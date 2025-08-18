'Jack Ryan' (3,4%) se lleva el liderazgo y 'Desmontando la historia' (2,9%) destaca con fuerza

Publicado: Lunes 18 Agosto 2025 08:55 (hace 12 horas) | Última actualización: Lunes 18 Agosto 2025 10:00 (hace 11 horas)|
Audiencias Sábado 16 de Agosto de 2025
10,2%
10,2%
7,0%
6,1%
5,5%
2,9%
2,8%
2,7%
2,4%
2,3%
2,1%
2,1%
2,0%
1,9%
1,9%
1,7%
1,4%
1,4%
1,3%
1,1%
0,9%
0,8%
0,6%
0,6%
0,0%
Vídeos FormulaTV
- 'Traitors: El debate' Programa 2
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 6
- Nos colamos en la grabación de Cifras y Letras
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 2
- María Bernardeau y Biel Anton nos hablan de FoQ La nueva generación
- Promo de La familia de la tele
- La revuelta salta al prime time
- Velvet: Yon González protagoniza el remake de Telemundo
La serie documental 'Desmontando la historia' analiza 'Los secretos de la pirámide negra'
Ranking cadenas TDT Sábado, 16 de Agosto de 2025
2,9%
2,8%
2,4%
2,3%
2,1%
2,1%
2,0%
1,9%
1,9%
1,7%
1,4%
1,4%
1,3%
1,1%
0,9%
0,8%
0,6%
0,6%
Ranking programas TDT Sábado, 16 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Jack Ryan: Operación Sombra
22:05
23:55
243.000
3,4%
Desmontando la historia Los secretos de la ...
16:18
17:13
230.000
2,9%
C.S.I. Nueva York Felices dieciséis
22:47
23:32
229.000
3,2%
C.S.I. Nueva York El peso de la verdad
23:32
24:15
216.000
3,4%
Cine Wasabi: El trato sucio de la mafia
18:26
20:03
213.000
3,0%
El pueblo
17:33
18:51
213.000
2,8%
Cine Rambo: Acorralado 2
22:34
24:07
209.000
3,0%
Batalla de restaurantes
22:23
23:38
205.000
2,8%
Desmontando la historia En busca de los secretos ...
17:13
18:08
203.000
2,6%
Cine La vuelta al mundo en 80 días
17:39
19:44
200.000
2,7%
Ranking Energy (2,9%) - Sábado, 16 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
C.S.I. Nueva York Felices dieciséis
22:47
23:32
229.000
3,2%
C.S.I. Nueva York El peso de la verdad
23:32
24:15
216.000
3,4%
C. S. I. Naturaleza muerta
24:15
24:57
198.000
4,1%
C.S.I. Nueva York Va por usted señora ...
21:59
22:47
182.000
2,4%
C.S.I. Nueva York No es lo que parece
16:42
17:32
166.000
2,1%
Ranking FDF (2,8%) - Sábado, 16 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El pueblo
17:33
18:51
213.000
2,8%
La que se avecina Un referente paterno, una ...
20:22
22:16
185.000
2,7%
La que se avecina Un plan sibilino, un mayorista ...
15:41
17:33
185.000
2,3%
Cine El cuarto pasajero
22:20
24:04
169.000
2,4%
La que se avecina Una derrama nupcial, un ...
13:58
15:41
166.000
2,3%
Ranking Neox (2,4%) - Sábado, 16 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Jack Ryan: Operación Sombra
22:05
23:55
243.000
3,4%
Cine La vuelta al mundo en 80 días
17:39
19:44
200.000
2,7%
Cine Los Goonies
15:38
17:39
194.000
2,4%
Los Simpson
14:45
15:11
191.000
2,5%
Los Simpson
15:11
15:35
189.000
2,4%
Ranking Atreseries (2,3%) - Sábado, 16 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Crimen en el trópico Pointe du bout
23:19
24:11
191.000
2,9%
Crimen en el trópico La lezarde
22:21
23:19
181.000
2,5%
Crimen en el paraíso Mas alla del brillante mar ...
21:20
22:20
171.000
2,4%
Crimen en el trópico Riviere - Pilote
24:11
25:08
152.000
3,2%
Crimen en el paraíso Mas alla del brillante ...
20:20
21:20
137.000
2,1%
Ranking TRECE (2,1%) - Sábado, 16 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Rambo: Acorralado 2
22:34
24:07
209.000
3,0%
Cine Firefox, el arma definitiva
16:52
19:12
186.000
2,5%
Cine La venganza del hombre muerto
21:02
22:34
185.000
2,6%
Cine El jinete púrpura
19:12
21:02
145.000
2,2%
Cine Ejecución inminente
14:43
16:52
133.000
1,7%
Ranking DMAX (2,1%) - Sábado, 16 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Desmontando la historia Los secretos de la ...
16:18
17:13
230.000
2,9%
Desmontando la historia En busca de los secretos ...
17:13
18:08
203.000
2,6%
Desmontando la historia El volcán perdido de ...
