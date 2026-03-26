'Top Chef' (11,6%) marca máximo de cuota y 'El capitán en Japón' (11%) se despide liderando su franja

Audiencias Miércoles 25 de Marzo de 2026
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El viaje nipón Joaquín Sánchez se despide liderando su franja por la mínima, ya que 'El capitán en Japón' registra un 11% de share y reúne a 715.000 espectadores en el prime time de Antena 3 durante el miércoles 25 de marzo de 2026. El formato de Atresmedia supera por solo 0,1 puntos a 'Top Chef: dulces y famosos', que anota un 10,9% con 712.000 en La 1, y al especial del décimo aniversario de 'First Dates', que se queda muy cerca con un 10,8% y 707.000 en Telecinco.
'El capitán en Japón' cierra temporada con un 11% en el prime time de Antena 3
Si observamos el dato global, el talent culinario de La 1 firma máximo de temporada con un 11,6% de cuota y 636.000 seguidores. Por su parte, el especial de 'First Dates' también destaca en Telecinco al alcanzar un 10,8% de share y 653.000 espectadores, muy por encima del rendimiento habitual de la cadena.
- Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'): "Quiero que Begoña coja a los niños y a Andrés y se vayan a México"
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Dani Tatay ('Sueños de libertad'): "Andrés estará siempre enamorado de Begoña, pero se ilusiona con Valentina"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Oriol Tarrasón y Xenia Tostado ('Sueños de libertad'): "Beatriz pisa muy fuerte, va rompiendo suelos"
- Natalia: "En 'Top Chef' soy la Señora Rottenmeier a lo bestia. Me da miedo la caña que me pueda dar la gente"
En el access prime time, 'El hormiguero' vuelve a hacerse con el control con un 13,8% de share y 1.665.000 espectadores, frente a 'La revuelta', que firma un 12,4% de cuota y 1.481.000 espectadores en La 1, y al express de 'First Dates', que registra un 10,3% y 1.256.000 en Telecinco.
Por su parte, Cuatro completa la noche con un 8,1% de share y 971.000 espectadores para 'Horizonte', mientras que laSexta se mueve en cifras estables con 'El intermedio', que registra un 7% de share y reúne a 866.000 espectadores.
Prime time
- 'Top Chef' firma máximo de edición con un 11,6%
- 'El campeón en Japón' cierra temporada con un 11%
- El especial de 'First Dates' registra un 10,8% en el prime time de Telecinco
La revuelta 1.481.000 12,4%
Top chef: dulces & famosos636.000 11,6%
Cifras y letras659.000 5,4%
Cifras y letras781.000 6,2%
Captcha, no soy un robot291.000 2,5%
El comisario Montalbano 147.000 2,2%
El hormiguero 1.665.000 13,8%
El capitán en Japón 715.000 11,0%
First Dates665.000 5,5%
Horizonte971.000 8,1%
Ex.la vida despues 457.000 6,3%
First dates: 10º aniversario express1.256.000 10,3%
First dates: 10º aniversario653.000 10,8%
laSexta clave516.000 4,5%
El intermedio866.000 7,0%
El objetivo: especial pánico energético357.000 6,0%
Late night
- El refrito de 'Top Chef' marca un 9,3% en La 1
- La reposición del programa de Joaquín Sanchez firma un 9,1% en Antena 3
- El diario de 'Supervivientes 2026' anota un 8,4% en Telecinco
