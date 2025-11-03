'No somos nadie' anota un 1,5% y el western de Trece lidera seguido de tres series de Nova

'No somos nadie' cierra la semana con un 1,5% de cuota de pantalla, igualando su dato de la semana anterior. La jornada la lidera el western de Trece, pues apunta un 4,3% con 'Un paraíso a golpe de revólver' y le siguen tres series de Nova. También destacan en el ranking otras dos series de Atreseries.
Ranking cadenas TDT Viernes, 31 de Octubre de 2025
2,6%
2,5%
2,3%
2,3%
2,2%
2,0%
2,0%
1,5%
1,5%
1,4%
1,3%
1,2%
1,0%
1,0%
0,9%
0,8%
0,6%
0,5%
Ranking programas TDT Viernes, 31 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western Un paraíso a golpe de ...
18:58
21:09
344.000
4,3%
Emanet
15:00
17:00
274.000
3,2%
Vino el amor
17:50
19:23
252.000
3,5%
Tu cine Reverendo colt
21:09
22:33
246.000
2,5%
Amarte así, Frijolito
19:24
19:54
246.000
3,2%
Crimen en el paraíso
20:44
26:14
244.000
3,4%
La que se avecina Un viaje, un payaso, y un ...
15:30
17:31
243.000
3,0%
Mar de amor
17:00
17:49
239.000
3,2%
Cuando me enamoro
19:54
21:30
237.000
2,7%
El padre Brown Las jovencitas indomables
18:13
19:02
228.000
3,2%
Ranking Atreseries (2,6%) - Viernes, 31 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Crimen en el paraíso
20:44
26:14
244.000
3,4%
El padre Brown Las jovencitas indomables
18:13
19:02
228.000
3,2%
El padre Brown El enigma de antigonish
19:02
19:55
216.000
2,8%
El padre Brown La isla de los sueños
17:25
18:13
203.000
2,8%
El padre Brown La muerte roja
19:55
20:44
193.000
2,4%
Ranking FDF (2,5%) - Viernes, 31 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Un viaje, un payaso, y un ...
15:30
17:31
243.000
3,0%
La que se avecina Un culebrón interracial, una ...
20:55
22:53
199.000
2,1%
La que se avecina Un salvaslip antibacteriano, ...
17:31
19:08
199.000
2,8%
La que se avecina Un micromachista, un condenado ...
22:53
24:49
186.000
2,5%
La que se avecina Un chochete pasajero, una ...
19:08
20:55
155.000
1,9%
Ranking Energy (2,3%) - Viernes, 31 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
C. S. I. Malo hasta la médula
16:47
17:44
168.000
2,2%
Distrito 8
20:20
26:29
167.000
2,4%
C. S. I. Una vez mordido
19:26
20:20
160.000
2,1%
C. S. I. Xx
15:46
16:47
129.000
1,5%
C. S. I. El sustituto muerto
18:44
19:26
122.000
1,7%
Ranking Nova (2,3%) - Viernes, 31 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:00
17:00
274.000
3,2%
Vino el amor
17:50
19:23
252.000
3,5%
Amarte así, Frijolito
19:24
19:54
246.000
3,2%
Mar de amor
17:00
17:49
239.000
3,2%
Cuando me enamoro
19:54
21:30
237.000
2,7%
Ranking TRECE (2,2%) - Viernes, 31 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western Un paraíso a golpe de ...
18:58
21:09
344.000
4,3%
Tu cine Reverendo colt
21:09
22:33
246.000
2,5%
Sesión doble El inspector Tibbs contra la ...
