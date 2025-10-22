'No somos nadie' se eleva a un 2,1%, Energy lidera y 'Cine western' firma lo más visto

Energy es la cadena líder del martes al promediar un 2,4%. Además, lo hace sin colocar ninguna emisión entre lo más visto. Este honor vuelve a ser para Trece, ya que 'Cine western' anota un 3,9% y 298.000 espectadores con 'Duelo a muerte en Río Rojo'. El top 3 lo completan 'Emanet' (3%) y 'Bright Minds' (2,2%), que, además, se queda a solo mil espectadores de alcanzar a la turca.
Aparte de 'Emanet', Nova cuela otras tres series entre lo más visto del día. Neox tiene dos huecos con 'Los Simpson', mientras que FDF aparece con 'Objetivo: Londres', que marca un 3,1% en prime time. Respecto a 'No somos nadie', eleva su dato a un 2,1% y 162.000 espectadores, repitiendo como lo más visto de Ten.
Ranking cadenas TDT Martes, 21 de Octubre de 2025
2,4%
2,3%
2,0%
2,0%
2,0%
1,8%
1,6%
1,6%
1,4%
1,2%
1,2%
1,2%
1,1%
1,1%
0,7%
0,6%
0,6%
0,5%
Ranking programas TDT Martes, 21 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western Duelo a muerte en Río Rojo
18:22
20:23
298.000
3,9%
Emanet
15:00
16:39
270.000
3,0%
Bright Minds Pero dura demasiado
21:55
23:02
269.000
2,2%
Bright Minds Mandala
23:02
24:04
254.000
2,7%
Cine Objetivo: Londres
22:54
24:55
248.000
3,1%
Los Simpson
15:00
15:28
243.000
2,7%
Amarte así, Frijolito
18:01
19:31
242.000
3,4%
Cuando me enamoro
19:31
21:30
237.000
2,5%
Los Simpson
15:28
15:55
230.000
2,6%
Amor sin límite
21:43
23:12
228.000
1,9%
Ranking Energy (2,4%) - Martes, 21 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Distrito 8
20:13
26:19
196.000
2,4%
C. S. I. Desarmado y peligroso
17:42
18:41
174.000
2,5%
C. S. I. El turno de noche
16:46
17:42
155.000
2,0%
C. S. I. Fritura y frescor mentolado
18:41
19:22
154.000
2,1%
C. S. I. Queda uno
15:47
16:46
148.000
1,7%
Ranking FDF (2,3%) - Martes, 21 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Objetivo: Londres
22:54
24:55
248.000
3,1%
La que se avecina Una presidenta capacitista, un ...
21:00
22:53
219.000
1,8%
La que se avecina Un terrorista sexual, una ...
19:06
21:00
198.000
2,3%
La que se avecina Un muerto en vida, un ...
15:16
17:24
170.000
2,0%
La que se avecina Un robo, un bolso y una ...
13:39
15:16
153.000
2,1%
Ranking Nova (2,0%) - Martes, 21 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:00
16:39
270.000
3,0%
Amarte así, Frijolito
18:01
19:31
242.000
3,4%
Cuando me enamoro
19:31
21:30
237.000
2,5%
Amor sin límite
21:43
23:12
228.000
1,9%
Mar de amor
16:40
18:01
210.000
2,8%
Ranking TRECE (2,0%) - Martes, 21 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western Duelo a muerte en Río Rojo
18:22
20:23
298.000
3,9%
El cascabel
22:06
24:30
227.000
2,3%
Tu cine El jinete del amanecer
20:23
22:06
212.000
1,9%
Sesión doble La última escapada
16:34
18:20
177.000
2,4%
Sesión doble El pasaje
14:44
16:34
149.000
1,7%
Ranking Atreseries (2,0%) - Martes, 21 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bright Minds Pero dura demasiado
21:55
23:02
269.000
2,2%
Bright Minds Mandala
23:02
24:04
254.000
2,7%
El padre brown El espíritu de la máquina
16:13
17:04
203.000
2,4%
Bright Minds Solo se muere una vez
20:52
21:55
199.000
1,7%
El padre Brown El ladrón honrado
15:08
16:13
185.000
2,1%
Ranking BEMADtv (1,8%) - Martes, 21 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Robocop (2014)
20:51
22:51
196.000
1,6%
Cine Colonia V
15:19
16:58
186.000
2,1%
Cine Blade Runner
22:51
25:07
168.000
2,2%
Cine Ghost Rider: El motorista fantasma
16:58
19:06
148.000
2,1%
Cine Ghost Rider: Espíritu de venganza
19:06
20:51
133.000
1,6%
Ranking DMAX (1,6%) - Martes, 21 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tesoros perdidos de Roma Los secretos del gran ...
23:30
24:23
165.000
2,1%
La fiebre del oro
15:51
16:50
153.000
1,8%
¿Cómo lo hacen?
