FormulaTV
Conectar
Última hora Ahora sí, Carlos Mazón presenta su dimisión

AUDIENCIAS TDT 31 DE OCTUBRE

'No somos nadie' anota un 1,5% y el western de Trece lidera seguido de tres series de Nova

Atreseries se hace con dos puestos en el top 10 de la jornada con dos de sus series.

'No somos nadie' anota un 1,5% y el western de Trece lidera seguido de tres series de Nova
Por RedacciónPublicado: Lunes 3 Noviembre 2025 08:55 (hace 9 horas) | Última actualización: Lunes 3 Noviembre 2025 09:28 (hace 9 horas)

Audiencias Viernes 31 de Octubre de 2025

  • logoantena3

    13,9%

  • logola1

    10,8%

  • logotelecinco

    9,0%

  • logolasexta

    6,2%

  • logocuatro

    5,6%

  • logola2

    3,9%

  • logoatreseries

    2,6%

  • logofdf

    2,5%

  • logonova

    2,3%

  • logoenergy

    2,3%

  • logo13tv

    2,2%

  • logoneox

    2,0%

  • logobemadtv

    2,0%

  • logodivinity

    1,5%

  • logodkiss

    1,5%

  • logodiscoverymax

    1,4%

  • logomega-espana

    1,3%

  • logoboing

    1,2%

  • logoten

    1,0%

  • logoparamount-network

    1,0%

  • logoclan

    0,9%

  • logocanal24horas

    0,8%

  • logoreal-madrid-tv

    0,6%

  • logoteledeporte

    0,5%

  • logogol-television

    0,0%

'No somos nadie' cierra la semana con un 1,5% de cuota de pantalla, igualando su dato de la semana anterior. La jornada la lidera el western de Trece, pues apunta un 4,3% con 'Un paraíso a golpe de revólver' y le siguen tres series de Nova. También destacan en el ranking otras dos series de Atreseries.

Fotograma de &#39;Un paraíso a golpe de revólver&#39;
Fotograma de 'Un paraíso a golpe de revólver'

Ranking cadenas TDT Viernes, 31 de Octubre de 2025

Atreseries 2,6%

FDF 2,5%

Energy 2,3%

Nova 2,3%

TRECE 2,2%

Neox 2,0%

BEMADtv 2,0%

Divinity 1,5%

DKiss 1,5%

DMAX 1,4%

Mega (España) 1,3%

Boing 1,2%

Paramount Network 1,0%

Ten 1,0%

Clan TVE 0,9%

Canal 24 Horas 0,8%

Real Madrid TV 0,6%

Teledeporte 0,5%

Ranking programas TDT Viernes, 31 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Un paraíso a golpe de ...
18:58
21:09
344.000
4,3%
Nova
Emanet
15:00
17:00
274.000
3,2%
Nova
Vino el amor
17:50
19:23
252.000
3,5%
TRECE
Tu cine Reverendo colt
21:09
22:33
246.000
2,5%
Nova
Amarte así, Frijolito
19:24
19:54
246.000
3,2%
Atreseries
Crimen en el paraíso
20:44
26:14
244.000
3,4%
FDF
La que se avecina Un viaje, un payaso, y un ...
15:30
17:31
243.000
3,0%
Nova
Mar de amor
17:00
17:49
239.000
3,2%
Nova
Cuando me enamoro
19:54
21:30
237.000
2,7%
Atreseries
El padre Brown Las jovencitas indomables
18:13
19:02
228.000
3,2%

Ranking Atreseries (2,6%) - Viernes, 31 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Crimen en el paraíso
20:44
26:14
244.000
3,4%
Atreseries
El padre Brown Las jovencitas indomables
18:13
19:02
228.000
3,2%
Atreseries
El padre Brown El enigma de antigonish
19:02
19:55
216.000
2,8%
Atreseries
El padre Brown La isla de los sueños
17:25
18:13
203.000
2,8%
Atreseries
El padre Brown La muerte roja
19:55
20:44
193.000
2,4%

