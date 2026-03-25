Audiencias La final de 'The Floor' sube y 'Supervivientes' y 'En tierra lejana' se mantienen fuertes

AUDIENCIAS TDT 24 DE MARZO

'Bright minds' lidera una jornada marcada por los grandes datos de los espacios de Trece y Nova

Dos capítulos de 'FBI' emitidos en Energy también se cuelan en el Top 10 del día.

Por RedacciónPublicado: Miércoles 25 Marzo 2026 10:05 (hace 4 horas)

Audiencias Martes 24 de Marzo de 2026

Con 364.000 espectadores y un 3% de share, 'Bright minds' es el espacio más visto del día entre las cadenas de la TDT. En el ranking destacan cuatro series de Nova y tres espacios de Trece ('Trece y Cope es noticia' y dos películas). Además, este Top 10 lo completan dos capítulos de la serie 'FBI' emitida en Energy.

Fotograma de la película 'El regreso de Ben Wyatt'

Ranking cadenas TDT Martes, 24 de Marzo de 2026

FDF 2,3%

Energy 2,2%

Nova 2,1%

Atreseries 2,0%

TRECE 1,9%

Canal 24 Horas 1,5%

BEMADtv 1,5%

Neox 1,4%

DMAX 1,4%

Mega (España) 1,3%

Ten 1,0%

Divinity 0,9%

DKiss 0,9%

Clan TVE 0,8%

Boing 0,8%

Squirrel 0,8%

Real Madrid TV 0,6%

Teledeporte 0,4%

Ranking programas TDT Martes, 24 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Bright minds El testamento
21:59
23:11
364.000
3,0%
TRECE
Trece y Cope es noticia
20:30
20:40
334.000
3,4%
Nova
El amor invencible
21:14
21:44
311.000
2,6%
TRECE
Cine western El regreso de Ben Wyatt
18:43
20:49
303.000
3,8%
Nova
Leyla
21:44
23:08
290.000
2,4%
TRECE
Tu cine El vigilante de la diligencia
20:49
22:04
289.000
2,4%
Nova
Emanet
15:01
16:30
289.000
3,2%
Nova
Cuando seas mía
16:30
18:24
276.000
3,8%
Energy
FBI Startup
23:01
23:57
268.000
2,9%
Energy
FBI Compañeros
22:08
23:01
265.000
2,2%

Ranking FDF (2,3%) - Martes, 24 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Un brócoli humano, un derrape ...
20:46
22:55
235.000
1,9%
FDF
La que se avecina Un project leader, una hermana ...
14:53
17:02
212.000
2,4%
FDF
Cine Guardianes de la Galaxia vol.2
22:55
25:31
182.000
2,6%
FDF
La que se avecina Un chupito castrador, un mozo ...
17:02
18:56
134.000
1,9%
FDF
La que se avecina Un bypass, un conserje ...
18:56
20:46
116.000
1,4%

Ranking Energy (2,2%) - Martes, 24 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
FBI Startup
23:01
23:57
268.000
2,9%
Energy
FBI Compañeros
22:08
23:01
265.000
2,2%
Energy
FBI Servicio de protección
21:20
22:08
245.000
2,0%
Energy
FBI Rollo de una noche
23:57
24:46
208.000
3,2%
Energy
Distrito 8
20:18
26:14
206.000
2,4%

Ranking Nova (2,1%) - Martes, 24 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
El amor invencible
21:14
21:44
311.000
2,6%
Nova
Leyla
21:44
23:08
290.000
2,4%
Nova
Emanet
15:01
16:30
289.000
3,2%
Nova
Cuando seas mía
16:30
18:24
276.000
3,8%
Nova
Perdona nuestros pecados
20:00
21:14
264.000
2,7%

Ranking Atreseries (2,0%) - Martes, 24 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Bright minds El testamento
21:59
23:11
364.000
3,0%
Atreseries
Bright minds Memento mori
20:46
21:59
221.000
1,9%
Atreseries
Hudson & Rex
15:49
16:45
209.000
2,4%
Atreseries
Hudson & Rex
16:45
17:33
200.000
2,7%
Atreseries
Hudson & Rex
17:33
18:26
161.000
2,3%

Ranking TRECE (1,9%) - Martes, 24 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Trece y Cope es noticia
20:30
20:40
334.000
3,4%
TRECE
Cine western El regreso de Ben Wyatt
18:43
20:49
303.000
3,8%
TRECE
Tu cine El vigilante de la diligencia
20:49
22:04
289.000
2,4%
TRECE
Sesión doble Sandokan contra el leopardo de ...
17:06
18:40
192.000
2,8%
TRECE
El cascabel
22:04
24:31
164.000
1,7%

Ranking Canal 24 Horas (1,5%) - Martes, 24 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:08
24:33
224.000
2,8%
Canal 24 Horas
Entrevista Ángel Víctor Torres
22:44
23:08
190.000
1,7%
Canal 24 Horas
La noche en 24h: portada Julián Casanova-Ángel ...
22:06
23:08
181.000
1,5%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
24:36
25:00
130.000
2,6%
Canal 24 Horas
Deportes 2
21:38
21:44
128.000
1,0%

