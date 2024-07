Por Redacción |

La noche del jueves sigue teniendo un claro dominante: 'Supervivientes All Stars'. El reality de Mediaset encaraba su quinta gala el 18 de julio y, gracias a su amplia base de seguidores, ha logrado promediar un 18,3% de share con sus 1,218 millones de espectadores. De este modo, se ha impuesto una vez más como líder, aunque rompe con la tendencia ascendente de las semanas pasadas, cuando se encadenaron máximos de temporadas llegando a situar el listón en un 20,1% el 11 de julio.

En la otra cara de la moneda está 'La vida prometida', que ha llegado a su fin en Antena 3 ante un 9,7% de la audiencia. Así pues, mantiene su cuota inmutable con respecto a la semana anterior, aunque no pasa de una media de 675.000 televidentes. En una situación bastante más precaria se encuentra La 1 con su sesión de cine, 'Historias para no contar', que no pasa de un 5,8% con apenas 489.000 espectadores. Por su parte, Cuatro anota un 7,7% con 'Callejeros' y laSexta, un 4,2% con 'Gran Torino'.

'La vida prometida'

Prime time

El cine de La 1 se desploma -2,4 puntos a un 5,8%

'La vida prometida' (9,7%) tiene menos tirón que la reposición de 'El hormiguero' (10,1%)

El regreso de 'Callejeros' firma un 7,7% con el que mejora a 'Horizonte' en +1,3 puntos

La 1

4 estrellas614.000 6,2% Nuestro cine Historias para no contar 489.000 5,8%

La 2

Diario de un nómada: Expedición ruta de la seda Montañas de Kirguistán, paraíso e infierno 273.000 3,3% Cifras y letras280.000 3,1% Cómo nos reímos El genio de Eugenio 418.000 4,2% Cómo nos reímos El show de Flo 360.000 3,9%

Antena 3

El hormiguero 18 años juntos Marta Nieto y José Coronado 994.000 10,1% La vida prometida675.000 9,7%

Cuatro

First Dates458.000 5,3% First Dates804.000 8,2% Callejeros Alquileres imposibles 660.000 7,7%

Telecinco

Supervivientes All Stars express1.232.000 12,5% Supervivientes All Stars1.218.000 18,3%

laSexta

El intermedio: The very best445.000 4,6% El taquillazo Gran Torino 319.000 4,2%

Late night

La sesión nocturna de La 1 (6,1%) se deja -0,2 puntos

-0,7 puntos para el cine de Antena 3 (5,2%)

laSexta repite su 2,3% con la emisión de 'Meteoro a la Luna'

La 1

Cine Solo química 249.000 6,1%

La 2

Late xou con Marc Giró98.000 1,6% Apocalipsis: La Segunda Guerra Mundial La conflagración 56.000 1,5% Conciertos Radio 3 Amatria 16.000 0,8%

Antena 3

Cine Falsa inocencia 138.000 5,2%

Cuatro

Callejeros Malasaña 224.000 4,2% Callejeros Gran Canaria al límite 142.000 4,3% Callejeros Vacaciones en Gandía 124.000 6,2%

Telecinco

Supervivientes All Stars (Continuación)1.218.000 18,3% Casino gran Madrid online show136.000 6,4%

laSexta

Cine Meteoro a la Luna 71.000 2,3%

Sobremesa y tarde

'La Moderna' sube +0,8 puntos hasta un 8,5%

Caída de -0,5 puntos de 'TardeAR' (9,9%)

'Más vale tarde' (6,9%) pierde -1 punto completo en una semana

La 1

La Moderna745.000 8,5% La promesa922.000 12,1% El cazador Stars463.000 7,1% El cazador449.000 7% Aquí la Tierra634.000 8,8%

La 2

Saber y ganar379.000 4,2% Tour de Francia Gap-Barcelonnette 859.000 9,7% Post Tour de Francia Gap-Barcelonnette 536.000 6,8% Documenta2174.000 2,5% Incluye: - Lutero en España, la reforma invisible172.000 2,5% - Lutero en España, la reforma invisible151.000 2,2% El paraíso de las señoras76.000 1,2% Diario de un nómada: Expedición ruta de la seda Kirguistán, del valle a la montaña 134.000 1,8%

Antena 3

Sueños de libertad1.255.000 14% Pecado original991.000 11,9% Y ahora, Sonsoles797.000 12% Pasapalabra1.145.000 16,4%

