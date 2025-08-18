FormulaTV
'Jack Ryan' (3,4%) se lleva el liderazgo y 'Desmontando la historia' (2,9%) destaca con fuerza

'CSI: NY' sigue siendo un éxito para Energy con dos entregas entre lo más visto del sábado en los canales de TDT.

Por RedacciónPublicado: Lunes 18 Agosto 2025 08:55 (hace 12 horas) | Última actualización: Lunes 18 Agosto 2025 10:00 (hace 11 horas)

Audiencias Sábado 16 de Agosto de 2025

  • logoantena3

    10,2%

  • logola1

    10,2%

  • logotelecinco

    7,0%

  • logocuatro

    6,1%

  • logolasexta

    5,5%

  • logoenergy

    2,9%

  • logofdf

    2,8%

  • logola2

    2,7%

  • logoneox

    2,4%

  • logoatreseries

    2,3%

  • logo13tv

    2,1%

  • logodiscoverymax

    2,1%

  • logobemadtv

    2,0%

  • logodivinity

    1,9%

  • logomega-espana

    1,9%

  • logoparamount-network

    1,7%

  • logocanal24horas

    1,4%

  • logonova

    1,4%

  • logodkiss

    1,3%

  • logoten

    1,1%

  • logoboing

    0,9%

  • logoteledeporte

    0,8%

  • logoclan

    0,6%

  • logoreal-madrid-tv

    0,6%

  • logogol-television

    0,0%

Energy mantiene el control del sábado 16 de agosto de 2025 al promediar un 2,9%, seguido de FDF (2,8%) y Neox (2,4%). Mientras que la película 'Jack Ryan: Operación Sombra' se convierte en el espacio más visto de la jornada con un 3,4% de cuota de pantalla y 243.000 espectadores en el prime time de Neox. En segunda posición, 'Desmontando la historia' crece con el episodio 'Los secretos de la pirámide negra' registrando un 2,9% de share y reuniendo a 230.000 espectadores en DMAX. Por otro lado, 'CSI: NY' mantiene su fortaleza con dos entregas entre lo más destacado del sábado, anotando un 3,2% y 3,4% de cuota de pantalla.

La serie documental &#39;Desmontando la historia&#39; analiza &#39;Los secretos de la pirámide negra&#39;

Ranking cadenas TDT Sábado, 16 de Agosto de 2025

Energy 2,9%

FDF 2,8%

Neox 2,4%

Atreseries 2,3%

TRECE 2,1%

DMAX 2,1%

BEMADtv 2,0%

Divinity 1,9%

Mega (España) 1,9%

Paramount Network 1,7%

Nova 1,4%

Canal 24 Horas 1,4%

DKiss 1,3%

Ten 1,1%

Boing 0,9%

Teledeporte 0,8%

Clan TVE 0,6%

Real Madrid TV 0,6%

Ranking programas TDT Sábado, 16 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Cine Jack Ryan: Operación Sombra
22:05
23:55
243.000
3,4%
DMAX
Desmontando la historia Los secretos de la ...
16:18
17:13
230.000
2,9%
Energy
C.S.I. Nueva York Felices dieciséis
22:47
23:32
229.000
3,2%
Energy
C.S.I. Nueva York El peso de la verdad
23:32
24:15
216.000
3,4%
Paramount Network
Cine Wasabi: El trato sucio de la mafia
18:26
20:03
213.000
3,0%
FDF
El pueblo
17:33
18:51
213.000
2,8%
TRECE
Cine Rambo: Acorralado 2
22:34
24:07
209.000
3,0%
Mega (España)
Batalla de restaurantes
22:23
23:38
205.000
2,8%
DMAX
Desmontando la historia En busca de los secretos ...
17:13
18:08
203.000
2,6%
Neox
Cine La vuelta al mundo en 80 días
17:39
19:44
200.000
2,7%

Ranking Energy (2,9%) - Sábado, 16 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
C.S.I. Nueva York Felices dieciséis
22:47
23:32
229.000
3,2%
Energy
C.S.I. Nueva York El peso de la verdad
23:32
24:15
216.000
3,4%
Energy
C. S. I. Naturaleza muerta
24:15
24:57
198.000
4,1%
Energy
C.S.I. Nueva York Va por usted señora ...
21:59
22:47
182.000
2,4%
Energy
C.S.I. Nueva York No es lo que parece
16:42
17:32
166.000
2,1%

