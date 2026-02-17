'La que se avecina' supera los 300.000 espectadores e impulsa a FDF al liderato

La primera plaza del top 10 de emisiones de las cadenas temáticas ha estado muy reñida en la jornada del lunes 16 de febrero. El contenido que ha salido victorioso ha sido 'Vino el amor', que ha congregado a 304.000 personas en Nova, pero 'La que se avecina' le sigue de cerca con 303.000. Por su parte, 'El amor invencible' cierra el podio' con 302.000 espectadores. Aun así, la cuantiosa cifra de cinco apariciones en la lista no es suficiente para que Nova lidere, puesto que ese logro recae en una FDF que amasa un 2,4% de cuota de pantalla diaria.
Ranking cadenas TDT Lunes, 16 de Febrero de 2026
2,4%
2,1%
1,9%
1,9%
1,6%
1,6%
1,4%
1,4%
1,3%
1,2%
1,2%
1,1%
1,0%
1,0%
1,0%
0,9%
0,6%
0,5%
Ranking programas TDT Lunes, 16 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Vino el amor
19:36
20:13
304.000
3,3%
La que se avecina Una vedete molesta, un león ...
15:33
17:27
303.000
3,2%
El amor invencible
20:13
21:42
302.000
2,6%
Leyla
21:42
23:14
290.000
2,2%
Emanet
14:59
16:34
289.000
2,9%
Cine western La ciudad sin ley (1969)
18:39
20:49
272.000
3,0%
Los Simpson
15:01
15:28
264.000
2,6%
JJOO patinaje artístico: Mixto Parejas
21:35
22:58
260.000
2,0%
Cuando seas mía
16:34
18:00
259.000
3,0%
Trece y COPE es noticia
20:30
20:40
248.000
2,4%
Ranking FDF (2,4%) - Lunes, 16 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Una vedete molesta, un león ...
15:33
17:27
303.000
3,2%
La que se avecina Un muerto en vida, un ...
21:03
22:55
248.000
1,9%
La que se avecina Un cuchifritín, un contraste ...
19:15
21:03
218.000
2,2%
Cine Un ladrón honesto
22:55
24:51
203.000
2,4%
La que se avecina Un espetero-hostelero, una ...
17:27
19:15
200.000
2,5%
Ranking Nova (2,1%) - Lunes, 16 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Vino el amor
19:36
20:13
304.000
3,3%
El amor invencible
20:13
21:42
302.000
2,6%
Leyla
21:42
23:14
290.000
2,2%
Emanet
14:59
16:34
289.000
2,9%
Cuando seas mía
16:34
18:00
259.000
3,0%
Ranking Energy (1,9%) - Lunes, 16 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mentes criminales El anónimo
24:00
24:52
205.000
3,3%
Mentes criminales Fruto extraño
23:01
24:00
201.000
2,1%
Mentes criminales El regreso
22:07
23:01
190.000
1,4%
Mentes criminales Matón
24:52
25:41
181.000
4,6%
Distrito 8
20:19
26:30
179.000
2,1%
Ranking Atreseries (1,9%) - Lunes, 16 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bright Minds El libro
23:03
24:24
236.000
2,7%
Bright Minds Circe
21:58
23:03
228.000
1,7%
Bright Minds La paradoja de Fermi
20:55
21:58
207.000
1,6%
Hudson & Rex
20:01
20:55
197.000
1,9%
Hudson & Rex
19:08
20:01
196.000
2,2%
Ranking Neox (1,6%) - Lunes, 16 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:01
15:28
264.000
2,6%
Los Simpson
14:35
15:01
224.000
2,4%
The Big Bang Theory
16:45
17:04
213.000
2,3%
The Big Bang Theory
18:36
19:02
211.000
2,6%
The Big Bang Theory
18:17
18:36
211.000
2,7%
Ranking TRECE (1,6%) - Lunes, 16 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western La ciudad sin ley (1969)
18:39
20:49
272.000
3,0%
Trece y COPE es noticia
20:30
20:40
248.000
2,4%
Tu cine Los buitres cavarán tu fosa
20:50
22:13
220.000
1,7%
Sesión doble Blood Red
16:49
18:36
201.000
2,4%
El cascabel
22:13
24:31
176.000
1,7%
Ranking Teledeporte (1,4%) - Lunes, 16 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
JJOO patinaje artístico: Mixto Parejas
21:35
22:58
260.000
2,0%
JJOO patinaje artístico: Mixto Parejas
20:08
21:20
169.000
1,5%
JJOO curling: Femenino (d) Suecia-Suiza
21:22
21:35
167.000
1,3%
JJOO patinaje de velocidad: Femenino (d) 1000 ...
