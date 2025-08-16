Publicado: Sábado 16 Agosto 2025 09:23 (hace 14 horas)|
Audiencias Viernes 15 de Agosto de 2025
11,5%
10,5%
7,2%
4,9%
4,8%
3,0%
3,0%
2,9%
2,9%
2,4%
2,1%
2,1%
2,1%
1,7%
1,6%
1,5%
1,4%
1,2%
1,2%
1,0%
1,0%
1,0%
0,6%
0,5%
0,0%
'Río bravo' en Trece
Ranking programas TDT Viernes, 15 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western Río bravo
18:08
20:56
324.000
4,7%
Viva el cine español. Tv El abuelo tiene un ...
16:31
18:08
289.000
3,8%
Amarte así, frijolito
17:59
19:30
284.000
3,9%
Cine John Wick (otro día para matar)
21:49
23:38
276.000
3,7%
Emanet
14:58
16:30
259.000
3,4%
Cine Acorralado
22:42
24:11
234.000
3,4%
Cine El rifle y la biblia
20:56
22:42
229.000
3,1%
El pueblo
17:09
18:34
227.000
3,0%
La que se avecina Portugal Un estafador, un ...
22:20
22:54
216.000
2,8%
Mar de amor
16:30
17:59
208.000
2,7%
Ranking Energy (3,0%) - Viernes, 15 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
C. S. I. Reducir a cenizas
16:20
17:03
190.000
2,5%
C. S. I. Leyenda viva
18:40
19:23
190.000
2,7%
Distrito 8
20:13
26:29
177.000
3,1%
Hawai 5.0 Una salida al campo
13:49
14:40
174.000
2,9%
C. S. I. Trenes y gafes
19:23
20:13
173.000
2,6%
Ranking TRECE (3,0%) - Viernes, 15 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western Río bravo
18:08
20:56
324.000
4,7%
Viva el cine español. Tv El abuelo tiene un ...
16:31
18:08
289.000
3,8%
Cine Acorralado
22:42
24:11
234.000
3,4%
Cine El rifle y la biblia
20:56
22:42
229.000
3,1%
Viva el cine español. Tv Abuelo made in ...
14:45
16:31
164.000
2,2%
Ranking FDF (2,9%) - Viernes, 15 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El pueblo
17:09
18:34
227.000
3,0%
La que se avecina Portugal Un estafador, un ...
22:20
22:54
216.000
2,8%
La que se avecina Un micromachista, un condenado ...
15:19
17:09
201.000
2,7%
La que se avecina Una conserja, un romance ...
20:14
22:14
200.000
2,8%
La que se avecina Una sugarbaby, un filet ...
18:34
20:14
187.000
2,7%
Ranking Nova (2,4%) - Viernes, 15 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Amarte así, frijolito
17:59
19:30
284.000
3,9%
Emanet
14:58
16:30
259.000
3,4%
Mar de amor
16:30
17:59
208.000
2,7%
Triunfo del amor
20:53
23:00
186.000
2,5%
Por ella... Soy Eva
19:30
20:53
185.000
2,8%
Ranking Neox (2,1%) - Viernes, 15 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine John Wick (otro día para matar)
21:49
23:38
276.000
3,7%
Los Simpson
15:01
15:26
179.000
2,4%
Los Simpson
14:37
15:01
179.000
2,5%
Los Simpson
14:12
14:37
164.000
2,6%
Cine Hora punta
15:50
17:36
163.000
2,1%
Ranking DMAX (2,1%) - Viernes, 15 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La masacre del Yeti
23:23
25:00
157.000
2,8%
El reino perdido del Yeti
21:40
23:18
148.000
2,0%
Control de fronteras: España
20:21
20:43
137.000
2,0%
Y la historia cambió
17:21
18:16
133.000
1,7%
Control de fronteras: España
21:14
21:40
122.000
1,7%
Ranking Atreseries (2,1%) - Viernes, 15 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Crimen en el paraíso
21:02
25:49
169.000
2,8%
Los misterios de la hermana Boniface ...
