Con el inicio de 2022 comienzan los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, con dos encuentros que han sido emitidos en Telecinco. El primero de ellos llegó en el prime time de la jornada del 5 de enero, enfrentando al CD Alcoyano y Real Madrid, y en sustitución de la habitual entrega de la cuarta edición de 'La isla de las tentaciones'. Un cambio que permitió liderar al canal de Mediaset España con un 18,3% de cuota de pantalla, 3,3 puntos por encima de la última emisión del reality de Cuarzo.

Algo parecido ocurre en Atresmedia, que mejora sus datos de audiencia tras la fría acogida de 'Lego Masters' en Antena 3. La emisión del largometraje "Timadoras compulsivas", protagonizado por Rebel Wilson y Anne Hathaway, anota un 11,7% de cuota de pantalla y reúne a 1.377.000 espectadores, subiendo 3,2 puntos respecto al miércoles anterior en la misma franja.

