'La isla de las tentaciones' (15,6%) sube y lidera frente a 'La noche D' (9,2%) e 'Inocentes (9,1%)

La retransmisión del partido de Copa del Rey entre el Alcoyano y Real Madrid, que emitirá Telecinco este miércoles, provocó que 'La isla de las tentaciones' tuviese que saltar al martes. Un cambio en la parrilla que no ha sentado nada mal al reality de Cuarzo, que lidera la jornada del 4 de enero de 2022 con un 15,6% de share, consiguiendo así su segundo mejor dato de la cuarta temporada. Respecto a su anterior emisión del miércoles, el formato mejora 0,6 puntos y logra que la ficción turca de Antena 3 pierda fuerza.

'Inocentes' se quedó sin el liderazgo del martes anterior y se tuvo que conformar con un 9,1% de cuota de pantalla, lo que supone una bajada de 2,2 puntos. En el caso de 'La noche D', consigue superar a la turca por los pelos, con un 9,2% de share, mejorando los datos de su anterior emisión en el día de Navidad donde anotó un 7%. Eso sí, empeora los resultados de su anterior emisión en martes, que marcó un 9,7%% de share en La 1.

Respecto a la guerra entre los canales secundarios de Mediaset España y Atresmedia, la victoria es para Cuatro. La emisión de dos entregas de 'The Good Doctor' promediaron un 4,3% de cuota de pantalla, frente a la nueva bajada del formato de laSexta. 'Fuera del mapa' se tuvo que conformar con una media de 3,3% de sus dos entregas, cuyo primera capítulo fue seguido por un 3,6% y el segundo por un 2,8%.

Antena 3

Telecinco

La 1

laSexta

'El intermedio: The very best': 798.000 y 5%

Cuatro

'The Good Doctor' "No es lo mismo": 598.000 y 4,4%

La 2

Antena 3

Telecinco

Cuatro

La 1

'Michael Bubble: Navidad en la ciudad': 292.000 y 3,9%

'Cine' "Hello, my name is Doris": 73.000 y 2%