14:59
15:52
135.000
1,8%
El mentalista El pájaro azul
19:32
20:13
134.000
2,0%
El mentalista Corazones negros
18:48
19:32
132.000
1,9%
El mentalista Tan solo el cielo azul
20:13
21:02
126.000
1,9%
Ranking BEMADtv (1,7%) - Viernes, 15 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Ajuste de cuentas (muzzle)
15:19
17:04
160.000
2,1%
Cine Hellboy
17:04
19:11
129.000
1,7%
Cine Tras el corazón verde
22:33
24:24
106.000
1,6%
Cine Hasta que la ley nos separe
13:46
15:19
102.000
1,6%
Cine El agente
19:11
20:49
94.000
1,4%
Ranking Canal 24 Horas (1,6%) - Viernes, 15 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Diario 24 horas
14:00
14:57
115.000
1,8%
Telediario 1
15:00
15:44
108.000
1,4%
Objetivo planeta
16:28
16:58
98.000
1,3%
Diario 24 horas
10:35
14:00
96.000
2,9%
Fin de semana 24h
21:59
22:30
90.000
1,2%
Ranking DKiss (1,5%) - Viernes, 15 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Dra. Emma: Clínica dermatológica
23:38
24:27
140.000
2,3%
Dra. Emma: Clínica dermatológica
22:54
23:38
125.000
1,8%
Tu casa en 100 días
20:15
21:07
121.000
1,8%
Tu casa en 100 días
21:07
22:00
117.000
1,6%
Dra. Emma: Clínica dermatológica
24:27
25:11
100.000
2,4%
Ranking Paramount Network (1,4%) - Viernes, 15 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Sigo como Dios
16:45
18:20
140.000
1,8%
Cine Paul
22:00
23:50
136.000
1,8%
Cine Mil maneras de morder el polvo
18:20
20:19
111.000
1,6%
Cine Casi 300
23:51
25:02
109.000
2,1%
Cine Alto o mi madre dispara
20:19
21:59
102.000
1,4%
Ranking Divinity (1,2%) - Viernes, 15 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio
17:53
18:47
111.000
1,5%
Tu casa a juicio
21:15
22:08
103.000
1,4%
Tu casa a juicio: Vancouver
17:02
17:53
99.000
1,3%
Tu casa a juicio
20:21
21:15
93.000
1,4%
Tu casa a juicio
19:38
20:21
91.000
1,4%
Ranking Mega (España) (1,2%) - Viernes, 15 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Aislados: Australia
16:12
19:01
96.000
1,3%
Aislados (alone)
15:21
16:12
86.000
1,1%
Forjado a fuego La naginata
22:09
22:55
86.000
1,1%
Mountain men Frente a lo salvaje
12:53
13:41
84.000
2,1%
Desafio en la arena
19:01
19:27
80.000
1,1%
Ranking Clan TVE (1,0%) - Viernes, 15 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ana y los 7 Besos para todos
26:09
26:29
61.000
3,3%
Los misterios de Laura El misterio de los diez ...
22:39
23:45
58.000
0,8%
Cuéntame cómo pasó Una habitación ...
24:58
26:09
55.000
1,8%
H2o Perder el tren
22:16
22:38
51.000
0,7%
Una casa de locos
10:42
11:03
50.000
2,0%
Ranking Boing (1,0%) - Viernes, 15 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon, el gato cósmico
10:46
11:07
83.000
3,2%
Especial universo Gumball aventura
11:08
12:19
68.000
2,3%
Cine El rey piolín
21:32
22:56
63.000
0,8%
Los Thunderman La chica con la chapuza del ...
23:00
23:21
59.000
0,8%
Doraemon, el gato cósmico
09:58
10:19
51.000
2,2%
Ranking Ten (1,0%) - Viernes, 15 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado: Edición estelar
19:20
20:10
122.000
1,8%
Caso cerrado: Edición estelar
15:36
16:36
100.000
1,3%
Caso cerrado: Edición estelar
18:28
19:20
98.000
1,4%
Caso cerrado: Edición estelar
16:36
17:33
94.000
1,2%
Caso cerrado: Edición estelar
14:36
15:36
87.000
1,2%
Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Viernes, 15 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ciudad Real Madrid
19:17
20:59
64.000
0,9%
Conecta informativo
21:02
21:30
64.000
0,9%
Ciudad Real Madrid
17:22
19:06
53.000
0,7%
Cine Vendo cara la piel
21:34
23:03
49.000
0,6%
Cine Los gigantes de roma
15:34
17:15
40.000
0,5%
Ranking Teledeporte (0,5%) - Viernes, 15 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atletismo: Campeonato de Europa de pista cubierta (d) ...
18:45
21:43
61.000
0,9%
Hockey hierba: Campeonato de Europa Países ...
16:55
18:26
47.000
0,6%
Tour de Francia femenino (d) Lauwin Planque - ...
14:42
16:46
33.000
0,4%
Natación artistica: Campeonato del mundo femenino (d) ...
21:45
22:46
25.000
0,3%
Surfing. Es
18:29
18:44
24.000
0,3%
Ranking Squirrel (0,0%) - Viernes, 15 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Trece días
22:01
24:21
66.000
0,9%
Cine El gran McLintock
18:39
20:47
58.000
0,8%
Cine Tiroteo en río Bravo
20:48
22:01
55.000
0,8%
Cine Golden job
11:47
13:22
51.000
1,5%
Cine Tensa espera
16:35
18:39
50.000
0,7%