Ranking FDF (2,8%) - Sábado, 16 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
El pueblo
17:33
18:51
213.000
2,8%
FDF
La que se avecina Un referente paterno, una ...
20:22
22:16
185.000
2,7%
FDF
La que se avecina Un plan sibilino, un mayorista ...
15:41
17:33
185.000
2,3%
FDF
Cine El cuarto pasajero
22:20
24:04
169.000
2,4%
FDF
La que se avecina Una derrama nupcial, un ...
13:58
15:41
166.000
2,3%

Ranking Neox (2,4%) - Sábado, 16 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Cine Jack Ryan: Operación Sombra
22:05
23:55
243.000
3,4%
Neox
Cine La vuelta al mundo en 80 días
17:39
19:44
200.000
2,7%
Neox
Cine Los Goonies
15:38
17:39
194.000
2,4%
Neox
Los Simpson
14:45
15:11
191.000
2,5%
Neox
Los Simpson
15:11
15:35
189.000
2,4%

Ranking Atreseries (2,3%) - Sábado, 16 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Crimen en el trópico Pointe du bout
23:19
24:11
191.000
2,9%
Atreseries
Crimen en el trópico La lezarde
22:21
23:19
181.000
2,5%
Atreseries
Crimen en el paraíso Mas alla del brillante mar ...
21:20
22:20
171.000
2,4%
Atreseries
Crimen en el trópico Riviere - Pilote
24:11
25:08
152.000
3,2%
Atreseries
Crimen en el paraíso Mas alla del brillante ...
20:20
21:20
137.000
2,1%

Ranking TRECE (2,1%) - Sábado, 16 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine Rambo: Acorralado 2
22:34
24:07
209.000
3,0%
TRECE
Cine Firefox, el arma definitiva
16:52
19:12
186.000
2,5%
TRECE
Cine La venganza del hombre muerto
21:02
22:34
185.000
2,6%
TRECE
Cine El jinete púrpura
19:12
21:02
145.000
2,2%
TRECE
Cine Ejecución inminente
14:43
16:52
133.000
1,7%

Ranking DMAX (2,1%) - Sábado, 16 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Desmontando la historia Los secretos de la ...
16:18
17:13
230.000
2,9%
DMAX
Desmontando la historia En busca de los secretos ...
17:13
18:08
203.000
2,6%
DMAX
Desmontando la historia El volcán perdido de ...
18:08
19:02
167.000
2,3%
DMAX
Seprona en acción
19:02
19:24
146.000
2,0%
DMAX
091 Alerta policía
21:08
21:57
129.000
1,8%

Ranking BEMADtv (2,0%) - Sábado, 16 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Dos mulas y una mujer
15:44
17:46
149.000
1,9%
BEMADtv
Cine Alaska, tierra de oro
21:19
23:28
128.000
1,8%
BEMADtv
Cine Los indestructibles
13:37
15:44
121.000
1,8%
BEMADtv
Cine El valle del fugitivo
23:28
25:02
120.000
2,2%
BEMADtv
Cine Pat garrett y billy el niño
17:46
19:35
119.000
1,6%

Ranking Divinity (1,9%) - Sábado, 16 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
La casa de mis sueños Tim y Sophie
20:59
21:48
157.000
2,3%
Divinity
La casa de mis sueños Leslie y Tim
20:10
20:59
150.000
2,3%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
13:41
14:33
137.000
2,4%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
12:50
13:41
130.000
3,5%
Divinity
La casa de mis sueños Nathan y Jessica
19:23
20:10
129.000
1,9%

Ranking Mega (España) (1,9%) - Sábado, 16 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Batalla de restaurantes
22:23
23:38
205.000
2,8%
Mega (España)
Batalla de restaurantes
21:10
22:23
195.000
2,7%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
23:38
24:58
147.000
2,7%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
19:57
21:10
145.000
2,2%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
18:31
19:57
121.000
1,7%

