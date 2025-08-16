FormulaTV
AUDIENCIAS TDT 15 DE AGOSTO

'Río bravo' (4,7%) lidera frente a 'Amarte así, frijolito' (3,9%) y Energy y FDF empatan con un 3%

Trece ocupa los dos primeros puestos del ranking y coloca dos títulos más en el top 10.

Publicado: Sábado 16 Agosto 2025 09:23

Audiencias Viernes 15 de Agosto de 2025

  • logola1

    11,5%

  • logoantena3

    10,5%

  • logotelecinco

    7,2%

  • logocuatro

    4,9%

  • logolasexta

    4,8%

  • logo13tv

    3,0%

  • logoenergy

    3,0%

  • logola2

    2,9%

  • logofdf

    2,9%

  • logonova

    2,4%

  • logoneox

    2,1%

  • logodiscoverymax

    2,1%

  • logoatreseries

    2,1%

  • logobemadtv

    1,7%

  • logocanal24horas

    1,6%

  • logodkiss

    1,5%

  • logoparamount-network

    1,4%

  • logodivinity

    1,2%

  • logomega-espana

    1,2%

  • logoclan

    1,0%

  • logoboing

    1,0%

  • logoten

    1,0%

  • logoreal-madrid-tv

    0,6%

  • logoteledeporte

    0,5%

  • logogol-television

    0,0%

El western de Trece vuelve a despuntar un día más con 324.000 espectadores en la tarde del canal, marcando un 4,7% de share y compitiendo contra 'Amarte así, frijolito', que anota un 3,9% en la tarde de Nova con 284.000 espectadores. Neox cuela una película en lo más visto con 'John Wick' en su prime time, que registra un 3,7% con 276.000 espectadores y en el cómputo diario firman un 3% tanto Trece como Energy, empatando.

'Río bravo' en Trece

Ranking cadenas TDT Viernes, 15 de Agosto de 2025

Energy 3,0%

TRECE 3,0%

FDF 2,9%

Nova 2,4%

Neox 2,1%

DMAX 2,1%

Atreseries 2,1%

BEMADtv 1,7%

Canal 24 Horas 1,6%

DKiss 1,5%

Paramount Network 1,4%

Divinity 1,2%

Mega (España) 1,2%

Clan TVE 1,0%

Boing 1,0%

Ten 1,0%

Real Madrid TV 0,6%

Teledeporte 0,5%

Ranking programas TDT Viernes, 15 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Río bravo
18:08
20:56
324.000
4,7%
TRECE
Viva el cine español. Tv El abuelo tiene un ...
16:31
18:08
289.000
3,8%
Nova
Amarte así, frijolito
17:59
19:30
284.000
3,9%
Neox
Cine John Wick (otro día para matar)
21:49
23:38
276.000
3,7%
Nova
Emanet
14:58
16:30
259.000
3,4%
TRECE
Cine Acorralado
22:42
24:11
234.000
3,4%
TRECE
Cine El rifle y la biblia
20:56
22:42
229.000
3,1%
FDF
El pueblo
17:09
18:34
227.000
3,0%
FDF
La que se avecina Portugal Un estafador, un ...
22:20
22:54
216.000
2,8%
Nova
Mar de amor
16:30
17:59
208.000
2,7%

Ranking Energy (3,0%) - Viernes, 15 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
C. S. I. Reducir a cenizas
16:20
17:03
190.000
2,5%
Energy
C. S. I. Leyenda viva
18:40
19:23
190.000
2,7%
Energy
Distrito 8
20:13
26:29
177.000
3,1%
Energy
Hawai 5.0 Una salida al campo
13:49
14:40
174.000
2,9%
Energy
C. S. I. Trenes y gafes
19:23
20:13
173.000
2,6%

Ranking TRECE (3,0%) - Viernes, 15 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Río bravo
18:08
20:56
324.000
4,7%
TRECE
Viva el cine español. Tv El abuelo tiene un ...
16:31
18:08
289.000
3,8%
TRECE
Cine Acorralado
22:42
24:11
234.000
3,4%
TRECE
Cine El rifle y la biblia
20:56
22:42
229.000
3,1%
TRECE
Viva el cine español. Tv Abuelo made in ...
14:45
16:31
164.000
2,2%