Ranking BEMADtv (1,5%) - Martes, 24 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine El imperio del fuego
22:53
24:51
148.000
1,8%
BEMADtv
Cine ¿Conoces a Joe Black?
15:36
19:09
147.000
2,0%
BEMADtv
Cine La cazarrecompensas
19:09
20:44
136.000
1,7%
BEMADtv
Cine Lio embarazoso
20:44
22:53
131.000
1,1%
BEMADtv
Cine Crash (Colisión)
24:51
26:30
68.000
2,3%

Ranking Neox (1,4%) - Martes, 24 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
The Big Bang Theory
19:56
20:13
191.000
2,3%
Neox
The Big Bang Theory
19:30
19:56
186.000
2,4%
Neox
The Big Bang Theory
17:20
17:38
174.000
2,4%
Neox
Los Simpson
15:20
15:45
169.000
1,8%
Neox
Los Simpson
15:45
16:11
167.000
1,9%

Ranking DMAX (1,4%) - Martes, 24 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:37
22:00
146.000
1,2%
DMAX
Joyas sobre ruedas
20:36
21:30
138.000
1,2%
DMAX
Faraones: Más allá de las pirámides Alexander ...
22:36
23:30
126.000
1,2%
DMAX
La fiebre del oro
17:01
17:58
125.000
1,8%
DMAX
La fiebre del oro
16:04
17:00
122.000
1,5%

Ranking Mega (España) (1,3%) - Martes, 24 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Forjado a fuego El kukri nepalés
22:00
22:47
185.000
1,5%
Mega (España)
Forjado a fuego La espada vikinga
21:06
22:00
164.000
1,3%
Mega (España)
El chiringuito de jugones: la cuenta atrás ...
23:45
24:00
134.000
1,7%
Mega (España)
Forjado a fuego El shotel
22:47
23:45
123.000
1,2%
Mega (España)
La casa de empeños
19:40
20:19
116.000
1,4%

Ranking Ten (1,0%) - Martes, 24 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
15:12
16:25
140.000
1,6%
Ten
Caso cerrado
18:22
19:10
80.000
1,2%
Ten
Killer neighbours
22:58
23:57
78.000
0,8%
Ten
Caso cerrado
16:25
17:23
77.000
1,0%
Ten
Caso cerrado
17:23
18:22
67.000
1,0%

Ranking Divinity (0,9%) - Martes, 24 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Elementary Una forma de escapar
23:08
24:04
102.000
1,1%
Divinity
Tu casa a juicio
22:18
23:08
90.000
0,8%
Divinity
Tu casa a juicio
21:22
22:18
87.000
0,7%
Divinity
Murder lovers
23:08
26:30
83.000
1,6%
Divinity
Tu casa a juicio
20:19
21:22
81.000
0,8%

Ranking DKiss (0,9%) - Martes, 24 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Almas en pena
23:07
24:02
83.000
0,9%
DKiss
El crimen de las hermanas Lyon
20:14
22:09
72.000
0,6%
DKiss
Mi casa esta embrujada
24:02
24:59
70.000
1,2%
DKiss
Asesinos de america
19:22
20:14
60.000
0,8%
DKiss
Viviendo con un asesino
16:28
17:24
52.000
0,7%

Ranking Clan TVE (0,8%) - Martes, 24 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
La patrulla canina
16:08
16:19
85.000
1,0%
Clan TVE
Bluey
16:38
16:45
83.000
1,0%
Clan TVE
Una casa de locos
20:08
20:18
81.000
0,9%
Clan TVE
Una casa de locos
20:29
20:39
78.000
0,8%
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
21:22
21:33
76.000
0,6%

Ranking Boing (0,8%) - Martes, 24 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon, el gato cósmico
14:34
14:44
191.000
2,3%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
08:22
08:33
173.000
8,9%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
08:11
08:22
170.000
9,2%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
14:44
14:54
151.000
1,7%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
14:20
14:30
137.000
1,9%

Ranking Squirrel (0,8%) - Martes, 24 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Venganza (Avengement)
22:03
23:29
123.000
1,1%
Squirrel
Cine Su nombre gritaba venganza
19:12
20:41
88.000
1,1%
Squirrel
Justicia extrema Justicia letal
20:41
22:03
82.000
0,7%
Squirrel
Cuéntame cómo pasó La vida es una carretera ...
13:26
14:38
65.000
1,1%
Squirrel
Cine El calor del amor
16:12
17:40
59.000
0,8%

Ranking Teledeporte (0,4%) - Martes, 24 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Ciclismo: Volta a Catalunya ...
15:15
17:24
68.000
0,8%
Teledeporte
Deportes
20:10
20:21
58.000
0,7%
Teledeporte
Vintage a lo grande
23:23
24:16
49.000
0,6%
Teledeporte
Camino al mundial
20:22
20:54
45.000
0,5%
Teledeporte
Fútbol: LaLiga futures mundial sub12 ...
19:18
20:07
40.000
0,5%
