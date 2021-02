Antena 3 (13,6%) se queda a dos décimas de alcanzar a Telecinco (13,8%) en el liderazgo de enero

* En elaboración

Antena 3 ha empezado 2021 con la fuerte intención de romper la racha de Telecinco, que llevaba liderando 28 meses consecutivo. Sacando bastante ventaja a lo largo de la primera mitad de enero, la principal cadena de Atresmedia apuntaba ser líder, gracias a sus grandes resultados, sobre todo, en el prime time. Sin embargo, Mediaset puso toda la carne en el asador estrenando la tercera edición de 'La isla de las tentaciones' y duplicando el 'Deluxe' con nuevas entregas los domingos, para conservar su liderazgo.

Pablo Motos, en 'El hormiguero'

Los últimos días de enero han estado bastante reñidos, llegando a empatar en varias de sus jornadas, pero el fin de semana que cierra el mes ha sido crucial para que Telecinco revalide su victoria liderando por 29º mes consecutivo con un 13,8% de media. De esta manera, Antena 3 se queda en un segundo puesto muy cerca del primero, con un 13,6%. No obstante y pese a estos resultados, la primera de ellas pierde -0,2 puntos respecto al mes anterior mientras que la segunda crece +0,4 puntos en comparación con diciembre, según el informe de Barlovento a partir de los datos de Kantar Media.

Tras su mejora en diciembre, Televisión Española cede -0,1 puntos para registrar una media del 9,8% de cuota de pantalla. Por su parte, las segundas cadenas crecen, reponiéndose de las bajadas del mes anterior. laSexta anota un 6,9%, mejorando +0,4 puntos, mientras que Cuatro ganaría +0,3 puntos para firmar un 5,3%. Completaría el ranking de cadenas generalistas La 2, con un 2,9% de media (-0,2).

Atresmedia gana a Mediaset

Por grupos mediáticos, Atresmedia crece y logra imponerse ocupando un primer puesto con una media de 27,4% de share (+0,5). Con una bajada de medio punto, Mediaset España queda relegada a un segundo puesto con un 26,8% de media, mientras que Televisión Española mantiene el mismo dato que en diciembre de 2020, con una media del 15,7%. Además, la suma de Antena 3 y laSexta firma su mejor dato desde octubre de 2017 con un 20,5%, frente al 19,1% que firma la suma de Telecinco y Cuatro.

Ranking cadenas y liderazgo

Telecinco (13,8%), líder por vigésimo noveno mes consecutivo. Le siguen Antena 4 (13,6%), La 1 (9,8%), autonómicas (9%), temáticas de pago (8,5%), laSexta (6,9%), Cuatro (5,3%), La 2 (2,9%), Nova (2,4%) y FDF (2,4%), entre las diez primeras. Por otro lado, máximo de Ten (0,6%).

- Los liderazgos por targets se reparten de la siguiente manera:

Telecinco es líder en mujeres, en los maduros de 25 a 44 años, en mayores de 64 años, así como en el target comercial. Antena 3 lidera en hombres, en los jóvenes de 13 a 24 años y en los maduros de 45 a 65 años. En esta ocasión la opción líder en niños de 4 a 12 años es el conjunto de temáticas de pago.

- En cuanto al desglose por regiones:

Telecinco lidera en Andalucía, País Vasco, Galicia, Madrid, Canarias, Asturias, Baleares y "resto", mientras que Antena 3 es la cadena líder en Valencia, Castilla La Mancha, Aragón, Murcia y Castilla y León. TV3 se mantiene como la cadena líder en Cataluña.

- Por franjas horarias y días de la semana lideran:

Telecinco es líder en la mañana, la tarde y el late night. Antena 3 lidera la sobremesa y el prime time. Por su parte, las temáticas de pago son la opción más vista en la madrugada.

- Por días de la semana:

Antena 3 es la cadena líder lunes, martes, miércoles y viernes y Telecinco los jueves, sábados y domingos.

Consumo televisivo

El consumo totalizado de este mes es de 4 horas y 19 minutos diarios por persona, 21 minutos más que en el mes de enero del año pasado. El consumo en lineal es de 251 minutos (el 97% TTV) y el Diferido suma 9 minutos (el 3% TTV), un total de 259 minutos por persona al día (4 horas y 19 minutos).

Por targets, los que más tiempo dedican al día a ver la televisión son, por sexo, las mujeres (4 horas y 37 minutos de promedio diario) y por franjas de edad, los mayores de 64 años (con 7 horas y 3 minutos de media por persona al día). El tiempo de consumo diario de los espectadores que ven cada jornada la televisión es de 5 horas y 59 minutos al día, +38 minutos que el mismo mes del año pasado.

En cuanto a la cobertura televisiva diaria, 33 millones de españoles contacta diariamente con el medio televisivo (+1.081 mil más que el mismo mes del año anterior), que representa el 72,4% de la población. La cobertura acumulada en el mes es de 44,2 millones, es decir, el 96,8% de la población ha visto al menos un minuto la televisión este mes. De los 45,7 millones de espectadores potenciales como universo de consumo, 1.458.000 de personas no ha sintonizado ni un solo minuto con el medio en el mes, estos "telefóbicos" suponen el 3,2% del total.

El tiempo de "otros usos del televisor" es de 36 minutos persona/día. En este mes, cada persona dedicó casi 6 horas de media (295 minutos) a "usar" la televisión por persona al día, que supone +37 minutos que el año pasado.