Ranking FDF (2,5%) - Viernes, 31 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Un viaje, un payaso, y un ...
15:30
17:31
243.000
3,0%
FDF
La que se avecina Un culebrón interracial, una ...
20:55
22:53
199.000
2,1%
FDF
La que se avecina Un salvaslip antibacteriano, ...
17:31
19:08
199.000
2,8%
FDF
La que se avecina Un micromachista, un condenado ...
22:53
24:49
186.000
2,5%
FDF
La que se avecina Un chochete pasajero, una ...
19:08
20:55
155.000
1,9%

Ranking Energy (2,3%) - Viernes, 31 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
C. S. I. Malo hasta la médula
16:47
17:44
168.000
2,2%
Energy
Distrito 8
20:20
26:29
167.000
2,4%
Energy
C. S. I. Una vez mordido
19:26
20:20
160.000
2,1%
Energy
C. S. I. Xx
15:46
16:47
129.000
1,5%
Energy
C. S. I. El sustituto muerto
18:44
19:26
122.000
1,7%

Ranking Nova (2,3%) - Viernes, 31 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
17:00
274.000
3,2%
Nova
Vino el amor
17:50
19:23
252.000
3,5%
Nova
Amarte así, Frijolito
19:24
19:54
246.000
3,2%
Nova
Mar de amor
17:00
17:49
239.000
3,2%
Nova
Cuando me enamoro
19:54
21:30
237.000
2,7%

Ranking TRECE (2,2%) - Viernes, 31 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Un paraíso a golpe de ...
18:58
21:09
344.000
4,3%
TRECE
Tu cine Reverendo colt
21:09
22:33
246.000
2,5%
TRECE
Sesión doble El inspector Tibbs contra la ...
16:49
18:54
213.000
2,9%
TRECE
Sesión doble Brannigan
14:44
16:49
165.000
1,9%
TRECE
Classics Ejecución inminente
22:37
24:53
150.000
2,0%

Ranking Neox (2,0%) - Viernes, 31 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
The Big Bang Theory
17:11
17:31
217.000
2,9%
Neox
The Big Bang Theory
16:47
17:11
199.000
2,6%
Neox
The Big Bang Theory
19:06
19:31
199.000
2,6%
Neox
Los Simpson
15:55
16:22
186.000
2,2%
Neox
Cine Blade trinity
22:02
24:22
185.000
2,2%

Ranking BEMADtv (2,0%) - Viernes, 31 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Tiburón, la venganza
19:11
20:40
189.000
2,4%
BEMADtv
Cine Tiburón 2
15:15
17:23
185.000
2,2%
BEMADtv
Cine Sabotage
22:12
24:06
169.000
1,9%
BEMADtv
Cine Jaws 3 (El gran tiburón)
17:23
19:11
162.000
2,3%
BEMADtv
Cine Ghost rider: Espíritu de venganza
13:42
15:15
129.000
1,9%

Ranking Divinity (1,5%) - Viernes, 31 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
17:26
18:21
176.000
2,5%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
16:23
17:26
164.000
2,1%
Divinity
Tu casa a juicio
20:59
21:55
155.000
1,6%
Divinity
Tu casa a juicio
18:21
19:11
126.000
1,8%
Divinity
9-1-1
21:55
22:48
122.000
1,2%

Ranking DKiss (1,5%) - Viernes, 31 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
La doctora Lee: Los mejores momentos
22:15
23:12
160.000
1,7%
DKiss
La doctora Lee
23:12
24:09
131.000
1,7%
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
24:10
25:06
129.000
2,4%
DKiss
Home town
21:20
22:14
122.000
1,3%
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
25:06
25:56
110.000
3,2%

Ranking DMAX (1,4%) - Viernes, 31 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Secretos en la arena
23:24
24:13
160.000
2,1%
DMAX
Secretos en la arena
22:27
23:16
150.000
1,6%
DMAX
Curiosidades de la tierra
24:21
25:09
125.000
2,4%
DMAX
Curiosidades de la tierra
25:13
26:01
92.000
2,8%
DMAX
Yukon men
17:50
18:44
92.000
1,3%

Ranking Mega (España) (1,3%) - Viernes, 31 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Vida bajo cero
16:35
17:31
150.000
1,9%
Mega (España)
Vida bajo cero
17:31
18:21
136.000
1,9%
Mega (España)
Forjado a fuego El kpinga
20:59
21:54
124.000
1,3%
Mega (España)
Forjado a fuego El yatagan
21:54
22:43
109.000
1,1%
Mega (España)
Vida bajo cero
15:45
16:35
108.000
1,3%