19:40
19:48
131.000
1,5%
Estudio estadio: Solo resúmenes
23:58
24:11
127.000
1,7%
Ranking DMAX (1,4%) - Lunes, 16 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Grandes misterios de la historia La sábana ...
23:27
24:15
149.000
1,8%
Grandes misterios de la historia La fortuna ...
22:32
23:20
139.000
1,1%
Arqueología en el hielo El Aconcagua
24:23
25:11
135.000
2,6%
La fiebre del oro
16:54
17:52
133.000
1,6%
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:24
131.000
1,0%
Ranking Mega (España) (1,3%) - Lunes, 16 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
174.000
4,1%
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:45
24:00
151.000
1,8%
Vida bajo cero
18:24
19:15
120.000
1,5%
Vida bajo cero Cosecha de invierno
16:34
17:27
117.000
1,3%
Forjado a fuego El sengese
21:57
22:45
116.000
0,9%
Ranking BEMADtv (1,2%) - Lunes, 16 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Mensajero de la muerte
22:04
23:43
159.000
1,3%
Cine A fondo
20:38
22:04
155.000
1,3%
Cine Las aventuras del doctor Dolittle
18:54
20:38
101.000
1,1%
Cine El curioso caso de Benjamin Button
15:37
18:54
91.000
1,0%
Cine La ley de Murphy
23:43
25:34
88.000
1,5%
Ranking Squirrel (1,2%) - Lunes, 16 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Elephant White
22:01
23:25
158.000
1,3%
Cine El lobo
23:25
25:21
152.000
2,3%
Cine Honor y venganza
17:41
19:14
121.000
1,5%
Justicia extrema Venganza en la sombra
20:38
22:01
112.000
0,9%
Cine Rifles de Bengala
19:14
20:38
101.000
1,1%
Ranking Canal 24 Horas (1,1%) - Lunes, 16 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:11
24:33
182.000
2,2%
La noche en 24h: Portada Carmelo Romero
22:05
23:11
148.000
1,1%
Deportes 1
15:36
15:43
103.000
1,0%
Deportes 2
21:37
21:44
99.000
0,8%
Telediario 2
20:58
21:37
96.000
0,8%
Ranking Divinity (1,0%) - Lunes, 16 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio
19:19
20:15
131.000
1,5%
Tu casa a juicio
20:15
21:17
106.000
1,0%
Tu casa a juicio
21:17
22:08
99.000
0,8%
Tu casa a juicio
18:32
19:19
97.000
1,2%
Tu casa a juicio: Vancouver
17:36
18:32
92.000
1,2%
Ranking Boing (1,0%) - Lunes, 16 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon, el gato cósmico
14:48
14:58
164.000
1,7%
Doraemon, el gato cósmico
14:37
14:48
140.000
1,6%
El maravillosamente extraño mundo de Gumball ...
21:24
21:35
132.000
1,0%
Doraemon, el gato cósmico
14:59
15:17
125.000
1,2%
Lana barbalarga
19:25
19:36
121.000
1,4%
Ranking DKiss (1,0%) - Lunes, 16 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Asesinos de América
17:29
18:25
116.000
1,5%
Asesinos de América
16:31
17:29
102.000
1,1%
¿Quién contrató al sicario?
18:26
19:20
96.000
1,2%
Desastres estéticos
23:11
24:10
92.000
1,0%
¿Quién contrató al sicario?
19:20
20:09
91.000
1,0%
Ranking Ten (0,9%) - Lunes, 16 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
15:26
16:27
117.000
1,2%
Caso cerrado
19:12
20:08
94.000
1,1%
Caso cerrado
14:27
15:26
90.000
0,9%
Caso cerrado
20:08
21:05
88.000
0,8%
Caso cerrado
17:29
18:23
84.000
1,1%
Ranking Clan TVE (0,6%) - Lunes, 16 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La casa de muñecas de Gabby
14:13
14:35
72.000
0,9%
Una casa de locos
20:59
21:10
69.000
0,6%
Los misterios de Laura El misterio del testigo ...