Grupos televisivos

Atresmedia ocupa la primera posición en el ranking de grupos empresariales con el 27,4% (+0,5%). Mediaset, en segunda posición, firma el 26,8% (-0,2%). El grupo RTVE suma el 15,7% (-0,1), mientras que FORTA consigue el 8,8% (+0,4), Grupo Vocento el 2,3% (-0,1) y Unidad Editorial registra el 2,3% (-0,2). Los dos grupos de comunicación principales (Mediaset y Atresmedia) concentran el 54,2% del mercado de la audiencia (+0,3).

La suma de las tres grandes cadenas, La 1, Telecinco y Antena3, registran el 37,2% de cuota (+0,1 puntos que el mes pasado). La televisión privada suma el 69% de cuota de pantalla (-0,2), mientras que la televisión pública firma el 24,7% (+0,3).

Cadenas autonómicas

El conjunto de las autonómicas promedia el 9% de cuota de pantalla (+0,4), su mejor dato desde mayo de 2013 (8,9%). El ranking de autonómicas por cuota de pantalla está encabezado por TV3 (14,5%), ETB2 (11,2%), Aragón TV (10,9%), TVG (10,5%), Canal Sur (9,1%), TPA (7,3%), TVCAN (7,1%), Telemadrid (6,8%), Canal Extremadura.TV (6,6%) y CMM (6,3%).

Mejor resultado de ETB2 desde febrero 2010 (11,5%). Mejor resultado de Aragón TV desde octubre 2015 (12,4%). Mejor resultado de Canal Sur desde diciembre 2018 (9,2%). Mejor mes de enero de la Televisión Canaria de los últimos 7 años. Mejor resultado de Telemadrid desde abril de 2012 (6,9%).

Las autonómicas privadas firman el 0,4%. La 7 (Castilla y León) (1,3%) continúa como la cadena más vista en este grupo, seguida de 8TV (Cataluña) (0,8%) y La 8 (Castilla y León) (0,8%).

Temáticas de pago

El conjunto de temáticas firma el 8,5% de cuota de pantalla (-0,4%). El ránking de cadenas de este grupo está conformado por Movistar LaLiga (0,6%), FOX (0,3%), AXN (0,3%), Calle 13 (0,3%), #Vamos (0,3%), TNT (0,2%), Canal Hollywood (0,2%), Comedy Central (0,2%), Canal Historia (0,2%), AMC (0,2%) y Fox Life (0,1%). De todo el consumo televisivo en la modalidad de pago, el 35% corresponde a televisiones que emiten solo en la televisión de pago y el restante 65% a cadenas en abierto.

Sistemas de distribución

El consumo a través de la televisión de pago firma el 26,7% del total, sube una décima sobre diciembre de 2020. El consumo televisivo por sistemas de distribución se ha repartido de la siguiente manera:

- TDT: 73,3% (-0,1).

- IPTV: 16% (+0,1).

- Cable: 8,1% (+0,1).

- Satélite Digital: 1,4% (-0,1).

- "Otros": 1,1% (-0,1).

Emisiones más vistas

La emisión más vista del mes corresponde a 'Pasapalabra' (26-ene-21): 3.998.000 y 26,2% (Antena 3). Las 25 primeras emisiones más vistas del mes corresponden a Antena 3.

Ranking de emisiones por géneros de programación:

- Película: 'Cine' / "Campeones" (La 1, 05-ene) --> 2.620.000 y 16,3%.

- Serie: 'Mi hija' (Antena 3, 04-ene) --> 3.227.000 y 18,6%.

- Informativo: 'Antena 3 noticias 2' (Antena 3, 19-ene) --> 3.977.000 y 22,2%.

- Cultural: 'Antena 3 presenta' / 'Mi hija' (Antena 3, 04-ene) --> 2.365.000 y 13,2%.

- Entretenimiento/Concurso: 'Pasapalabra' (Antena 3, 26-ene): 3.998.000 y 26,2%.

- Deportes: Prórroga fútbol: Copa del Rey / Alcoyano - Real Madrid (Telecinco, 20-ene) --> 3.447.000 y 20,7%.

- Animación: 'Los Simpson' (Neox, 05-ene) --> 447.000 y 3,9%.

Audiencia social

6,1 millones de tuits sobre programas de televisión. El ranking de cadenas por número de tuits está encabezado por Telecinco (38,6% del total), laSexta (11,5%) y Antena 3 (10,9%). En este último mes, los programas de televisión que han contado con más presencia en la red social de Twitter son 'La isla de las tentaciones' (Telecinco), 'El Chiringuito de Jugones' (Mega) y 'Love is in the air' (Telecinco). Los programas de género Entretenimiento agrupan el 44,2% de los tuits, seguido del género Información con el 20,5% del total analizado.

Apuntes publicidad

El número de campañas activas merma en un -1% en la comparativa con el mismo mes del año pasado. El spot más visto corresponde a la campaña "Vinted/Compra y venta de ropa" en Antena 3, con 45 Grp's 20'' ('Deportes 2', 8 enero).

Los primeros puestos por los distintos atributos publicitarios son:

- Campaña: "Vinted/Compra y venta de ropa" con 3.512 Grp's 20''.

- Anunciante: "Galería del coleccionista" con 5.341 Grp's 20''.

- Marca: "Galería del coleccionista" con 5.341 Grp's 20''.

- Sector: Distribución y restauración con el 18% de la presión publicitaria.