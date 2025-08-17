Por Redacción | |

Las reposiciones de 'Atrapa un millón' siguen dándole alegrías a Antena 3 en la noche del sábado, esta vez con un 9,9% y un 10,6% liderando con claridad la noche, aunque cae con respecto a la semana pasada (-0,9 y -0,2 puntos respectivamente). En segunda posición se coloca el cine de La 1, que dedicó su noche a Jennifer Lopez con "Sucedió en Manhattan" que, con un 9,5% cae 2,4 puntos con respecto al sábado anterior, mientras que "Obsesión", por su parte, marca un 9,5% y mejora 1,1 puntos al cine del sábado anterior.

En tercer lugar queda el cine de Telecinco con la película "Los Descendientes" con un 8,4% y poco más de medio millón de espectadores, mejorando notablemente el share de la semana anterior (+2,5 puntos). El cuarto puesto es para el cine de Cuatro que, con "La emboscada" logra convencer a un 5,3% con 375.000 espectadores, descendiendo 1,2 puntos en una semana. En cuanto a 'laSexta Xplica!' vuelve a caer, esta vez a un preocupante 5,3% con 328.000 televidentes. En lo que respecta a La 2, 'Al cielo con ella' logra mejorar y consigue alcanzar el 3%, mientras que 'Pasa sin llamar' sube de un 1,8% a un 2,6% con 178.000 espectadores.

Jennifer Lopez en 'Sucedió en Manhattan'

Prime time

'Atrapa un millón' lidera la noche pese a ceder 0,9 y 0,2 puntos

J Lo no logra convencer con su "Sucedión en Manhattan" en La 1 (8,5%)

'laSexta Xplica' sigue en horas bajas con un 5.3% (-0,4)

El cine de Telecinco mejora y se queda cerca de La 1

El "Blockbuster" de Cuatro no logra mejorar (-1,2)

La 1

Informe Semanal638.000 9% Cine Sucedió en Manhattan 613.000 8,5% Cine 2 Obsesión (2015) 486.000 9,5%

La 2

Como nos reímos168.000 2,4% Al cielo con ella223.000 3% Pasa sin llamar178.000 2,6% Como nos reímos El Retonno de Martes y 13 117.000 2,2%

Antena 3

Atrapa un millón (R)710.000 9,9% Atrapa un millón (R)461.000 10,6%

Cuatro

Lo sabe, no lo sabe229.000 3,2% El Blockbuster La Emboscada (2023) 375.000 5,3%

Telecinco

Cine 5 Estrellas Los Descendientes (2010) 584.000 8,4%

laSexta

laSexta Xplica328.000 5,3%

Escena de 'El Hobbit: La desolación de Smaug'

Sobremesa y tarde

Terelu cae ligeramente en 'Fiesta' (-0,1)

El Cine de Cuatro mejora con "El Hobbit: La desolación de Smaug" (+1)

La 'Sesión de tarde 1 y 2' de La 1 logra imponerse al 'Multicine 1 y 2' de Antena 3

La 1

Sesión de tarde Un lugar para soñar 992.000 12,5% Sesión de tarde 2 Un verano en la Selva Negra 802.000 10,9% Cine de barrio Búsqueme a esa chica 599.000 9%

Antena 3

Multicine La Au Pair 838.000 10,5% Multicine 2 Entre estas paredes 557.000 7,5% Multicine 3 La encrucijada (2015) 484.000 7,3%

Cuatro

Home Cinema El Hobbit: La desolación de Smaug 573.000 7,3% Home Cinema 2 Dragonheart 396.000 5,7%

Telecinco

Fiesta584.000 8%

laSexta

Cine Greenland: Atrápame si puedes 489.000 6,2% Cine 2 La terminal 358.000 5%

Cadenas:

Antena 3 y La 1 de TVE empatan en el día con un 10,2%, mientras que Telecinco queda en tercer lugar con un distante 7% seguida por Cuatro con un 6,1% y laSexta con un 5,5%. Por último La 2 se tiene que conformar con un 2,7%.

Siguiente página: shares diarios de cadenas, comparativas y curvas