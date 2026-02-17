FormulaTV
Audiencias ‘En tierra lejana’ y ‘Casados a primera vista’ no dejan opción a ‘DecoMasters’

AUDIENCIAS TDT 16 DE FEBRERO

'La que se avecina' supera los 300.000 espectadores e impulsa a FDF al liderato

Nova consigue la emisión más vista del día con 'Vino el amor', que brilla en el ocaso de la tarde.


Por RedacciónPublicado: Martes 17 Febrero 2026 18:00 (hace 1 hora)

Audiencias Lunes 16 de Febrero de 2026

  • logoantena3

    13,5%

  • logola1

    12,0%

  • logotelecinco

    9,2%

  • logocuatro

    6,0%

  • logolasexta

    5,6%

  • logola2

    3,6%

  • logofdf

    2,4%

  • logonova

    2,1%

  • logoenergy

    1,9%

  • logoatreseries

    1,9%

  • logoneox

    1,6%

  • logo13tv

    1,6%

  • logoteledeporte

    1,4%

  • logodiscoverymax

    1,4%

  • logomega-espana

    1,3%

  • logobemadtv

    1,2%

  • logocanal24horas

    1,1%

  • logoboing

    1,0%

  • logodivinity

    1,0%

  • logodkiss

    1,0%

  • logoten

    0,9%

  • logoclan

    0,6%

  • logoreal-madrid-tv

    0,5%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

La primera plaza del top 10 de emisiones de las cadenas temáticas ha estado muy reñida en la jornada del lunes 16 de febrero. El contenido que ha salido victorioso ha sido 'Vino el amor', que ha congregado a 304.000 personas en Nova, pero 'La que se avecina' le sigue de cerca con 303.000. Por su parte, 'El amor invencible' cierra el podio' con 302.000 espectadores. Aun así, la cuantiosa cifra de cinco apariciones en la lista no es suficiente para que Nova lidere, puesto que ese logro recae en una FDF que amasa un 2,4% de cuota de pantalla diaria.

&#39;Vino el amor&#39; se pone a la cabeza de la oferta de Nova
'Vino el amor' se pone a la cabeza de la oferta de Nova

Ranking cadenas TDT Lunes, 16 de Febrero de 2026

FDF 2,4%

Nova 2,1%

Energy 1,9%

Atreseries 1,9%

Neox 1,6%

TRECE 1,6%

Teledeporte 1,4%

DMAX 1,4%

Mega (España) 1,3%

BEMADtv 1,2%

Squirrel 1,2%

Canal 24 Horas 1,1%

Divinity 1,0%

Boing 1,0%

DKiss 1,0%

Ten 0,9%

Clan TVE 0,6%

Real Madrid TV 0,5%

Ranking programas TDT Lunes, 16 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Vino el amor
19:36
20:13
304.000
3,3%
FDF
La que se avecina Una vedete molesta, un león ...
15:33
17:27
303.000
3,2%
Nova
El amor invencible
20:13
21:42
302.000
2,6%
Nova
Leyla
21:42
23:14
290.000
2,2%
Nova
Emanet
14:59
16:34
289.000
2,9%
TRECE
Cine western La ciudad sin ley (1969)
18:39
20:49
272.000
3,0%
Neox
Los Simpson
15:01
15:28
264.000
2,6%
Teledeporte
JJOO patinaje artístico: Mixto Parejas
21:35
22:58
260.000
2,0%
Nova
Cuando seas mía
16:34
18:00
259.000
3,0%
TRECE
Trece y COPE es noticia
20:30
20:40
248.000
2,4%

Ranking FDF (2,4%) - Lunes, 16 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Una vedete molesta, un león ...
15:33
17:27
303.000
3,2%
FDF
La que se avecina Un muerto en vida, un ...
21:03
22:55
248.000
1,9%
FDF
La que se avecina Un cuchifritín, un contraste ...
19:15
21:03
218.000
2,2%
FDF
Cine Un ladrón honesto
22:55
24:51
203.000
2,4%
FDF
La que se avecina Un espetero-hostelero, una ...
17:27
19:15
200.000
2,5%

Ranking Nova (2,1%) - Lunes, 16 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Vino el amor
19:36
20:13
304.000
3,3%
Nova
El amor invencible
20:13
21:42
302.000
2,6%
Nova
Leyla
21:42
23:14
290.000
2,2%
Nova
Emanet
14:59
16:34
289.000
2,9%
Nova
Cuando seas mía
16:34
18:00
259.000
3,0%

Ranking Energy (1,9%) - Lunes, 16 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Mentes criminales El anónimo
24:00
24:52
205.000
3,3%
Energy
Mentes criminales Fruto extraño
23:01
24:00
201.000
2,1%
Energy
Mentes criminales El regreso
22:07
23:01
190.000
1,4%
Energy
Mentes criminales Matón
24:52
25:41
181.000
4,6%
Energy
Distrito 8
20:19
26:30
179.000
2,1%

Ranking Atreseries (1,9%) - Lunes, 16 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Bright Minds El libro
23:03
24:24
236.000
2,7%
Atreseries
Bright Minds Circe
21:58
23:03
228.000
1,7%
Atreseries
Bright Minds La paradoja de Fermi
20:55
21:58
207.000
1,6%
Atreseries
Hudson & Rex
20:01
20:55
197.000
1,9%
Atreseries
Hudson & Rex
19:08
20:01
196.000
2,2%

Ranking Neox (1,6%) - Lunes, 16 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:01
15:28
264.000
2,6%
Neox
Los Simpson
14:35
15:01
224.000
2,4%
Neox
The Big Bang Theory
16:45
17:04
213.000
2,3%
Neox
The Big Bang Theory
18:36
19:02
211.000
2,6%
Neox
The Big Bang Theory
18:17
18:36
211.000
2,7%

