'No somos nadie' baja a un 1,7% y 'Emanet' (3,7%) reina como lo más visto en TDT

Atreseries domina la jornada del miércoles 22 de octubre de 2025 al promediar un 2,4%, seguido del empate de Nova y Energy con un 2,3% de media. Aunque el espacio más visto del día es para la telenovela turca 'Emanet', que firma un 3,7% de cuota de pantalla y reúne a 320.000 espectadores en Nova. Mientras que la ficción estadounidense 'Forever' coloca tres de sus entregas en el ranking, con un 2,2%, 3,8% y 2,4% de share en Atresplayer. Por otro lado, 'No somos nadie' pierde 0,4 puntos y registra un 1,7% de cuota en la tarde de Ten, donde sí consigue ser lo más seguido del canal.
Ranking cadenas TDT Miércoles, 22 de Octubre de 2025
2,4%
2,3%
2,3%
2,2%
2,0%
1,8%
1,6%
1,6%
1,5%
1,2%
1,2%
1,1%
1,0%
0,9%
0,8%
0,8%
0,7%
0,6%
Ranking programas TDT Miércoles, 22 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:00
16:46
320.000
3,7%
Forever
21:48
22:29
282.000
2,2%
Forever
23:23
24:29
277.000
3,8%
Forever
22:29
23:23
274.000
2,4%
Cuando me enamoro
19:25
21:29
257.000
2,8%
Mar de amor
16:46
17:55
253.000
3,4%
Cine El justiciero de la ciudad
22:33
24:10
237.000
2,4%
Cine western Río abajo
18:52
20:30
236.000
3,1%
Forever
24:29
25:09
232.000
5,3%
Amarte así, frijolito
17:55
19:25
231.000
3,4%
Ranking Atreseries (2,4%) - Miércoles, 22 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Forever
21:48
22:29
282.000
2,2%
Forever
23:23
24:29
277.000
3,8%
Forever
22:29
23:23
274.000
2,4%
Forever
24:29
25:09
232.000
5,3%
Forever
20:52
21:48
201.000
1,7%
Ranking Energy (2,3%) - Miércoles, 22 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
C. S. I. Gira, gira, gira
16:49
17:45
189.000
2,5%
Distrito 8
20:13
26:29
180.000
2,3%
C. S. I. Mátame si puedes
15:49
16:49
172.000
2,1%
C. S. I. Máscara
18:41
19:22
160.000
2,3%
C. S. I. Sin salida
17:45
18:41
157.000
2,3%
Ranking Nova (2,3%) - Miércoles, 22 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:00
16:46
320.000
3,7%
Cuando me enamoro
19:25
21:29
257.000
2,8%
Mar de amor
16:46
17:55
253.000
3,4%
Amarte así, frijolito
17:55
19:25
231.000
3,4%
Amor sin límite
21:29
22:57
226.000
1,8%
Ranking FDF (2,2%) - Miércoles, 22 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Un desfibrilador, un bolardo ...
21:02
22:53
221.000
1,8%
Cine Objetivo: Washington D. C.
22:55
25:17
209.000
3,0%
La que se avecina Una rehabilitación integral, ...
15:17
17:32
192.000
2,3%
La que se avecina Una piña podrida, un hombre ...
17:32
19:08
150.000
2,2%
La que se avecina Un delfín, dos huevones y un ...
13:25
15:17
144.000
2,1%
Ranking BEMADtv (2,0%) - Miércoles, 22 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El justiciero de la ciudad
22:33
24:10
237.000
2,4%
Cine Desaparecido en combate 2
19:03
20:44
184.000
2,3%
Cine El último patriota
15:35
17:00
176.000
2,1%
Cine Mensajero de la muerte
24:10
25:45
167.000
4,1%
Cine Braddock: Desaparecido en combate 3
20:44
22:33
148.000
1,2%
Ranking TRECE (1,8%) - Miércoles, 22 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western Río abajo
18:52
20:30
236.000
3,1%
El cascabel
22:09
24:31
201.000
2,1%
Tu cine Al sur de San Luis
20:40
22:08
196.000
1,7%
Sesión doble En busca del águila
17:07
18:49
176.000
2,5%
Sesión doble Gritar al diablo
14:47
17:07
166.000
2,0%
Ranking DMAX (1,6%) - Miércoles, 22 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Alienígenas Bajo los templos sagrados
23:26
24:15
156.000
2,1%
La fiebre del oro
16:49
17:48
135.000
1,8%
Expedición al pasado
14:51
15:50
128.000
1,4%
Alienígenas Tras el arca de la alianza
22:30
23:19
119.000
1,0%
Alienígenas El top 10 de criaturas ...
24:22
25:07
118.000
2,6%
Ranking Mega (España) (1,6%) - Miércoles, 22 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Forjado a fuego El gunto del general ...
