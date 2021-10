'Secret Story: Cuenta atrás' está logrando enderezar sus audiencias semanales. En su quinta gala, vuelve a subir, marcando un 15,5% al aumentar +1,4 puntos. De este modo, se distancia de 'Inocentes', que mantiene sus datos de la semana pasada al tan solo ceder -0,1 puntos. Por tanto, la ficción turca se queda en un 11,6%.

En lo que respecta a '¿Te lo vas a comer?', firma la gran bajada de la noche al perder -3 puntos en tan solo 7 días. Con un 6,3%, el programa de Alberto Chicote se aleja del notable resultado de la semana anterior. 'Ana Tramel. El juego' tampoco varía en exceso sus datos, pues marca un 6% al dejarse -0,2 puntos. En cuanto al cine de Cuatro, conquista a un 7,1%, bajando -2 puntos con "Jason Bourne".

'laSexta clave': 761.000 y 5,5%

'El intermedio: The very best': 890.000 y 5,8%

'¿Te lo vas a comer?' "Cocinas clandestinas": 792.000 y 6,3%