Ranking TRECE (1,6%) - Lunes, 16 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western La ciudad sin ley (1969)
18:39
20:49
272.000
3,0%
TRECE
Trece y COPE es noticia
20:30
20:40
248.000
2,4%
TRECE
Tu cine Los buitres cavarán tu fosa
20:50
22:13
220.000
1,7%
TRECE
Sesión doble Blood Red
16:49
18:36
201.000
2,4%
TRECE
El cascabel
22:13
24:31
176.000
1,7%

Ranking Teledeporte (1,4%) - Lunes, 16 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
JJOO patinaje artístico: Mixto Parejas
21:35
22:58
260.000
2,0%
Teledeporte
JJOO patinaje artístico: Mixto Parejas
20:08
21:20
169.000
1,5%
Teledeporte
JJOO curling: Femenino (d) Suecia-Suiza
21:22
21:35
167.000
1,3%
Teledeporte
JJOO patinaje de velocidad: Femenino (d) 1000 ...
19:40
19:48
131.000
1,5%
Teledeporte
Estudio estadio: Solo resúmenes
23:58
24:11
127.000
1,7%

Ranking DMAX (1,4%) - Lunes, 16 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Grandes misterios de la historia La sábana ...
23:27
24:15
149.000
1,8%
DMAX
Grandes misterios de la historia La fortuna ...
22:32
23:20
139.000
1,1%
DMAX
Arqueología en el hielo El Aconcagua
24:23
25:11
135.000
2,6%
DMAX
La fiebre del oro
16:54
17:52
133.000
1,6%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:24
131.000
1,0%

Ranking Mega (España) (1,3%) - Lunes, 16 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
174.000
4,1%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:45
24:00
151.000
1,8%
Mega (España)
Vida bajo cero
18:24
19:15
120.000
1,5%
Mega (España)
Vida bajo cero Cosecha de invierno
16:34
17:27
117.000
1,3%
Mega (España)
Forjado a fuego El sengese
21:57
22:45
116.000
0,9%

Ranking BEMADtv (1,2%) - Lunes, 16 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Mensajero de la muerte
22:04
23:43
159.000
1,3%
BEMADtv
Cine A fondo
20:38
22:04
155.000
1,3%
BEMADtv
Cine Las aventuras del doctor Dolittle
18:54
20:38
101.000
1,1%
BEMADtv
Cine El curioso caso de Benjamin Button
15:37
18:54
91.000
1,0%
BEMADtv
Cine La ley de Murphy
23:43
25:34
88.000
1,5%

Ranking Squirrel (1,2%) - Lunes, 16 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Elephant White
22:01
23:25
158.000
1,3%
Squirrel
Cine El lobo
23:25
25:21
152.000
2,3%
Squirrel
Cine Honor y venganza
17:41
19:14
121.000
1,5%
Squirrel
Justicia extrema Venganza en la sombra
20:38
22:01
112.000
0,9%
Squirrel
Cine Rifles de Bengala
19:14
20:38
101.000
1,1%

Ranking Canal 24 Horas (1,1%) - Lunes, 16 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:11
24:33
182.000
2,2%
Canal 24 Horas
La noche en 24h: Portada Carmelo Romero
22:05
23:11
148.000
1,1%
Canal 24 Horas
Deportes 1
15:36
15:43
103.000
1,0%
Canal 24 Horas
Deportes 2
21:37
21:44
99.000
0,8%
Canal 24 Horas
Telediario 2
20:58
21:37
96.000
0,8%

Ranking Divinity (1,0%) - Lunes, 16 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio
19:19
20:15
131.000
1,5%
Divinity
Tu casa a juicio
20:15
21:17
106.000
1,0%
Divinity
Tu casa a juicio
21:17
22:08
99.000
0,8%
Divinity
Tu casa a juicio
18:32
19:19
97.000
1,2%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
17:36
18:32
92.000
1,2%

Ranking Boing (1,0%) - Lunes, 16 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon, el gato cósmico
14:48
14:58
164.000
1,7%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
14:37
14:48
140.000
1,6%
Boing
El maravillosamente extraño mundo de Gumball ...
21:24
21:35
132.000
1,0%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
14:59
15:17
125.000
1,2%
Boing
Lana barbalarga
19:25
19:36
121.000
1,4%

Ranking DKiss (1,0%) - Lunes, 16 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Asesinos de América
17:29
18:25
116.000
1,5%
DKiss
Asesinos de América
16:31
17:29
102.000
1,1%
DKiss
¿Quién contrató al sicario?
18:26
19:20
96.000
1,2%
DKiss
Desastres estéticos
23:11
24:10
92.000
1,0%
DKiss
¿Quién contrató al sicario?
19:20
20:09
91.000
1,0%

Ranking Ten (0,9%) - Lunes, 16 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
15:26
16:27
117.000
1,2%
Ten
Caso cerrado
19:12
20:08
94.000
1,1%
Ten
Caso cerrado
14:27
15:26
90.000
0,9%
Ten
Caso cerrado
20:08
21:05
88.000
0,8%
Ten
Caso cerrado
17:29
18:23
84.000
1,1%

Ranking Clan TVE (0,6%) - Lunes, 16 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
La casa de muñecas de Gabby
14:13
14:35
72.000
0,9%
Clan TVE
Una casa de locos
20:59
21:10
69.000
0,6%
Clan TVE
Los misterios de Laura El misterio del testigo ...
22:38
23:40
66.000
0,6%
Clan TVE
Bob Esponja
21:10
21:22
63.000
0,5%
Clan TVE
Bob Esponja
21:33
21:44
62.000
0,5%
