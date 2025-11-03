FDF y Energy se apoderan de la jornada del sábado 1 de noviembre de 2025 al promediar un 2,6%, seguidos de Trece (2,4%) y Atreseries (2,1%). El clásico 'El bueno, el feo y el malo' se convierte en el espacio más visto del día al registrar un 3,8% de cuota de pantalla y reunir a 372.000 espectadores en el canal de la Conferencia Episcopal Española. Mientras que 'Ocho apellidos vascos' vuelve a ser un éxito para FDF con un 3,1% de share y 299.000 espectadores. Por otro lado, 'CSI: NY' sigue fuerte en BeMad con cuatro entregas entre lo más visto del sábado en TDT, que firman un 2,8%, 2,36%, 2,8% y 2,2% de share, respectivamente.
Ranking cadenas TDT Sábado, 1 de Noviembre de 2025
Ranking programas TDT Sábado, 1 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu cine El bueno, el feo y el malo
19:34
22:29
372.000
3,8%
Cine Ocho apellidos vascos
22:20
24:15
299.000
3,1%
C.S.I. Nueva York No hagas el bien
22:39
23:26
287.000
2,8%
Cine Minions: El origen de Gru
21:27
23:02
270.000
2,6%
C.S.I. Nueva York Se acabó la fiesta
21:53
22:39
244.000
2,3%
C.S.I. Nueva York Ecología agresiva
23:26
24:18
239.000
2,8%
Cine Los Minions
19:42
21:18
236.000
2,5%
Cine Ejecutor
22:29
24:25
233.000
2,5%
Cine La vuelta al mundo en 80 días
19:45
22:01
230.000
2,4%
C.S.I. Nueva York Ella no está
21:02
21:53
226.000
2,2%
Ranking FDF (2,6%) - Sábado, 1 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Ocho apellidos vascos
22:20
24:15
299.000
3,1%
La que se avecina Una sonambula, un hombre ...
15:09
17:09
214.000
2,4%
La que se avecina Una presidenta de paja, un ...
20:29
22:18
210.000
2,1%
La que se avecina Una maruja, un entrecejo y un ...
18:44
20:29
209.000
2,4%
La que se avecina Un desfibrilador, un bolardo ...
24:15
25:55
198.000
4,1%
Ranking Energy (2,6%) - Sábado, 1 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
C.S.I. Nueva York No hagas el bien
22:39
23:26
287.000
2,8%
C.S.I. Nueva York Se acabó la fiesta
21:53
22:39
244.000
2,3%
C.S.I. Nueva York Ecología agresiva
23:26
24:18
239.000
2,8%
C.S.I. Nueva York Ella no está
21:02
21:53
226.000
2,2%
C.S.I. Nueva York Juicio rápido
20:12
21:02
225.000
2,4%
Ranking TRECE (2,4%) - Sábado, 1 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu cine El bueno, el feo y el malo
19:34
22:29
372.000
3,8%
Cine Ejecutor
22:29
24:25
233.000
2,5%
Cine Huracan carter
16:57
19:33
206.000
2,4%
Cine Hombres de honor
14:43
16:57
138.000
1,6%
Santo Rosario
11:45
12:06
124.000
4,1%
Ranking Atreseries (2,1%) - Sábado, 1 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Crimen en el trópico Riviere - Pilote
22:00
23:03
223.000
2,1%
Crimen en el trópico O\'mullane
23:03
24:01
199.000
2,1%
Crimen en el trópico La pagerie
24:01
24:59
149.000
2,3%
Crimen en el paraíso
10:18
22:00
132.000
1,9%
Crimen en el trópico Ravine touza
24:59
25:59
123.000
3,3%
Ranking Neox (2,0%) - Sábado, 1 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine La vuelta al mundo en 80 días
19:45
22:01
230.000
2,4%
Cine La teniente o\'neil(g. I. Jane)
22:02
24:22
208.000
2,2%
Cine El señor de los anillos: Las dos ...