Ranking Boing (1,2%) - Viernes, 31 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Cine Shrek: Felices para siempre
21:28
23:03
162.000
1,7%
Boing
Especial Halloween
07:14
18:02
73.000
1,6%
Boing
Cine Scooby doo 2 desatado
19:44
21:19
58.000
0,7%
Boing
Los Thunderman ¿Le temes al parque?
23:11
23:32
54.000
0,6%
Boing
Cine Scooby - Doo
18:07
19:37
50.000
0,7%

Ranking Paramount Network (1,0%) - Viernes, 31 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Paramount Network
Halloween terrorífico Contagio en alta ...
18:06
19:54
131.000
1,8%
Paramount Network
Halloween terrorifico La maldición de ...
15:58
18:06
116.000
1,5%
Paramount Network
Halloween terrorífico Halloween h20: 20 años ...
22:01
23:49
103.000
1,1%
Paramount Network
Halloween terrorífico La noche de Halloween ...
19:54
22:01
94.000
1,1%
Paramount Network
Halloween terrorífico Terrifier 2
23:49
26:28
38.000
0,9%

Ranking Ten (1,0%) - Viernes, 31 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
No somos nadie
15:45
19:45
113.000
1,5%
Ten
Caso cerrado
14:35
15:45
90.000
1,1%
Ten
Caso cerrado
19:45
20:40
78.000
1,0%
Ten
Caso cerrado
13:36
14:35
64.000
1,1%
Ten
Caso cerrado
12:38
13:36
63.000
1,8%

Ranking Clan TVE (0,9%) - Viernes, 31 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Los misterios de Laura Laura y el misterio de la ...
23:07
24:18
93.000
1,2%
Clan TVE
La sobremesa clan
14:24
16:22
93.000
1,1%
Clan TVE
Cine La madre del novio
24:19
25:51
67.000
1,5%
Clan TVE
Superkitties: Su - Purr charged
16:47
17:09
52.000
0,7%
Clan TVE
Ana y los 7 Decepción
02:42
03:47
45.000
4,2%

Ranking Canal 24 Horas (0,8%) - Viernes, 31 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Europa 2025
22:27
22:57
135.000
1,4%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:49
22:27
80.000
0,8%
Canal 24 Horas
Telediario 2
21:00
21:44
65.000
0,7%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
20:29
20:59
63.000
0,7%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
23:00
23:26
58.000
0,7%

Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Viernes, 31 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Texas, adiós
21:35
23:10
99.000
1,0%
Real Madrid TV
Cine El largo día de la masacre
23:10
24:57
70.000
1,0%
Real Madrid TV
Cine El capitán fuego
15:36
17:11
46.000
0,6%
Real Madrid TV
Real Madrid conecta
19:36
21:35
41.000
0,5%
Real Madrid TV
Kylian Mbappe Bota de Oro 2024 2025
12:30
14:25
37.000
0,8%

Ranking Teledeporte (0,5%) - Viernes, 31 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Baloncesto: Liga u 22 Barcelona - R. ...
19:02
20:50
106.000
1,3%
Teledeporte
Conexion vintage R. Madrid - Valencia
20:55
22:43
41.000
0,4%
Teledeporte
Baloncesto: Liga u 22(d) Barcelona - R. ...
22:52
24:26
39.000
0,5%
Teledeporte
Estudio estadio: Copa del Rey
17:18
18:19
35.000
0,5%
Teledeporte
Kyilian Mbappe Bota de oro
16:59
17:17
31.000
0,4%

Ranking Squirrel (0,0%) - Viernes, 31 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine El lobo
22:01
24:15
115.000
1,3%
Squirrel
Cine Cruzando la gran barrera
16:37
18:20
76.000
1,0%
Squirrel
Cine Aladino
18:20
20:03
65.000
0,9%
Squirrel
Cine Britannic
15:06
16:36
56.000
0,6%
Squirrel
Cuéntame cómo pasó El primer bebe de ...
14:02
15:06
50.000
0,7%
Ver todos los comentarios (1)

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Top Series

Listas