Ranking FDF (2,9%) - Viernes, 15 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
El pueblo
17:09
18:34
227.000
3,0%
FDF
La que se avecina Portugal Un estafador, un ...
22:20
22:54
216.000
2,8%
FDF
La que se avecina Un micromachista, un condenado ...
15:19
17:09
201.000
2,7%
FDF
La que se avecina Una conserja, un romance ...
20:14
22:14
200.000
2,8%
FDF
La que se avecina Una sugarbaby, un filet ...
18:34
20:14
187.000
2,7%

Ranking Nova (2,4%) - Viernes, 15 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Amarte así, frijolito
17:59
19:30
284.000
3,9%
Nova
Emanet
14:58
16:30
259.000
3,4%
Nova
Mar de amor
16:30
17:59
208.000
2,7%
Nova
Triunfo del amor
20:53
23:00
186.000
2,5%
Nova
Por ella... Soy Eva
19:30
20:53
185.000
2,8%

Ranking Neox (2,1%) - Viernes, 15 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Cine John Wick (otro día para matar)
21:49
23:38
276.000
3,7%
Neox
Los Simpson
15:01
15:26
179.000
2,4%
Neox
Los Simpson
14:37
15:01
179.000
2,5%
Neox
Los Simpson
14:12
14:37
164.000
2,6%
Neox
Cine Hora punta
15:50
17:36
163.000
2,1%

Ranking DMAX (2,1%) - Viernes, 15 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
La masacre del Yeti
23:23
25:00
157.000
2,8%
DMAX
El reino perdido del Yeti
21:40
23:18
148.000
2,0%
DMAX
Control de fronteras: España
20:21
20:43
137.000
2,0%
DMAX
Y la historia cambió
17:21
18:16
133.000
1,7%
DMAX
Control de fronteras: España
21:14
21:40
122.000
1,7%

Ranking Atreseries (2,1%) - Viernes, 15 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Crimen en el paraíso
21:02
25:49
169.000
2,8%
Atreseries
Los misterios de la hermana Boniface ...
14:59
15:52
135.000
1,8%
Atreseries
El mentalista El pájaro azul
19:32
20:13
134.000
2,0%
Atreseries
El mentalista Corazones negros
18:48
19:32
132.000
1,9%
Atreseries
El mentalista Tan solo el cielo azul
20:13
21:02
126.000
1,9%

Ranking BEMADtv (1,7%) - Viernes, 15 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Ajuste de cuentas (muzzle)
15:19
17:04
160.000
2,1%
BEMADtv
Cine Hellboy
17:04
19:11
129.000
1,7%
BEMADtv
Cine Tras el corazón verde
22:33
24:24
106.000
1,6%
BEMADtv
Cine Hasta que la ley nos separe
13:46
15:19
102.000
1,6%
BEMADtv
Cine El agente
19:11
20:49
94.000
1,4%

Ranking Canal 24 Horas (1,6%) - Viernes, 15 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Diario 24 horas
14:00
14:57
115.000
1,8%
Canal 24 Horas
Telediario 1
15:00
15:44
108.000
1,4%
Canal 24 Horas
Objetivo planeta
16:28
16:58
98.000
1,3%
Canal 24 Horas
Diario 24 horas
10:35
14:00
96.000
2,9%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
21:59
22:30
90.000
1,2%

Ranking DKiss (1,5%) - Viernes, 15 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
23:38
24:27
140.000
2,3%
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
22:54
23:38
125.000
1,8%
DKiss
Tu casa en 100 días
20:15
21:07
121.000
1,8%
DKiss
Tu casa en 100 días
21:07
22:00
117.000
1,6%
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
24:27
25:11
100.000
2,4%

