Con 364.000 espectadores y un 3% de share, 'Bright minds' es el espacio más visto del día entre las cadenas de la TDT. En el ranking destacan cuatro series de Nova y tres espacios de Trece ('Trece y Cope es noticia' y dos películas). Además, este Top 10 lo completan dos capítulos de la serie 'FBI' emitida en Energy.
Ranking cadenas TDT Martes, 24 de Marzo de 2026
2,3%
2,2%
2,1%
2,0%
1,9%
1,5%
1,5%
1,4%
1,4%
1,3%
1,0%
0,9%
0,9%
0,8%
0,8%
0,8%
0,6%
0,4%
Ranking programas TDT Martes, 24 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bright minds El testamento
21:59
23:11
364.000
3,0%
Trece y Cope es noticia
20:30
20:40
334.000
3,4%
El amor invencible
21:14
21:44
311.000
2,6%
Cine western El regreso de Ben Wyatt
18:43
20:49
303.000
3,8%
Leyla
21:44
23:08
290.000
2,4%
Tu cine El vigilante de la diligencia
20:49
22:04
289.000
2,4%
Emanet
15:01
16:30
289.000
3,2%
Cuando seas mía
16:30
18:24
276.000
3,8%
FBI Startup
23:01
23:57
268.000
2,9%
FBI Compañeros
22:08
23:01
265.000
2,2%
Ranking FDF (2,3%) - Martes, 24 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Un brócoli humano, un derrape ...
20:46
22:55
235.000
1,9%
La que se avecina Un project leader, una hermana ...
14:53
17:02
212.000
2,4%
Cine Guardianes de la Galaxia vol.2
22:55
25:31
182.000
2,6%
La que se avecina Un chupito castrador, un mozo ...
17:02
18:56
134.000
1,9%
La que se avecina Un bypass, un conserje ...
18:56
20:46
116.000
1,4%
Ranking Energy (2,2%) - Martes, 24 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FBI Startup
23:01
23:57
268.000
2,9%
FBI Compañeros
22:08
23:01
265.000
2,2%
FBI Servicio de protección
21:20
22:08
245.000
2,0%
FBI Rollo de una noche
23:57
24:46
208.000
3,2%
Distrito 8
20:18
26:14
206.000
2,4%
Ranking Nova (2,1%) - Martes, 24 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El amor invencible
21:14
21:44
311.000
2,6%
Leyla
21:44
23:08
290.000
2,4%
Emanet
15:01
16:30
289.000
3,2%
Cuando seas mía
16:30
18:24
276.000
3,8%
Perdona nuestros pecados
20:00
21:14
264.000
2,7%
Ranking Atreseries (2,0%) - Martes, 24 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bright minds El testamento
21:59
23:11
364.000
3,0%
Bright minds Memento mori
20:46
21:59
221.000
1,9%
Hudson & Rex
15:49
16:45
209.000
2,4%
Hudson & Rex
16:45
17:33
200.000
2,7%
Hudson & Rex
17:33
18:26
161.000
2,3%
Ranking TRECE (1,9%) - Martes, 24 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Trece y Cope es noticia
20:30
20:40
334.000
3,4%
Cine western El regreso de Ben Wyatt
18:43
20:49
303.000
3,8%
Tu cine El vigilante de la diligencia
20:49
22:04
289.000
2,4%
Sesión doble Sandokan contra el leopardo de ...
17:06
18:40
192.000
2,8%
El cascabel
22:04
24:31
164.000
1,7%
Ranking Canal 24 Horas (1,5%) - Martes, 24 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:08
24:33
224.000
2,8%
Entrevista Ángel Víctor Torres
22:44
23:08
190.000
1,7%
La noche en 24h: portada Julián Casanova-Ángel ...
22:06
23:08
181.000
1,5%
Informativo 24h
24:36
25:00
130.000
2,6%
Deportes 2
21:38
21:44
128.000
1,0%
Ranking BEMADtv (1,5%) - Martes, 24 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El imperio del fuego
22:53
24:51
148.000
1,8%
Cine ¿Conoces a Joe Black?
