'En tierra lejana' (12,8%) lidera sobre 'Casados a primera vista' (13%) y 'DecoMasters' (9,9%) se repone

Por Redacción | |

*En elaboración*

En su segundo día de estreno, la serie 'En tierra lejana' ha revalidado su liderazgo, aunque en esta ocasión con un 12,8% y 1.041.000 espectadores. En Telecinco, 'Casados a primera vista' ha registrado un 13% redondo con 823.000 espectadores tras el máximo de temporada de la semana pasada. En la franja de estricta coincidencia con la ficción turca (12,8%), el formato de Mediaset se queda en un 11,2% con 914.000 espectadores.

Pasando a la cadena pública, 'DecoMasters' se ha recuperado levemente del mínimo del lunes anterior al mejorar 1,3 puntos en una semana, alcanzando un 9,9%. Sin embargo, esta cifra se traduce en tan solo 628.000 espectadores, siendo tercera opción de su franja por detrás de Telecinco y Antena 3.

En laSexta, su 'Taquillazo' anota un 5,5% con 433.000 espectadores gracias a la película 'Milla 22', mientras que el doblete de 'Proyecto Sistiaga' se conforma con un 4,1% y un 3,7%, respectivamente. Si nos fijamos en el access prime time, 'El hormiguero' lidera con un 12,1% y más de 1,5 millones de espectadores, mientras que 'La revuelta' (9,8%) no alcanza el doble dígito y reúne a 1.283.000 espectadores.

Canco Rodríguez y Eduardo Casanova en 'Decomasters'

Prime time

+1,3 puntos para 'DecoMasters' (9,9%), que aun así no alcanza el doble dígito

'En tierra lejana' (12,8%) supera en +2,1 puntos al 'Renacer' de la semana pasada

'Casados a primera vista' registra un 13% redondo, bajando -1,2 puntos respecto al máximo de la semana pasada

'El taquillazo' se mantiene en su línea con un 5,5% con la emisión de 'Milla 22'

El fútbol Girona-Barcelona araña al access prime time, dominado un día más por 'El hormiguero' (12,1%)

Bahar sueña con abrir su propio negocio en 'Renacer'

Late night

'Renacer' anota un buen 13,4% en el late night de Antena 3

-0,3 puntos para el cine de laSexta con 'Blackwood' (3,6%)

El resumen diario de 'GH Dúo' (13,5%) se deja -1,7 puntos en una semana

La reposición de 'DecoMasters' se mantiene en un 7,5%

'Focus' crece al 4%, mejorando +2,7 puntos en una semana

La 2 estrena 'Sukha' en sus tardes

Sobremesa y tarde

'El precio justo' se asienta en las mañanas de Telecinco

Mañana

Informativos

Con un gran 23,3% de share, 'Antena 3 Noticias 1' ha dominado el terreno informativo un día más en la sobremesa, al igual que en el prime time. La cadena principal de Atresmedia ha firmado un 17,6% con más de 2,2 millones de espectadores en la noche. En La 1, sus 'Telediarios' anotan un 14,3% y un 12%, respectivamente. Por su parte, Telecinco marca un 9% con 916.000 espectadores y un 7% con 882.000 espectadores en la noche.