Ranking Paramount Network (1,4%) - Viernes, 15 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Paramount Network
Cine Sigo como Dios
16:45
18:20
140.000
1,8%
Paramount Network
Cine Paul
22:00
23:50
136.000
1,8%
Paramount Network
Cine Mil maneras de morder el polvo
18:20
20:19
111.000
1,6%
Paramount Network
Cine Casi 300
23:51
25:02
109.000
2,1%
Paramount Network
Cine Alto o mi madre dispara
20:19
21:59
102.000
1,4%

Ranking Divinity (1,2%) - Viernes, 15 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio
17:53
18:47
111.000
1,5%
Divinity
Tu casa a juicio
21:15
22:08
103.000
1,4%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
17:02
17:53
99.000
1,3%
Divinity
Tu casa a juicio
20:21
21:15
93.000
1,4%
Divinity
Tu casa a juicio
19:38
20:21
91.000
1,4%

Ranking Mega (España) (1,2%) - Viernes, 15 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Aislados: Australia
16:12
19:01
96.000
1,3%
Mega (España)
Aislados (alone)
15:21
16:12
86.000
1,1%
Mega (España)
Forjado a fuego La naginata
22:09
22:55
86.000
1,1%
Mega (España)
Mountain men Frente a lo salvaje
12:53
13:41
84.000
2,1%
Mega (España)
Desafio en la arena
19:01
19:27
80.000
1,1%

Ranking Clan TVE (1,0%) - Viernes, 15 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Ana y los 7 Besos para todos
26:09
26:29
61.000
3,3%
Clan TVE
Los misterios de Laura El misterio de los diez ...
22:39
23:45
58.000
0,8%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó Una habitación ...
24:58
26:09
55.000
1,8%
Clan TVE
H2o Perder el tren
22:16
22:38
51.000
0,7%
Clan TVE
Una casa de locos
10:42
11:03
50.000
2,0%

Ranking Boing (1,0%) - Viernes, 15 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon, el gato cósmico
10:46
11:07
83.000
3,2%
Boing
Especial universo Gumball aventura
11:08
12:19
68.000
2,3%
Boing
Cine El rey piolín
21:32
22:56
63.000
0,8%
Boing
Los Thunderman La chica con la chapuza del ...
23:00
23:21
59.000
0,8%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
09:58
10:19
51.000
2,2%

Ranking Ten (1,0%) - Viernes, 15 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
19:20
20:10
122.000
1,8%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
15:36
16:36
100.000
1,3%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
18:28
19:20
98.000
1,4%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
16:36
17:33
94.000
1,2%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
14:36
15:36
87.000
1,2%

Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Viernes, 15 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
19:17
20:59
64.000
0,9%
Real Madrid TV
Conecta informativo
21:02
21:30
64.000
0,9%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
17:22
19:06
53.000
0,7%
Real Madrid TV
Cine Vendo cara la piel
21:34
23:03
49.000
0,6%
Real Madrid TV
Cine Los gigantes de roma
15:34
17:15
40.000
0,5%

Ranking Teledeporte (0,5%) - Viernes, 15 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Atletismo: Campeonato de Europa de pista cubierta (d) ...
18:45
21:43
61.000
0,9%
Teledeporte
Hockey hierba: Campeonato de Europa Países ...
16:55
18:26
47.000
0,6%
Teledeporte
Tour de Francia femenino (d) Lauwin Planque - ...
14:42
16:46
33.000
0,4%
Teledeporte
Natación artistica: Campeonato del mundo femenino (d) ...
21:45
22:46
25.000
0,3%
Teledeporte
Surfing. Es
18:29
18:44
24.000
0,3%

Ranking Squirrel (0,0%) - Viernes, 15 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Trece días
22:01
24:21
66.000
0,9%
Squirrel
Cine El gran McLintock
18:39
20:47
58.000
0,8%
Squirrel
Cine Tiroteo en río Bravo
20:48
22:01
55.000
0,8%
Squirrel
Cine Golden job
11:47
13:22
51.000
1,5%
Squirrel
Cine Tensa espera
16:35
18:39
50.000
0,7%
