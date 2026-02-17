'En tierra lejana' (12,8%) lidera sobre 'Casados a primera vista' (13%) y 'DecoMasters' (9,9%) se repone

FormulaTV
Audiencias ‘En tierra lejana’ y ‘Casados a primera vista’ no dejan opción a ‘DecoMasters’

AUDIENCIAS LUNES 16 DE FEBRERO

La ficción turca de Antena 3 es lo más visto de la noche con 1.041.000 espectadores, frente a los 823.000 del programa de bodas de Telecinco.

Por RedacciónPublicado: Martes 17 Febrero 2026 09:00 (hace 3 horas) | Última actualización: Martes 17 Febrero 2026 12:06 (hace 46 minutos)

Audiencias Lunes 16 de Febrero de 2026

En su segundo día de estreno, la serie 'En tierra lejana' ha revalidado su liderazgo, aunque en esta ocasión con un 12,8% y 1.041.000 espectadores. En Telecinco, 'Casados a primera vista' ha registrado un 13% redondo con 823.000 espectadores tras el máximo de temporada de la semana pasada. En la franja de estricta coincidencia con la ficción turca (12,8%), el formato de Mediaset se queda en un 11,2% con 914.000 espectadores.

Pasando a la cadena pública, 'DecoMasters' se ha recuperado levemente del mínimo del lunes anterior al mejorar 1,3 puntos en una semana, alcanzando un 9,9%. Sin embargo, esta cifra se traduce en tan solo 628.000 espectadores, siendo tercera opción de su franja por detrás de Telecinco y Antena 3.

En laSexta, su 'Taquillazo' anota un 5,5% con 433.000 espectadores gracias a la película 'Milla 22', mientras que el doblete de 'Proyecto Sistiaga' se conforma con un 4,1% y un 3,7%, respectivamente. Si nos fijamos en el access prime time, 'El hormiguero' lidera con un 12,1% y más de 1,5 millones de espectadores, mientras que 'La revuelta' (9,8%) no alcanza el doble dígito y reúne a 1.283.000 espectadores.

Canco Rodríguez y Eduardo Casanova en &#39;Decomasters&#39;

Canco Rodríguez y Eduardo Casanova en 'Decomasters'

Prime time

  • +1,3 puntos para 'DecoMasters' (9,9%), que aun así no alcanza el doble dígito
  • 'En tierra lejana' (12,8%) supera en +2,1 puntos al 'Renacer' de la semana pasada
  • 'Casados a primera vista' registra un 13% redondo, bajando -1,2 puntos respecto al máximo de la semana pasada
  • 'El taquillazo' se mantiene en su línea con un 5,5% con la emisión de 'Milla 22'
  • El fútbol Girona-Barcelona araña al access prime time, dominado un día más por 'El hormiguero' (12,1%)
Bahar sueña con abrir su propio negocio en &#39;Renacer&#39;

Bahar sueña con abrir su propio negocio en 'Renacer'

Late night

  • 'Renacer' anota un buen 13,4% en el late night de Antena 3
  • -0,3 puntos para el cine de laSexta con 'Blackwood' (3,6%)
  • El resumen diario de 'GH Dúo' (13,5%) se deja -1,7 puntos en una semana
  • La reposición de 'DecoMasters' se mantiene en un 7,5%
  • 'Focus' crece al 4%, mejorando +2,7 puntos en una semana
La 2 estrena &#39;Sukha&#39; en sus tardes

La 2 estrena 'Sukha' en sus tardes

Sobremesa y tarde

  • 'Directo al grano' crece +0,3 puntos y llega al 12% redondo con 1.025.000 espectadores
  • 'Y ahora, Sonsoles' cede al doble dígito con un 9,6%
  • -0,3 puntos para 'El tiempo justo' (8,5%), que acogió la llegada de Soy Una Pringada
  • 'Lo sabe, no lo sabe' clava el 5,9% del lunes pasado
  • 'Más vale tarde' pierde -1,1 punto y marca un 5,2% con 430.000 espectadores
  • 'Sukha' se estrena en la tarde de La 2 con un 1,5% y 140.000 espectadores
&#39;El precio justo&#39; se asienta en las mañanas de Telecinco

'El precio justo' se asienta en las mañanas de Telecinco

Mañana

Informativos

Con un gran 23,3% de share, 'Antena 3 Noticias 1' ha dominado el terreno informativo un día más en la sobremesa, al igual que en el prime time. La cadena principal de Atresmedia ha firmado un 17,6% con más de 2,2 millones de espectadores en la noche. En La 1, sus 'Telediarios' anotan un 14,3% y un 12%, respectivamente. Por su parte, Telecinco marca un 9% con 916.000 espectadores y un 7% con 882.000 espectadores en la noche.

