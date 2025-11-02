Por Redacción |

El primer día de noviembre volvió a vivir un duelo entre 'La ruleta de la suerte noche' y 'Bailando con las estrellas' que se saldó otra vez con el liderazgo del concurso de Antena 3 en la franja de estricta coincidencia. Jorge Fernández reunió a un 11,1% y 1.131.000 espectadores, de modo que sube +0,5 puntos en una semana.

En cambio, el talent show de Telecinco sufría una importante caída al desplomarse -3,3 puntos. 'Bailando con las estrellas' atraía a un 9,5% y 731.000 espectadores, lo que supone su mínimo de temporada y la primera vez que baja al unidígito. Por otro lado, 'laSexta Xplica!' sigue elevando sus resultados semana tras semana y consigue un 6,7% y 540.000 al alzarse +0,4 puntos.

Anabel Pantoja habla de sus compañeros en 'Bailando con las estrellas'

En cuanto a las películas de la noche, 'El blockbuster' se decantó por 'El pacto', que atrajo a un 6,4% y 582.000 espectadores. Esto supone un aumento de +1 punto respecto a la película de hace una semana. La 1 optó por 'Bohemian Rhapsody', cuyo 9,2% y 892.000 superó en +1,4 puntos al largometraje del sábado anterior. Previamente, 'Informe semanal' conseguía un 8,2% (-0,7) y 867.000. Siguiendo con la pública, merece especial atención 'Coco', que en la sobremesa arrasó al atrapar a un 19% y 1.682.000 espectadores.

Antena 3 es la cadena líder del primer día de noviembre al promediar un 11%. La 1 (10,8%) se queda muy cerca, pues tan solo se distancia en dos décimas. Telecinco, en cambio, queda por detrás con un 7,9%. Cuatro anota un 5,7% y supera a laSexta y su 5,3%. Completan FDF (2,6%), Energy (2,6%), Trece (2,4%), Atreseries (2,1%) y Be Mad (2%).

La 1 arrasó en la tarde con 'Coco'

'Antena 3 noticias 1 fin de semana' repite como lo más visto

La sobremesa informativa vuelve a estar dominada por 'Antena 3 noticias 1 fin de semana', que lidera con un 20,8% y 1.769.000 espectadores, además de convertirse en lo más visto del día. 'Telediario fin de semana 1' reúne a un 13,4% y 1.143.000. 'Informativos Telecinco 15:00', por su parte, se apunta un 8,1% y 683.000. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2 fin de semana' firma un 13,1% y 1.327.000. 'Telediario fin de semana 2' queda muy lejos con un 8,7% y 874.000, a tan solo seis décimas de 'Informativos Telecinco 21:00' y su 8,1% y 821.000.