18:08
19:02
167.000
2,3%
Seprona en acción
19:02
19:24
146.000
2,0%
091 Alerta policía
21:08
21:57
129.000
1,8%
Ranking BEMADtv (2,0%) - Sábado, 16 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Dos mulas y una mujer
15:44
17:46
149.000
1,9%
Cine Alaska, tierra de oro
21:19
23:28
128.000
1,8%
Cine Los indestructibles
13:37
15:44
121.000
1,8%
Cine El valle del fugitivo
23:28
25:02
120.000
2,2%
Cine Pat garrett y billy el niño
17:46
19:35
119.000
1,6%
Ranking Divinity (1,9%) - Sábado, 16 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La casa de mis sueños Tim y Sophie
20:59
21:48
157.000
2,3%
La casa de mis sueños Leslie y Tim
20:10
20:59
150.000
2,3%
Tu casa a juicio: Vancouver
13:41
14:33
137.000
2,4%
Tu casa a juicio: Vancouver
12:50
13:41
130.000
3,5%
La casa de mis sueños Nathan y Jessica
19:23
20:10
129.000
1,9%
Ranking Mega (España) (1,9%) - Sábado, 16 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Batalla de restaurantes
22:23
23:38
205.000
2,8%
Batalla de restaurantes
21:10
22:23
195.000
2,7%
Pesadilla en la cocina
23:38
24:58
147.000
2,7%
Pesadilla en la cocina
19:57
21:10
145.000
2,2%
Pesadilla en la cocina
18:31
19:57
121.000
1,7%
Ranking Paramount Network (1,7%) - Sábado, 16 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Wasabi: El trato sucio de la mafia
18:26
20:03
213.000
3,0%
Cine El leñador
16:49
18:25
199.000
2,6%
Cine Sabotage
20:04
21:59
148.000
2,2%
Cine Nacido para ganar
15:12
16:49
121.000
1,5%
Cine Atrapado
13:43
15:12
83.000
1,3%
Ranking Nova (1,4%) - Sábado, 16 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Pecado original
15:16
19:02
114.000
1,5%
Pecado original
21:03
23:00
106.000
1,5%
Pecado original
19:02
21:03
97.000
1,4%
Hermanos
23:00
26:00
90.000
1,8%
Pecado original
13:14
15:16
81.000
1,3%
Ranking Canal 24 Horas (1,4%) - Sábado, 16 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fin de semana 24h
22:02
22:28
125.000
1,7%
Fin de semana 24h
08:00
14:57
98.000
3,3%
Fin de semana 24h
23:00
23:24
83.000
1,2%
Informe semanal
21:31
22:02
83.000
1,2%
Telediario Fin de Semana 1
15:00
15:42
73.000
0,9%
Ranking DKiss (1,3%) - Sábado, 16 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los gemelos reforman dos veces: Edicion celebrity ...
21:35
22:26
92.000
1,3%
Dra. Emma: Clínica dermatológica
19:10
20:03
91.000
1,3%
Dra. Emma: Clínica dermatológica
18:21
19:10
90.000
1,2%
Muerte en el paraíso
24:49
25:36
84.000
2,3%
Los gemelos reforman dos veces: Edicion celebrity ...
22:27
23:16
83.000
1,1%
Ranking Ten (1,1%) - Sábado, 16 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado: Edición estelar
19:23
20:11
151.000
2,2%
Caso cerrado: Edición estelar
18:35
19:23
117.000
1,6%
Caso cerrado: Edición estelar
16:49
17:45
101.000
1,3%
Caso cerrado: Edición estelar
17:45
18:35
98.000
1,3%
Viviendo con un asesino en serie Elizabeth ...
20:11
21:07
97.000
1,5%
Ranking Boing (0,9%) - Sábado, 16 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Doraemon y el reino perruno
21:30
23:29
86.000
1,2%
Doraemon, el gato cósmico
14:01
14:24
68.000
1,1%
Cine El rey Piolín
15:19
16:40
64.000
0,8%
Los Thunderman ¿Qué bicho te ha picado?
23:33
23:54
47.000
0,7%
Especial summer fest
09:28
13:36
42.000
1,7%
Ranking Teledeporte (0,8%) - Sábado, 16 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Baloncesto: Amistoso Francia - España
21:17
23:26
144.000
2,0%
Estudio estadio
23:32
24:39
66.000
1,1%
Previo baloncesto: Ami Francia - España
20:49
21:17
66.000
1,0%
Hockey hierba: Campeonato de europa Francia - ...
15:24
17:00
54.000
0,7%
Natación: Salto: Campeonato del mundo femenino(d) ...
17:15
18:00
42.000
0,5%
Ranking Clan TVE (0,6%) - Sábado, 16 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ana y los 7 Besos para todos
02:30
03:14
61.000
4,6%
Los misterios de Laura El misterio de los diez ...
22:48
23:57
53.000
0,8%
Pepa y pepe
03:15
03:41
51.000
5,4%
Centro medico
03:41
04:14
47.000
5,9%
Cine Cuando te encuentre
23:58
25:31
44.000
0,9%
Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Sábado, 16 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El guerrero del bosque
15:35
17:11
58.000
0,7%
Cine Alejandro magno
21:34
24:35
40.000
0,6%
Conecta informativo
14:30
14:59
37.000
0,5%
Ciudad Real Madrid
08:14
14:27
31.000
1,2%
Ciudad Real Madrid
17:16
21:00
27.000
0,4%
Ranking Squirrel (0,0%) - Sábado, 16 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El ultimo regalo
16:54
18:50
117.000
1,5%
Cine Venganza roja
22:03
23:33
87.000
1,2%
Cine Un extraño en sugarcreek
13:38
15:08
83.000
1,3%
Cine Love happens
15:08
16:54
77.000
1,0%
Cine A ciegas(2012)
20:31
22:02
76.000
1,1%