Cuatro

Todo es mentira383.000 4,5% Tiempo al tiempo173.000 2,7%

Telecinco

Así es la vida728.000 8,2% TardeAR707.000 9,9% Reacción en cadena815.000 11,7%

laSexta

Zapeando396.000 4,5% Más vale tarde479.000 6,9%

Mañana

La 1

La hora de La 1265.000 14,5% Incluye: - Entrevista María Jesús Montero 283.000 14,8% Mañaneros281.000 9,5% Ahora o nunca537.000 7,1%

La 2

That's english7.000 1,1% Inglés en TVE8.000 1,2% Zoom tendencias10.000 1% El bisonte europeo: El coloso del bosque23.000 1,7% Pueblo de Dios Acogida postiva para todos 15.000 1% Seguridad vital13.000 0,7% Guardianes del patrimonio Operación Chavín 26.000 1,3% Arqueomanía La segunda guerra púnica 35.000 1,7% Documenta232.000 1,5% Incluye: - El aire de los tiempos Costa Rica 32.000 1,5% Al filo de imposible El Atlántico a remo 25.000 1% Las rutas DAmbrosio Marina alta 86.000 2,8% Mañanas de cine La estampida al noroeste 182.000 3,4% Verano azul Eva 172.000 2%

Antena 3

Espejo público verano250.000 10,7% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Menestra de primavera con zizas 685.000 15,3% La ruleta de la suerte1.374.000 19,8%

Cuatro

Minutos musicales6.000 1% Love shopping tv1.000 0,1% ¡Toma salami! Catalanes en la tele 5.000 0,6% ¡Toma salami! Pero, ¿qué invento es este? 25.000 2,2% Callejeros viajeros Costa de California 52.000 3,4% Callejeros viajeros Ángeles de California 62.000 3,3% Viajeros Cuatro Silicon Valley 44.000 2,1% En boca de todos144.000 4,3%

Telecinco

Reacción en cadena10.000 1,9% La mirada crítica279.000 15,4% Vamos a ver424.000 15,9% Vamos a ver más732.000 11,4%

laSexta

Venta prime5.000 0,8% ¿Quién vive ahí?38.000 4,1% ¿Quién vive ahí?80.000 5,6% Aruser@s fresh210.000 11% Al rojo vivo393.000 10,5%

Informativos:

'Antena 3 noticias 1' es lo más visto de toda la jornada con una media de 1,775 millones de espectadores, que se traduce en un 20% de share. Ante esas cifras, poco pueden hacer 'Telediario 1' (11,8%) e 'Informativos Telecinco 15:00' (10,6%). En el siguiente horario, Antena 3 firma un 15,9%, mientras que La 1 rubrica un 10,2% y Telecinco, un 10,4%.

La 1

Telediario matinal180.000 17% Informativo territorial 1397.000 6,9% Telediario 11.056.000 11,8% Informativo territorial 2823.000 9,2% El tiempo 1772.000 8,7% Telediario 2875.000 10,2%

Antena 3

Noticias de la mañana138.000 15% Antena 3 noticias 11.775.000 20% Antena 3 noticias 21.334.000 15,9%

Cuatro

Noticias Cuatro 1360.000 5,2% El desmarque Cuatro 1265.000 3% Noticias Cuatro 2238.000 3,6%

Telecinco

Informativos Telecinco Matinal36.000 5,6% Informativos Telecinco Matinal86.000 9,1% Informativos Telecinco Matinal143.000 10,1% Informativos Telecinco 15:00942.000 10,6% Informativos Telecinco 21:00880.000 10,4%

laSexta

laSexta noticias 14h832.000 9,9% laSexta noticias: Jugones677.000 7,5% laSexta noticias 20h530.000 7,9% laSexta clave477.000 6%

Cadenas:

Antena 3 se posiciona como la cadena más vista del jueves 18 de julio con un 12,7% de share a lo largo del día. A una distancia cercana se encuentra Telecinco con su 11,9%, mientras que La 1 sí sufre la distancia con su 8,5%. Después aparecen laSexta (6,1%), Cuatro (4,8%) y La 2 (3,6%). Por último, en TDT destacan FDF (2,7%), Energy (2,4%), Atreseries (2,3%), Trece (2,1%) y Nova (2,1%).