º)

The CW