Top chef: dulces & famosos176.000 9,3%
Un país para comérselo 43.000 1,3%
Conciertos Radio 3 22.000 1,0%
Grandes diseños 13.000 0,8%
El capitán en América: "La sorpresa de cumpleaños"238.000 9,1%
Viajando con Chester 123.000 3,8%
Viajando con Chester 50.000 3,0%
Supervivientes: diario202.000 8,4%
Gran madrid show118.000 6,6%
Equipo de investigación 89.000 4,7%
Sobremesa y tarde
- 'Aquí la Tierra' logra un estupendo 13% en La 1
- 'Trivial Pursuit' registra un 2,2% en su nueva ubicación en La 2
- 'Pasapalabra' vuelve a arrasar con un 20,5% en Antena 3
Directo al grano754.000 9,3%
Valle Salvaje741.000 10,7%
La promesa838.000 11,7%
Malas lenguas976.000 11,6%
Aquí la Tierra1.289.000 13,0%
Saber y ganar580.000 6,4%
Grandes documentales324.000 4,1%
Lugares indomitos.la gran barrera de coral 341.000 4,2%
Depredadores letales 293.000 3,9%
Malas lenguas533.000 7,5%
Sukha176.000 2,1%
Trivial Pursuit236.000 2,2%
Sueños de libertad1.187.000 14,0%
Y ahora, Sonsoles794.000 10,8%
Pasapalabra2.017.000 20,5%
Todo es mentira535.000 6,7%
Lo sabe no lo sabe406.000 5,5%
El tiempo justo688.000 8,8%
El diario de Jorge697.000 9,5%
¡Allá tú!921.000 9,6%
Zapeando538.000 6,4%
Más vale tarde451.000 6,2%
Mañana
- Arguiñano lidera con un fantástico 17,3% en Antena 3
- 'La hora de La 1' sigue triunfando con un 18,6%
- ''Aruser@s' anota un buen 13,7% en laSexta
La hora de La 1389.000 18,6%
Mañaneros 360496.000 16,1%
Mañaneros 360930.000 11,3%
Arqueomania 34.000 3,0%
Flash moda16.000 1,0%
Persiguiendo la lluvia 30.000 1,5%
Pagina2 35.000 1,8%
Aquí hay trabajo21.000 0,9%
La aventura del saber27.000 1,1%
Sin equipaje27.000 1,2%
El chef errante 34.000 1,4%
El western de la 2 87.000 2,8%
El cazador105.000 1,8%
El cazador213.000 2,4%
Espejo publico322.000 12,6%
Entrevista 381.000 15,7%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 847.000 17,3%
La ruleta de la suerte1.643.000 22,5%
¡Toma salami! 9.000 0,6%
Alerta cobra 29.000 1,5%
Alerta cobra 51.000 2,6%
Alerta cobra 64.000 2,7%
En boca de todos258.000 8,3%
La mirada crítica145.000 7,5%
El programa de AR259.000 11,2%
Vamos a ver347.000 10,1%
El precio justo 625.000 9,2%
Aruser@s el humorning214.000 13,7%
Aruser@s305.000 13,4%
Al rojo vivo258.000 7,1%
Informativos
'Antena 3 noticias 2' es lo más visto de todo el miércoles con una media de 2.363.000 espectadores, que generan un 19,9% de share. Así, se impone al 13,9% de 'Telediario 2' y al 8,7% de 'Informativos Telecinco 21:00'. Mientras que en la primera edición, el telediario de Antena 3 lidera con un 23,2% de share, mientras que el de la cadena pública firma un 15,3% de cuota y el de Telecinco, un 9,4% de share.
Informativo territorial 1753.000 12,2%
Telediario 11.406.000 15,3%
Informativo territorial 21.158.000 12,6%
Telediario 21.634.000 13,9%
Noticias de la mañana262.000 13,7%
Antena 3 noticias 12.139.000 23,2%
Antena 3 noticias 22.363.000 19,9%
Noticias Cuatro 1581.000 8,3%
El desmarque cuatro 1394.000 4,4%
Noticias Cuatro 2440.000 4,8%
El matinal113.000 8,9%
Informativos Telecinco 15:00864.000 9,4%
Informativos Telecinco 21:001.022.000 8,7%
laSexta noticias 14h601.000 7,3%
laSexta noticias:jugones477.000 5,1%
laSexta noticias 20h679.000 7,4%