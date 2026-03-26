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AUDIENCIAS MIÉRCOLES 25 DE MARZO

'Top Chef' (11,6%) marca máximo de cuota y 'El capitán en Japón' (11%) se despide liderando su franja

El especial 10º aniversario de 'First Dates' anota un 10,8% de share y reúne a 653.000 espectadores en Cuatro.

'Top Chef' (11,6%) marca máximo de cuota y 'El capitán en Japón' (11%) se despide liderando su franja
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Jueves 26 Marzo 2026 09:00 (hace 15 horas) | Última actualización: Jueves 26 Marzo 2026 13:02 (hace 11 horas)

Audiencias Miércoles 25 de Marzo de 2026

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El viaje nipón Joaquín Sánchez se despide liderando su franja por la mínima, ya que 'El capitán en Japón' registra un 11% de share y reúne a 715.000 espectadores en el prime time de Antena 3 durante el miércoles 25 de marzo de 2026. El formato de Atresmedia supera por solo 0,1 puntos a 'Top Chef: dulces y famosos', que anota un 10,9% con 712.000 en La 1, y al especial del décimo aniversario de 'First Dates', que se queda muy cerca con un 10,8% y 707.000 en Telecinco.

&#39;El capitán en Japón&#39; cierra temporada con un 11% en el prime time de Antena 3

'El capitán en Japón' cierra temporada con un 11% en el prime time de Antena 3

Si observamos el dato global, el talent culinario de La 1 firma máximo de temporada con un 11,6% de cuota y 636.000 seguidores. Por su parte, el especial de 'First Dates' también destaca en Telecinco al alcanzar un 10,8% de share y 653.000 espectadores, muy por encima del rendimiento habitual de la cadena.

Vídeos FormulaTV

En el access prime time, 'El hormiguero' vuelve a hacerse con el control con un 13,8% de share y 1.665.000 espectadores, frente a 'La revuelta', que firma un 12,4% de cuota y 1.481.000 espectadores en La 1, y al express de 'First Dates', que registra un 10,3% y 1.256.000 en Telecinco.

Por su parte, Cuatro completa la noche con un 8,1% de share y 971.000 espectadores para 'Horizonte', mientras que laSexta se mueve en cifras estables con 'El intermedio', que registra un 7% de share y reúne a 866.000 espectadores.

Prime time

  • 'Top Chef' firma máximo de edición con un 11,6%
  • 'El campeón en Japón' cierra temporada con un 11%
  • El especial de 'First Dates' registra un 10,8% en el prime time de Telecinco
La 1

La revuelta 1.481.000 12,4%

Top chef: dulces & famosos636.000 11,6%

La 2

Cifras y letras659.000 5,4%

Cifras y letras781.000 6,2%

Captcha, no soy un robot291.000 2,5%

El comisario Montalbano 147.000 2,2%

Antena 3

El hormiguero 1.665.000 13,8%

El capitán en Japón 715.000 11,0%

Cuatro

First Dates665.000 5,5%

Horizonte971.000 8,1%

Ex.la vida despues 457.000 6,3%

Telecinco

First dates: 10º aniversario express1.256.000 10,3%

First dates: 10º aniversario653.000 10,8%

laSexta

laSexta clave516.000 4,5%

El intermedio866.000 7,0%

El objetivo: especial pánico energético357.000 6,0%

Late night

  • El refrito de 'Top Chef' marca un 9,3% en La 1
  • La reposición del programa de Joaquín Sanchez firma un 9,1% en Antena 3
  • El diario de 'Supervivientes 2026' anota un 8,4% en Telecinco
La 1

Top chef: dulces & famosos176.000 9,3%

La 2

Un país para comérselo 43.000 1,3%

Conciertos Radio 3 22.000 1,0%

Grandes diseños 13.000 0,8%

Antena 3

El capitán en América: "La sorpresa de cumpleaños"238.000 9,1%

Cuatro

Viajando con Chester 123.000 3,8%

Viajando con Chester 50.000 3,0%

Telecinco

Supervivientes: diario202.000 8,4%

Gran madrid show118.000 6,6%

laSexta

Equipo de investigación 89.000 4,7%

Sobremesa y tarde

  • 'Aquí la Tierra' logra un estupendo 13% en La 1
  • 'Trivial Pursuit' registra un 2,2% en su nueva ubicación en La 2
  • 'Pasapalabra' vuelve a arrasar con un 20,5% en Antena 3
La 1

