'Grand Prix' (15,8%) sufre otra rotunda caída, pero lidera ante la subida de 'Hermanos' (13,6%)

El calor de agosto está derritiendo al 'Grand Prix'. Tras su espectacular estreno, que llegó a amasar un encomiable 26,1% hace apenas tres semanas, el renovado formato ha ido debilitándose sin llegar a perder el liderato. Sin embargo, en su cuarta emisión ese dominio, todavía existente, cada vez parece más frágil, ya que el mínimo se aplica tanto al share (15,8%) como al número de espectadores, que cae a 1,198 millones. Aun así, Ramón García y compañía siguen siendo los líderes de la noche del lunes y todavía tienen por delante las semifinales y la gran final para reconquistar al gran público.

La única amenaza real a las alocadas pruebas del 'Grand Prix' es 'Hermanos', que pese a la víspera del festivo ha conseguido crecer a un 13,6% al convencer a 1,092 millones de televidentes. En la otra cara de la moneda se encuentra Telecinco, que sigue sin encontrar una propuesta que enganche para arrancar la semana. En esta ocasión, la cadena principal de Mediaset ha apostado por la película "Secuestrado" (6,2%) que, pese a mejorar a 'Días mejores', no consigue un impacto notable. Por último, laSexta se repone con "El guardián invisible" (6,8%) y Cuatro baja a un 4% con '9-1-1'.

El intermedio: The very best377.000 4,3%

