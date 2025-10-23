'No somos nadie' baja a un 1,7% y 'Emanet' (3,7%) reina como lo más visto en TDT

Por Redacción |

Atreseries domina la jornada del miércoles 22 de octubre de 2025 al promediar un 2,4%, seguido del empate de Nova y Energy con un 2,3% de media. Aunque el espacio más visto del día es para la telenovela turca 'Emanet', que firma un 3,7% de cuota de pantalla y reúne a 320.000 espectadores en Nova. Mientras que la ficción estadounidense 'Forever' coloca tres de sus entregas en el ranking, con un 2,2%, 3,8% y 2,4% de share en Atresplayer. Por otro lado, 'No somos nadie' pierde 0,4 puntos y registra un 1,7% de cuota en la tarde de Ten, donde sí consigue ser lo más seguido del canal.