Directo al grano754.000 9,3%

Valle Salvaje741.000 10,7%

La promesa838.000 11,7%

Malas lenguas976.000 11,6%

Aquí la Tierra1.289.000 13,0%

La 2

Saber y ganar580.000 6,4%

Grandes documentales324.000 4,1%

Lugares indomitos.la gran barrera de coral 341.000 4,2%

Depredadores letales 293.000 3,9%

Malas lenguas533.000 7,5%

Sukha176.000 2,1%

Trivial Pursuit236.000 2,2%

Antena 3

Sueños de libertad1.187.000 14,0%

Y ahora, Sonsoles794.000 10,8%

Pasapalabra2.017.000 20,5%

Cuatro

Todo es mentira535.000 6,7%

Lo sabe no lo sabe406.000 5,5%

Telecinco

El tiempo justo688.000 8,8%

El diario de Jorge697.000 9,5%

¡Allá tú!921.000 9,6%

laSexta

Zapeando538.000 6,4%

Más vale tarde451.000 6,2%

Mañana

  • Arguiñano lidera con un fantástico 17,3% en Antena 3
  • 'La hora de La 1' sigue triunfando con un 18,6%
  • ''Aruser@s' anota un buen 13,7% en laSexta
La 1

La hora de La 1389.000 18,6%

Mañaneros 360496.000 16,1%

Mañaneros 360930.000 11,3%

La 2

Arqueomania 34.000 3,0%

Flash moda16.000 1,0%

Persiguiendo la lluvia 30.000 1,5%

Pagina2 35.000 1,8%

Aquí hay trabajo21.000 0,9%

La aventura del saber27.000 1,1%

Sin equipaje27.000 1,2%

El chef errante 34.000 1,4%

El western de la 2 87.000 2,8%

El cazador105.000 1,8%

El cazador213.000 2,4%

Antena 3

Espejo publico322.000 12,6%

Entrevista 381.000 15,7%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 847.000 17,3%

La ruleta de la suerte1.643.000 22,5%

Cuatro

¡Toma salami! 9.000 0,6%

Alerta cobra 29.000 1,5%

Alerta cobra 51.000 2,6%

Alerta cobra 64.000 2,7%

En boca de todos258.000 8,3%

Telecinco

La mirada crítica145.000 7,5%

El programa de AR259.000 11,2%

Vamos a ver347.000 10,1%

El precio justo 625.000 9,2%

laSexta

Aruser@s el humorning214.000 13,7%

Aruser@s305.000 13,4%

Al rojo vivo258.000 7,1%

Informativos

'Antena 3 noticias 2' es lo más visto de todo el miércoles con una media de 2.363.000 espectadores, que generan un 19,9% de share. Así, se impone al 13,9% de 'Telediario 2' y al 8,7% de 'Informativos Telecinco 21:00'. Mientras que en la primera edición, el telediario de Antena 3 lidera con un 23,2% de share, mientras que el de la cadena pública firma un 15,3% de cuota y el de Telecinco, un 9,4% de share.

La 1

Informativo territorial 1753.000 12,2%

Telediario 11.406.000 15,3%

Informativo territorial 21.158.000 12,6%

Telediario 21.634.000 13,9%

Antena 3

Noticias de la mañana262.000 13,7%

Antena 3 noticias 12.139.000 23,2%

Antena 3 noticias 22.363.000 19,9%

Cuatro

Noticias Cuatro 1581.000 8,3%

El desmarque cuatro 1394.000 4,4%

Noticias Cuatro 2440.000 4,8%

Telecinco

El matinal113.000 8,9%

Informativos Telecinco 15:00864.000 9,4%

Informativos Telecinco 21:001.022.000 8,7%

laSexta

laSexta noticias 14h601.000 7,3%

laSexta noticias:jugones477.000 5,1%

laSexta noticias 20h679.000 7,4%

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