21:59
22:22
139.000
1,1%
Tesoros perdidos de Roma La batalla del gran ...
22:30
23:23
135.000
1,2%
La fiebre del oro
16:50
17:48
133.000
1,8%
Ranking Mega (España) (1,6%) - Martes, 21 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:44
24:00
187.000
2,3%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
174.000
4,4%
Vida bajo cero
16:12
17:02
164.000
2,0%
Forjado a fuego El sable de Napoleón
21:53
22:42
147.000
1,2%
Vida bajo cero
17:02
18:01
144.000
2,0%
Ranking Neox (1,4%) - Martes, 21 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:00
15:28
243.000
2,7%
Los Simpson
15:28
15:55
230.000
2,6%
Los Simpson
14:34
15:00
199.000
2,4%
Los Simpson
15:55
16:23
185.000
2,1%
The Big Bang Theory
17:45
18:11
159.000
2,3%
Ranking Divinity (1,2%) - Martes, 21 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio
22:00
23:01
121.000
1,0%
Tu casa a juicio
21:01
22:00
121.000
1,0%
Tu casa a juicio
19:11
20:05
112.000
1,4%
Elementary Una historia antigua
23:01
23:57
110.000
1,2%
Tu casa a juicio
20:05
21:01
105.000
1,1%
Ranking DKiss (1,2%) - Martes, 21 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Home Town
22:03
23:04
130.000
1,1%
Home Town
21:03
22:03
124.000
1,0%
El museo del terror La cara de piedra
23:04
24:04
106.000
1,2%
Reforma el vecindario: Nueva Orleans
14:28
15:26
88.000
1,0%
El valle de los malditos
15:26
16:25
85.000
1,0%
Ranking Ten (1,2%) - Martes, 21 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
No somos nadie
15:45
19:45
162.000
2,1%
Caso cerrado
14:32
15:45
135.000
1,5%
Caso cerrado
13:31
14:32
86.000
1,5%
Caso cerrado
12:28
13:31
64.000
1,9%
Caso cerrado
11:26
12:28
59.000
2,4%
Ranking Canal 24 Horas (1,1%) - Martes, 21 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h: Portada Las fosas del ...
22:08
23:11
154.000
1,3%
La noche en 24h Las fosas del Franquismo
23:11
24:37
127.000
1,6%
Telediario 2
21:00
21:37
108.000
0,9%
Informativo 24h
21:43
22:08
86.000
0,7%
Diario 24 horas
13:52
14:53
77.000
1,1%
Ranking Paramount Network (1,1%) - Martes, 21 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los asesinatos de Midsomer Vendetta ...
19:54
22:00
126.000
1,2%
Los asesinatos de Midsomer Ángel ...
17:54
19:54
126.000
1,7%
Martes letal Blanco humano
22:01
23:59
122.000
1,1%
Los misterios de Murdoch La noche antes de ...
16:57
17:54
117.000
1,6%
Los misterios de Murdoch Dibujado con ...
15:58
16:57
85.000
1,0%
Ranking Boing (0,7%) - Martes, 21 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La casa de los retos
20:21
20:50
174.000
1,8%
Los Thunderman La venganza de Smith
21:59
22:20
42.000
0,3%
Los Thunderman Todo por la zeta
22:27
22:48
39.000
0,3%
Doraemon, el gato cósmico
07:24
07:40
37.000
3,6%
Doraemon, el gato cósmico
18:58
19:21
31.000
0,4%
Ranking Clan TVE (0,6%) - Martes, 21 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los misterios de Laura El misterio del truco ...
23:01
24:10
121.000
1,3%
Ana y los 7 Madre no hay más que una
02:30
03:22
53.000
4,4%
La noche Clan
21:10
23:00
48.000
0,4%
Cuéntame cómo pasó La boz del barrio
24:11
25:17
36.000
0,7%
Pepa y Pepe
03:22
03:48
34.000
3,8%
Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Martes, 21 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Deudas de sangre
23:25
25:02
87.000
1,3%
Cine Golpe por golpe
21:36
23:25
84.000
0,7%
Cine Eva en la selva
15:38
17:17
64.000
0,8%
Ciudad Real Madrid: Rueda de prensa
13:04
13:55
39.000
0,9%
Ciudad Real Madrid
17:25
19:25
34.000
0,5%
Ranking Teledeporte (0,5%) - Martes, 21 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Estudio estadio Champions
22:53
24:12
113.000
1,2%
Estudio estadio Champions: Tiempo extra
24:12
25:01
66.000
1,2%
Estudio estadio Champions: La previa
22:05
22:53
58.000
0,5%
Motociclismo: WSBK: Mundial: Superbikes (D) ...
25:02
25:47
45.000
1,4%
Fútbol sala: Amistoso Marruecos - España
18:04
19:54
41.000
0,6%
Ranking Squirrel (0,0%) - Martes, 21 de Octubre de 2025