'En tierra lejana' (12,8%) lidera sobre 'Casados a primera vista' (13%) y 'DecoMasters' (9,9%) se repone

Audiencias Lunes 16 de Febrero de 2026
13,5%
12,0%
9,2%
6,0%
5,6%
3,6%
2,4%
2,1%
1,9%
1,9%
1,6%
1,6%
1,4%
1,4%
1,3%
1,2%
1,1%
1,0%
1,0%
1,0%
0,9%
0,6%
0,5%
0,0%
0,0%
*En elaboración*
En su segundo día de estreno, la serie 'En tierra lejana' ha revalidado su liderazgo, aunque en esta ocasión con un 12,8% y 1.041.000 espectadores. En Telecinco, 'Casados a primera vista' ha registrado un 13% redondo con 823.000 espectadores tras el máximo de temporada de la semana pasada. En la franja de estricta coincidencia con la ficción turca (12,8%), el formato de Mediaset se queda en un 11,2% con 914.000 espectadores.
- Asha, ganadora del Premio Spotify del Benidorm Fest 2026: "No tenía ninguna expectativa de ganar ni ser top 3"
- Rosalinda Galán: "El Benidorm Fest 2026 va a ser la Super Bowl española; yo soy la Rihanna flamenca"
- Miranda! (Benidorm Fest): "No queremos sobreensayar ni obsesionarnos para permitirnos una pizca de frescura"
- Mayo (Benidorm Fest 2026): "Si queríamos trabajar con Sergio Jaén, teníamos que prescindir de mi equipo"
- Ku Minerva (Benidorm Fest): "Hay conflicto con el vestuario porque mis expectativas eran altas y no funciona"
- Benidorm Fest 2026: Primeras impresiones de los participantes tras ensayar sobre el escenario
Pasando a la cadena pública, 'DecoMasters' se ha recuperado levemente del mínimo del lunes anterior al mejorar 1,3 puntos en una semana, alcanzando un 9,9%. Sin embargo, esta cifra se traduce en tan solo 628.000 espectadores, siendo tercera opción de su franja por detrás de Telecinco y Antena 3.
En laSexta, su 'Taquillazo' anota un 5,5% con 433.000 espectadores gracias a la película 'Milla 22', mientras que el doblete de 'Proyecto Sistiaga' se conforma con un 4,1% y un 3,7%, respectivamente. Si nos fijamos en el access prime time, 'El hormiguero' lidera con un 12,1% y más de 1,5 millones de espectadores, mientras que 'La revuelta' (9,8%) no alcanza el doble dígito y reúne a 1.283.000 espectadores.
Canco Rodríguez y Eduardo Casanova en 'Decomasters'
Prime time
- +1,3 puntos para 'DecoMasters' (9,9%), que aun así no alcanza el doble dígito
- 'En tierra lejana' (12,8%) supera en +2,1 puntos al 'Renacer' de la semana pasada
- 'Casados a primera vista' registra un 13% redondo, bajando -1,2 puntos respecto al máximo de la semana pasada
- 'El taquillazo' se mantiene en su línea con un 5,5% con la emisión de 'Milla 22'
- El fútbol Girona-Barcelona araña al access prime time, dominado un día más por 'El hormiguero' (12,1%)
Bahar sueña con abrir su propio negocio en 'Renacer'
Late night
- 'Renacer' anota un buen 13,4% en el late night de Antena 3
- -0,3 puntos para el cine de laSexta con 'Blackwood' (3,6%)
- El resumen diario de 'GH Dúo' (13,5%) se deja -1,7 puntos en una semana
- La reposición de 'DecoMasters' se mantiene en un 7,5%
- 'Focus' crece al 4%, mejorando +2,7 puntos en una semana
La 2 estrena 'Sukha' en sus tardes
Sobremesa y tarde
- 'Directo al grano' crece +0,3 puntos y llega al 12% redondo con 1.025.000 espectadores
- 'Y ahora, Sonsoles' cede al doble dígito con un 9,6%
- -0,3 puntos para 'El tiempo justo' (8,5%), que acogió la llegada de Soy Una Pringada
- 'Lo sabe, no lo sabe' clava el 5,9% del lunes pasado
- 'Más vale tarde' pierde -1,1 punto y marca un 5,2% con 430.000 espectadores
- 'Sukha' se estrena en la tarde de La 2 con un 1,5% y 140.000 espectadores
'El precio justo' se asienta en las mañanas de Telecinco
Mañana
- -0,3 puntos para 'Espejo público', que registra un 11,8%
- 'Al rojo vivo' también baja al 6,5% con 269.000 espectadores
- 'El precio justo' mejora +0,7 puntos en una semana y llega al 9,1%
- 'En boca de todos' sigue en su línea con un 8,1%
- 'Mañaneros 360' repite también el 16% del lunes pasado
Informativos
Con un gran 23,3% de share, 'Antena 3 Noticias 1' ha dominado el terreno informativo un día más en la sobremesa, al igual que en el prime time. La cadena principal de Atresmedia ha firmado un 17,6% con más de 2,2 millones de espectadores en la noche. En La 1, sus 'Telediarios' anotan un 14,3% y un 12%, respectivamente. Por su parte, Telecinco marca un 9% con 916.000 espectadores y un 7% con 882.000 espectadores en la noche.Siguiente página: shares diarios de cadenas, comparativas y curvas