"Infierno de cobardes"

Paramount Network da la campanada y logra la emisión más vista de la jornada con la película "Infierno de cobardes", que marca un 4,1% y 466.000 espectadores en la noche. De este modo, 'Paramparça: Vidas cruzadas' queda en segundo lugar, obteniendo un 2,5%. 'NCIS: Los Ángeles' cuela un episodio en la tercera plaza, con un 2,5%, siendo además Energy la cadena que lidera el día con un 2,6%.

Por otro lado, cabe señalar que el martes estuvo muy repartido entre las diferentes cadenas, ya que fueron muchas las que superaron la barrera del 2%. Neox introdujo 'Los Simpson' y una película en el ranking; Trece, un film de su contenedor de western y Divinity, un episodio de 'Love is in the air'.