Ranking Paramount Network (1,7%) - Sábado, 16 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Paramount Network
Cine Wasabi: El trato sucio de la mafia
18:26
20:03
213.000
3,0%
Paramount Network
Cine El leñador
16:49
18:25
199.000
2,6%
Paramount Network
Cine Sabotage
20:04
21:59
148.000
2,2%
Paramount Network
Cine Nacido para ganar
15:12
16:49
121.000
1,5%
Paramount Network
Cine Atrapado
13:43
15:12
83.000
1,3%

Ranking Nova (1,4%) - Sábado, 16 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Pecado original
15:16
19:02
114.000
1,5%
Nova
Pecado original
21:03
23:00
106.000
1,5%
Nova
Pecado original
19:02
21:03
97.000
1,4%
Nova
Hermanos
23:00
26:00
90.000
1,8%
Nova
Pecado original
13:14
15:16
81.000
1,3%

Ranking Canal 24 Horas (1,4%) - Sábado, 16 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
22:02
22:28
125.000
1,7%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
08:00
14:57
98.000
3,3%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
23:00
23:24
83.000
1,2%
Canal 24 Horas
Informe semanal
21:31
22:02
83.000
1,2%
Canal 24 Horas
Telediario Fin de Semana 1
15:00
15:42
73.000
0,9%

Ranking DKiss (1,3%) - Sábado, 16 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Los gemelos reforman dos veces: Edicion celebrity ...
21:35
22:26
92.000
1,3%
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
19:10
20:03
91.000
1,3%
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
18:21
19:10
90.000
1,2%
DKiss
Muerte en el paraíso
24:49
25:36
84.000
2,3%
DKiss
Los gemelos reforman dos veces: Edicion celebrity ...
22:27
23:16
83.000
1,1%

Ranking Ten (1,1%) - Sábado, 16 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
19:23
20:11
151.000
2,2%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
18:35
19:23
117.000
1,6%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
16:49
17:45
101.000
1,3%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
17:45
18:35
98.000
1,3%
Ten
Viviendo con un asesino en serie Elizabeth ...
20:11
21:07
97.000
1,5%

Ranking Boing (0,9%) - Sábado, 16 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Cine Doraemon y el reino perruno
21:30
23:29
86.000
1,2%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
14:01
14:24
68.000
1,1%
Boing
Cine El rey Piolín
15:19
16:40
64.000
0,8%
Boing
Los Thunderman ¿Qué bicho te ha picado?
23:33
23:54
47.000
0,7%
Boing
Especial summer fest
09:28
13:36
42.000
1,7%

Ranking Teledeporte (0,8%) - Sábado, 16 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Baloncesto: Amistoso Francia - España
21:17
23:26
144.000
2,0%
Teledeporte
Estudio estadio
23:32
24:39
66.000
1,1%
Teledeporte
Previo baloncesto: Ami Francia - España
20:49
21:17
66.000
1,0%
Teledeporte
Hockey hierba: Campeonato de europa Francia - ...
15:24
17:00
54.000
0,7%
Teledeporte
Natación: Salto: Campeonato del mundo femenino(d) ...
17:15
18:00
42.000
0,5%

Ranking Clan TVE (0,6%) - Sábado, 16 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Ana y los 7 Besos para todos
02:30
03:14
61.000
4,6%
Clan TVE
Los misterios de Laura El misterio de los diez ...
22:48
23:57
53.000
0,8%
Clan TVE
Pepa y pepe
03:15
03:41
51.000
5,4%
Clan TVE
Centro medico
03:41
04:14
47.000
5,9%
Clan TVE
Cine Cuando te encuentre
23:58
25:31
44.000
0,9%

Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Sábado, 16 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine El guerrero del bosque
15:35
17:11
58.000
0,7%
Real Madrid TV
Cine Alejandro magno
21:34
24:35
40.000
0,6%
Real Madrid TV
Conecta informativo
14:30
14:59
37.000
0,5%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
08:14
14:27
31.000
1,2%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
17:16
21:00
27.000
0,4%

Ranking Squirrel (0,0%) - Sábado, 16 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine El ultimo regalo
16:54
18:50
117.000
1,5%
Squirrel
Cine Venganza roja
22:03
23:33
87.000
1,2%
Squirrel
Cine Un extraño en sugarcreek
13:38
15:08
83.000
1,3%
Squirrel
Cine Love happens
15:08
16:54
77.000
1,0%
Squirrel
Cine A ciegas(2012)
20:31
22:02
76.000
1,1%