15:36
19:09
147.000
2,0%
Cine La cazarrecompensas
19:09
20:44
136.000
1,7%
Cine Lio embarazoso
20:44
22:53
131.000
1,1%
Cine Crash (Colisión)
24:51
26:30
68.000
2,3%
Ranking Neox (1,4%) - Martes, 24 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
The Big Bang Theory
19:56
20:13
191.000
2,3%
The Big Bang Theory
19:30
19:56
186.000
2,4%
The Big Bang Theory
17:20
17:38
174.000
2,4%
Los Simpson
15:20
15:45
169.000
1,8%
Los Simpson
15:45
16:11
167.000
1,9%
Ranking DMAX (1,4%) - Martes, 24 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
¿Cómo lo hacen?
21:37
22:00
146.000
1,2%
Joyas sobre ruedas
20:36
21:30
138.000
1,2%
Faraones: Más allá de las pirámides Alexander ...
22:36
23:30
126.000
1,2%
La fiebre del oro
17:01
17:58
125.000
1,8%
La fiebre del oro
16:04
17:00
122.000
1,5%
Ranking Mega (España) (1,3%) - Martes, 24 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Forjado a fuego El kukri nepalés
22:00
22:47
185.000
1,5%
Forjado a fuego La espada vikinga
21:06
22:00
164.000
1,3%
El chiringuito de jugones: la cuenta atrás ...
23:45
24:00
134.000
1,7%
Forjado a fuego El shotel
22:47
23:45
123.000
1,2%
La casa de empeños
19:40
20:19
116.000
1,4%
Ranking Ten (1,0%) - Martes, 24 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
15:12
16:25
140.000
1,6%
Caso cerrado
18:22
19:10
80.000
1,2%
Killer neighbours
22:58
23:57
78.000
0,8%
Caso cerrado
16:25
17:23
77.000
1,0%
Caso cerrado
17:23
18:22
67.000
1,0%
Ranking Divinity (0,9%) - Martes, 24 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Elementary Una forma de escapar
23:08
24:04
102.000
1,1%
Tu casa a juicio
22:18
23:08
90.000
0,8%
Tu casa a juicio
21:22
22:18
87.000
0,7%
Murder lovers
23:08
26:30
83.000
1,6%
Tu casa a juicio
20:19
21:22
81.000
0,8%
Ranking DKiss (0,9%) - Martes, 24 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Almas en pena
23:07
24:02
83.000
0,9%
El crimen de las hermanas Lyon
20:14
22:09
72.000
0,6%
Mi casa esta embrujada
24:02
24:59
70.000
1,2%
Asesinos de america
19:22
20:14
60.000
0,8%
Viviendo con un asesino
16:28
17:24
52.000
0,7%
Ranking Clan TVE (0,8%) - Martes, 24 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La patrulla canina
16:08
16:19
85.000
1,0%
Bluey
16:38
16:45
83.000
1,0%
Una casa de locos
20:08
20:18
81.000
0,9%
Una casa de locos
20:29
20:39
78.000
0,8%
Los green en la gran ciudad
21:22
21:33
76.000
0,6%
Ranking Boing (0,8%) - Martes, 24 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon, el gato cósmico
14:34
14:44
191.000
2,3%
Doraemon, el gato cósmico
08:22
08:33
173.000
8,9%
Doraemon, el gato cósmico
08:11
08:22
170.000
9,2%
Doraemon, el gato cósmico
14:44
14:54
151.000
1,7%
Doraemon, el gato cósmico
14:20
14:30
137.000
1,9%
Ranking Squirrel (0,8%) - Martes, 24 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Venganza (Avengement)
22:03
23:29
123.000
1,1%
Cine Su nombre gritaba venganza
19:12
20:41
88.000
1,1%
Justicia extrema Justicia letal
20:41
22:03
82.000
0,7%
Cuéntame cómo pasó La vida es una carretera ...
13:26
14:38
65.000
1,1%
Cine El calor del amor
16:12
17:40
59.000
0,8%