16:49
18:54
213.000
2,9%
Sesión doble Brannigan
14:44
16:49
165.000
1,9%
Classics Ejecución inminente
22:37
24:53
150.000
2,0%
Ranking Neox (2,0%) - Viernes, 31 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
The Big Bang Theory
17:11
17:31
217.000
2,9%
The Big Bang Theory
16:47
17:11
199.000
2,6%
The Big Bang Theory
19:06
19:31
199.000
2,6%
Los Simpson
15:55
16:22
186.000
2,2%
Cine Blade trinity
22:02
24:22
185.000
2,2%
Ranking BEMADtv (2,0%) - Viernes, 31 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Tiburón, la venganza
19:11
20:40
189.000
2,4%
Cine Tiburón 2
15:15
17:23
185.000
2,2%
Cine Sabotage
22:12
24:06
169.000
1,9%
Cine Jaws 3 (El gran tiburón)
17:23
19:11
162.000
2,3%
Cine Ghost rider: Espíritu de venganza
13:42
15:15
129.000
1,9%
Ranking Divinity (1,5%) - Viernes, 31 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio: Vancouver
17:26
18:21
176.000
2,5%
Tu casa a juicio: Vancouver
16:23
17:26
164.000
2,1%
Tu casa a juicio
20:59
21:55
155.000
1,6%
Tu casa a juicio
18:21
19:11
126.000
1,8%
9-1-1
21:55
22:48
122.000
1,2%
Ranking DKiss (1,5%) - Viernes, 31 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La doctora Lee: Los mejores momentos
22:15
23:12
160.000
1,7%
La doctora Lee
23:12
24:09
131.000
1,7%
Dra. Emma: Clínica dermatológica
24:10
25:06
129.000
2,4%
Home town
21:20
22:14
122.000
1,3%
Dra. Emma: Clínica dermatológica
25:06
25:56
110.000
3,2%
Ranking DMAX (1,4%) - Viernes, 31 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Secretos en la arena
23:24
24:13
160.000
2,1%
Secretos en la arena
22:27
23:16
150.000
1,6%
Curiosidades de la tierra
24:21
25:09
125.000
2,4%
Curiosidades de la tierra
25:13
26:01
92.000
2,8%
Yukon men
17:50
18:44
92.000
1,3%
Ranking Mega (España) (1,3%) - Viernes, 31 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Vida bajo cero
16:35
17:31
150.000
1,9%
Vida bajo cero
17:31
18:21
136.000
1,9%
Forjado a fuego El kpinga
20:59
21:54
124.000
1,3%
Forjado a fuego El yatagan
21:54
22:43
109.000
1,1%
Vida bajo cero
15:45
16:35
108.000
1,3%
Ranking Boing (1,2%) - Viernes, 31 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Shrek: Felices para siempre
21:28
23:03
162.000
1,7%
Especial Halloween
07:14
18:02
73.000
1,6%
Cine Scooby doo 2 desatado
19:44
21:19
58.000
0,7%
Los Thunderman ¿Le temes al parque?
23:11
23:32
54.000
0,6%
Cine Scooby - Doo
18:07
19:37
50.000
0,7%
Ranking Paramount Network (1,0%) - Viernes, 31 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Halloween terrorífico Contagio en alta ...
18:06
19:54
131.000
1,8%
Halloween terrorifico La maldición de ...
15:58
18:06
116.000
1,5%
Halloween terrorífico Halloween h20: 20 años ...
22:01
23:49
103.000
1,1%
Halloween terrorífico La noche de Halloween ...
19:54
22:01
94.000
1,1%
Halloween terrorífico Terrifier 2
23:49
26:28
38.000
0,9%
Ranking Ten (1,0%) - Viernes, 31 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
No somos nadie
15:45
19:45
113.000
1,5%
Caso cerrado
14:35
15:45
90.000
1,1%
Caso cerrado
19:45
20:40
78.000
1,0%
Caso cerrado
13:36
14:35
64.000
1,1%
Caso cerrado
12:38
13:36
63.000
1,8%
Ranking Clan TVE (0,9%) - Viernes, 31 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los misterios de Laura Laura y el misterio de la ...
23:07
24:18
93.000
1,2%
La sobremesa clan
14:24
16:22
93.000
1,1%
Cine La madre del novio
24:19
25:51
67.000
1,5%
Superkitties: Su - Purr charged
16:47
17:09
52.000
0,7%
Ana y los 7 Decepción
02:42
03:47
45.000
4,2%
Ranking Canal 24 Horas (0,8%) - Viernes, 31 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Europa 2025
22:27
22:57
135.000
1,4%
Informativo 24h
21:49
22:27
80.000
0,8%
Telediario 2
21:00
21:44
65.000
0,7%
Informativo 24h
20:29
20:59
63.000
0,7%
Informativo 24h
23:00
23:26
58.000
0,7%
Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Viernes, 31 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Texas, adiós
21:35
23:10
99.000
1,0%
Cine El largo día de la masacre
23:10
24:57
70.000
1,0%
Cine El capitán fuego
15:36
17:11
46.000
0,6%
Real Madrid conecta
19:36
21:35
41.000
0,5%
Kylian Mbappe Bota de Oro 2024 2025
12:30
14:25
37.000
0,8%
Ranking Teledeporte (0,5%) - Viernes, 31 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Baloncesto: Liga u 22 Barcelona - R. ...
19:02
20:50
106.000
1,3%
Conexion vintage R. Madrid - Valencia
20:55
22:43
41.000
0,4%
Baloncesto: Liga u 22(d) Barcelona - R. ...
22:52
24:26
39.000
0,5%
Estudio estadio: Copa del Rey
17:18
18:19
35.000
0,5%
Kyilian Mbappe Bota de oro
16:59
17:17
31.000
0,4%
Ranking Squirrel (0,0%) - Viernes, 31 de Octubre de 2025