15:37
19:44
198.000
2,3%
Los Simpson
14:45
15:11
182.000
2,3%
Los Simpson
15:11
15:36
151.000
1,7%
Ranking Boing (2,0%) - Sábado, 1 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Minions: El origen de Gru
21:27
23:02
270.000
2,6%
Cine Los Minions
19:42
21:18
236.000
2,5%
Cine Gru 2: Mi villano favorito
15:52
17:50
176.000
2,0%
Cine Gru 3. Mi villano favorito
17:59
19:35
164.000
1,9%
Cine Gru, mi villano favorito
13:45
15:42
151.000
2,1%
Ranking BEMADtv (2,0%) - Sábado, 1 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Lo que la verdad esconde
18:06
20:19
210.000
2,4%
Cine Luces rojas
20:19
22:18
189.000
1,9%
Cine El hombre lobo
16:19
18:06
178.000
2,0%
Cine Copycat
22:18
24:23
162.000
1,7%
Cine Colonia v
14:50
16:19
161.000
1,9%
Ranking Divinity (1,9%) - Sábado, 1 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio: Vancouver
14:32
15:16
191.000
2,4%
La casa de mis sueños Dayana y Jonh
20:42
21:30
183.000
1,8%
La casa de mis sueños Katie y Justin
21:30
22:24
166.000
1,6%
Tu casa a juicio: Vancouver
15:16
16:25
162.000
1,8%
La casa de mis sueños Samantha y Yaron
19:52
20:42
157.000
1,7%
Ranking DMAX (1,7%) - Sábado, 1 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Control de fronteras: España
21:03
21:25
175.000
1,7%
Control de fronteras: España
20:08
20:30
173.000
1,9%
062: Alerta ciudadana
21:30
21:52
165.000
1,6%
091 Alerta policía
22:26
23:16
158.000
1,5%
Control de fronteras: España
18:50
19:12
157.000
1,8%
Ranking Nova (1,4%) - Sábado, 1 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Pasión de gavilanes
21:56
22:36
176.000
1,7%
Pasión de gavilanes
21:05
21:56
171.000
1,7%
Pasión de gavilanes
20:13
21:05
158.000
1,7%
Pasión de gavilanes
19:26
20:13
151.000
1,7%
Pasión de gavilanes
22:41
23:00
137.000
1,3%
Ranking DKiss (1,3%) - Sábado, 1 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mi reforma es un desastre
23:07
24:04
127.000
1,4%
Mi vida con 300 kilos y el dr. Now Esta es la ...
18:40
19:31
105.000
1,2%
Mi reforma es un desastre
22:11
23:07
101.000
1,0%
Mi reforma es un desastre
21:16
22:11
98.000
0,9%
Sí, quiero ese vestido (Benelux)
15:32
16:00
85.000
1,0%
Ranking Mega (España) (1,1%) - Sábado, 1 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Batalla de restaurantes
21:16
22:32
162.000
1,5%
Batalla de restaurantes
22:32
23:57
125.000
1,3%
Pesadilla en la cocina
20:03
21:14
118.000
1,2%
Pesadilla en la cocina
18:37
20:03
103.000
1,2%
Pesadilla en la cocina
23:57
25:16
86.000
1,4%
Ranking Canal 24 Horas (1,0%) - Sábado, 1 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Telediario Fin de Semana 2
20:59
21:25
103.000
1,0%
Fin de semana 24h
22:03
22:30
81.000
0,8%
Audiencia abierta
14:27
14:58
74.000
1,0%
Telediario Fin de Semana 1
15:00
15:44
72.000
0,8%
Fin de semana 24h
10:00
14:27
71.000
2,0%
Ranking Real Madrid TV (0,9%) - Sábado, 1 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Hoy jugamos: La cuenta atrás R. Madrid - ...
20:03
20:47
157.000
1,7%
Hoy jugamos: Minuto a minuto R. Madrid - ...
20:47
22:58
141.000
1,4%
Hoy jugamos: El análisis R. Madrid - ...
22:58
24:31
94.000
1,1%
Cine Brandy
15:59
17:25
73.000
0,8%
Hoy jugamos R. Madrid - Valencia
17:59
19:59
67.000
0,8%
Ranking Paramount Network (0,8%) - Sábado, 1 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Barbarian
22:00
24:05
95.000
1,0%
Halloween terrorífico Feliz día de tu ...
18:10
20:00
89.000
1,0%
Cine Feliz dia de tu muerte 2
20:00
22:00
88.000
0,9%
Halloween terrorífico El secreto de los ...
15:55
18:10
70.000
0,8%
Halloween terrorífico Alienoid
12:58
15:55
60.000
0,9%
Ranking Ten (0,6%) - Sábado, 1 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
17:34
18:30
70.000
0,8%
Caso cerrado
19:25
20:14
64.000
0,7%
Caso cerrado
16:31
17:34
61.000
0,7%
Caso cerrado
18:30
19:25
52.000
0,6%
Caso cerrado
15:25
16:31
51.000
0,6%
Ranking Clan TVE (0,5%) - Sábado, 1 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los misterios de Laura Laura y el misterio del ...
23:14
24:28
45.000
0,5%
Cine Planes de boda
24:29
26:05
45.000
1,0%
Ana y los 7 El cometa de los deseos
02:30
02:58
40.000
2,5%
Dog house
21:33
23:13
36.000
0,3%
Las mañanas de clan
08:14
11:00
30.000
1,4%
Ranking Teledeporte (0,5%) - Sábado, 1 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Estudio estadio: Solo resúmenes
23:01
24:14
76.000
0,8%
Estudio estadio: El debate
24:14
25:01
74.000
1,2%
Fútbol: Liga española 2 d resumen ...
25:02
25:32
51.000
1,2%
Balonmano: Amistoso Suecia - España
17:31
19:00
51.000
0,6%
Fútbol: Campeonato del mundo femenino sub 17(d) ...
20:04
21:46
45.000
0,5%
