'Bachelor in Paradise' marca mínimo de temporada en una noche liderada por 'America's Got Talent'

'Bachelor in Paradise'

tras bajar de los cuatro millones de espectadores de media y perder -0,1 puntos de rating hasta registrar 1,0 de cuota de pantalla., pero recibe igualmente un duro golpe. Y es que el programa de NBC ha pasado de tener 1,6 puntos de rating a 1,3.

Respecto al resto de emisiones, 'Bring the Funny' se mantiene como la más vista en su franja horaria con 0,7 de cuota de pantalla y 3,7 millones de espectadores de media. Le siguen las reposiciones de 'NCIS: New Orleans' y 'Bless This Mess', que empatan con 0,4 puntos de rating, aunque la primera ha conseguido ser vista en algún momento por un mayor número de televidentes: 4,20 millones frente a 1,53 de la segunda.

Adultos 18-49

NBC: 1,1/6

ABC: 0,8/4

CBS: 0,5/2

FOX: 0,3/2

The CW: 0,2/1

NBC

08:00 - 'America's Got Talent' (8-10 p.m.): 8.900.000 [1,3/7] (1º) 10:00 - 'Bring the Funny': 3.710.000 [0,7/4] (1º)

ABC

08:00 - 'Bachelor in Paradise' (8-10 p.m.): 3.890.000 [1,0/5] (2º) 10:00 - 'Bless This Mess' (R): 1.530.000 [0,4/2] (3º) 10:30 - 'Black-ish' (R): 1.310.000 [0,3/2] (4º)

CBS

08:00 - 'NCIS' (R)': 5.080.000 [0,5/3] (3º) 09:00 - 'FBI' (R): 4.410.000 [0,4/2] (3º) 10:00 - 'NCIS: New Orleans' (R): 4.200.000 [0,4/3] (2º)

Fox

08:00 - 'The Resident' (R): 1.310.000 [0,3/2] (4º) 09:00 - 'First Responders Live': 1.460.000 [0,3/2] (4º)

The CW