21:00
21:56
163.000
1,4%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
153.000
4,4%
Forjado a fuego: Torneo militar Ejército
21:56
22:44
146.000
1,2%
Mountain men Tejemanejes
14:33
15:28
132.000
1,5%
Vida bajo cero
16:26
17:24
130.000
1,7%
Ranking Neox (1,5%) - Miércoles, 22 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Chicago P.D. Una salida
22:21
23:14
190.000
1,6%
Los Simpson
15:28
15:56
179.000
2,0%
Los Simpson
14:35
15:01
176.000
2,1%
Chicago P.D. Grietas
21:27
22:21
168.000
1,3%
Los Simpson
15:56
16:24
162.000
1,9%
Ranking Canal 24 Horas (1,2%) - Miércoles, 22 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:07
24:32
167.000
2,2%
La noche en 24h: Portada Sonia Moreno - Daniel ...
22:06
23:07
146.000
1,2%
Telediario 2
21:00
21:37
86.000
0,7%
Informativo 24h
20:00
20:29
72.000
0,8%
Informativo 24h
21:44
22:06
69.000
0,6%
Ranking DKiss (1,2%) - Miércoles, 22 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Home town
21:04
22:05
131.000
1,1%
Home town
22:05
23:05
96.000
0,8%
El asesino de al lado Asesinato al ...
17:27
18:23
87.000
1,2%
El valle de los malditos
15:33
16:30
83.000
1,0%
El asesino de al lado Belleza robada
16:30
17:27
82.000
1,1%
Ranking Paramount Network (1,1%) - Miércoles, 22 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine con estrella Buscando venganza
22:05
24:03
164.000
1,6%
Los asesinatos de Midsomer Otoño oscuro
19:59
22:05
106.000
1,0%
Los asesinatos de Midsomer ¿Quién mató a ...
17:56
19:59
96.000
1,4%
Los misterios de Murdoch Murdoch en el ...
16:57
17:56
87.000
1,2%
Hercules Poirot Peligro en la casa de la punta ...
14:55
15:58
79.000
0,9%
Ranking Ten (1,0%) - Miércoles, 22 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
No somos nadie
15:45
19:45
128.000
1,7%
Caso cerrado
14:29
15:45
117.000
1,3%
Caso cerrado
12:24
13:25
60.000
1,8%
Caso cerrado
13:25
14:29
57.000
1,0%
Caso cerrado
11:12
12:24
52.000
2,2%
Ranking Divinity (0,9%) - Miércoles, 22 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio: Vancouver
18:46
19:30
95.000
1,3%
Tu casa a juicio: Vancouver
17:47
18:46
94.000
1,4%
Tu casa a juicio: Vancouver
15:46
16:48
86.000
1,0%
Tu casa a juicio: Vancouver
16:48
17:47
77.000
1,0%
Castle Tic - Tac, tic - Tac...
23:10
24:05
76.000
0,9%
Ranking Boing (0,8%) - Miércoles, 22 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La casa de los retos
20:20
20:50
156.000
1,7%
Doraemon, el gato cósmico
18:55
19:17
63.000
0,9%
Game shakers
22:57
23:18
29.000
0,3%
Doraemon, el gato cósmico
13:37
14:01
29.000
0,6%
Los Thunderman El hermano de Cherry
22:29
22:50
24.000
0,2%
Ranking Real Madrid TV (0,8%) - Miércoles, 22 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Hoy jugamos: El análisis R. Madrid - ...
22:54
24:30
107.000
1,3%
Hoy jugamos: Minuto a minuto R. Madrid - ...
20:55
22:54
102.000
0,8%
Hoy jugamos: La cuenta atrás R. Madrid - ...
20:05
20:53
100.000
1,1%
Hoy jugamos R. Madrid - Juventus
14:30
20:03
59.000
0,8%
Cine Aislados (2015)
24:30
26:02
27.000
0,8%
Ranking Clan TVE (0,7%) - Miércoles, 22 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche clan
21:10
23:00
77.000
0,6%
Los misterios de Laura El misterio de la abadía ...
23:01
24:07
69.000
0,8%
Cuéntame cómo pasó Secretos y mentiras
24:07
25:12
53.000
1,1%
La tarde clan
16:57
21:08
52.000
0,7%
Equipo Rubble
16:12
16:33
47.000
0,6%
Ranking Teledeporte (0,6%) - Miércoles, 22 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fútbol: Campeonato del mundo femenino sub 17 ...
15:00
17:06
70.000
0,8%
Fútbol: Campeonato del mundo femenino sub 17 (d) ...
20:14
21:53
66.000
0,6%
Estudio estadio champions: Tiempo extra
19:14
20:03
64.000
0,9%
Estudio estadio champions
22:58
24:15
59.000
0,7%
Estudio estadio champions: La previa
22:04
22:58
49.000
0,4%
Ranking Squirrel (0,0%) - Miércoles, 22 de Octubre de 2025