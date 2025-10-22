FormulaTV
AUDIENCIAS TDT 21 DE OCTUBRE

'No somos nadie' se eleva a un 2,1%, Energy lidera y 'Cine western' firma lo más visto

'Bright Minds' demuestra su fortaleza en Atreseries al quedarse muy cerca de superar a 'Emanet' en espectadores.

'No somos nadie' se eleva a un 2,1%, Energy lidera y 'Cine western' firma lo más visto
Por RedacciónPublicado: Miércoles 22 Octubre 2025 09:16 (hace 8 horas)

Audiencias Martes 21 de Octubre de 2025

  • logoantena3

    13,2%

  • logola1

    12,6%

  • logotelecinco

    10,3%

  • logocuatro

    5,7%

  • logolasexta

    5,6%

  • logola2

    3,2%

  • logoenergy

    2,4%

  • logofdf

    2,3%

  • logonova

    2,0%

  • logo13tv

    2,0%

  • logoatreseries

    2,0%

  • logobemadtv

    1,8%

  • logodiscoverymax

    1,6%

  • logomega-espana

    1,6%

  • logoneox

    1,4%

  • logodivinity

    1,2%

  • logoten

    1,2%

  • logodkiss

    1,2%

  • logocanal24horas

    1,1%

  • logoparamount-network

    1,1%

  • logoboing

    0,7%

  • logoclan

    0,6%

  • logoreal-madrid-tv

    0,6%

  • logoteledeporte

    0,5%

  • logogol-television

    0,0%

Energy es la cadena líder del martes al promediar un 2,4%. Además, lo hace sin colocar ninguna emisión entre lo más visto. Este honor vuelve a ser para Trece, ya que 'Cine western' anota un 3,9% y 298.000 espectadores con 'Duelo a muerte en Río Rojo'. El top 3 lo completan 'Emanet' (3%) y 'Bright Minds' (2,2%), que, además, se queda a solo mil espectadores de alcanzar a la turca.

Aparte de 'Emanet', Nova cuela otras tres series entre lo más visto del día. Neox tiene dos huecos con 'Los Simpson', mientras que FDF aparece con 'Objetivo: Londres', que marca un 3,1% en prime time. Respecto a 'No somos nadie', eleva su dato a un 2,1% y 162.000 espectadores, repitiendo como lo más visto de Ten.

&#39;Duelo a muerte en Río Rojo&#39; firma lo más visto
'Duelo a muerte en Río Rojo' firma lo más visto

Ranking cadenas TDT Martes, 21 de Octubre de 2025

Energy 2,4%

FDF 2,3%

Nova 2,0%

TRECE 2,0%

Atreseries 2,0%

BEMADtv 1,8%

DMAX 1,6%

Mega (España) 1,6%

Neox 1,4%

Divinity 1,2%

DKiss 1,2%

Ten 1,2%

Canal 24 Horas 1,1%

Paramount Network 1,1%

Boing 0,7%

Clan TVE 0,6%

Real Madrid TV 0,6%

Teledeporte 0,5%

Ranking programas TDT Martes, 21 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Duelo a muerte en Río Rojo
18:22
20:23
298.000
3,9%
Nova
Emanet
15:00
16:39
270.000
3,0%
Atreseries
Bright Minds Pero dura demasiado
21:55
23:02
269.000
2,2%
Atreseries
Bright Minds Mandala
23:02
24:04
254.000
2,7%
FDF
Cine Objetivo: Londres
22:54
24:55
248.000
3,1%
Neox
Los Simpson
15:00
15:28
243.000
2,7%
Nova
Amarte así, Frijolito
18:01
19:31
242.000
3,4%
Nova
Cuando me enamoro
19:31
21:30
237.000
2,5%
Neox
Los Simpson
15:28
15:55
230.000
2,6%
Nova
Amor sin límite
21:43
23:12
228.000
1,9%

Ranking Energy (2,4%) - Martes, 21 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Distrito 8
20:13
26:19
196.000
2,4%
Energy
C. S. I. Desarmado y peligroso
17:42
18:41
174.000
2,5%
Energy
C. S. I. El turno de noche
16:46
17:42
155.000
2,0%
Energy
C. S. I. Fritura y frescor mentolado
18:41
19:22
154.000
2,1%
Energy
C. S. I. Queda uno
15:47
16:46
148.000
1,7%

Ranking FDF (2,3%) - Martes, 21 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
Cine Objetivo: Londres
22:54
24:55
248.000
3,1%
FDF
La que se avecina Una presidenta capacitista, un ...
21:00
22:53
219.000
1,8%
FDF
La que se avecina Un terrorista sexual, una ...
19:06
21:00
198.000
2,3%
FDF
La que se avecina Un muerto en vida, un ...
15:16
17:24
170.000
2,0%
FDF
La que se avecina Un robo, un bolso y una ...
13:39
15:16
153.000
2,1%

Ranking Nova (2,0%) - Martes, 21 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
16:39
270.000
3,0%
Nova
Amarte así, Frijolito
18:01
19:31
242.000
3,4%
Nova
Cuando me enamoro
19:31
21:30
237.000
2,5%
Nova
Amor sin límite
21:43
23:12
228.000
1,9%
Nova
Mar de amor
16:40
18:01
210.000
2,8%

Ranking TRECE (2,0%) - Martes, 21 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Duelo a muerte en Río Rojo
18:22
20:23
298.000
3,9%
TRECE
El cascabel
22:06
24:30
227.000
2,3%
TRECE
Tu cine El jinete del amanecer
20:23
22:06
212.000
1,9%
TRECE
Sesión doble La última escapada
16:34
18:20
177.000
2,4%
TRECE
Sesión doble El pasaje
14:44
16:34
149.000
1,7%

Ranking Atreseries (2,0%) - Martes, 21 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Bright Minds Pero dura demasiado
21:55
23:02
269.000
2,2%
Atreseries
Bright Minds Mandala
23:02
24:04
254.000
2,7%
Atreseries
El padre brown El espíritu de la máquina
16:13
17:04
203.000
2,4%
Atreseries
Bright Minds Solo se muere una vez
20:52
21:55
199.000
1,7%
Atreseries
El padre Brown El ladrón honrado
15:08
16:13
185.000
2,1%

Ranking BEMADtv (1,8%) - Martes, 21 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Robocop (2014)
20:51
22:51
196.000
1,6%
BEMADtv
Cine Colonia V
15:19
16:58
186.000
2,1%
BEMADtv
Cine Blade Runner
22:51
25:07
168.000
2,2%
BEMADtv
Cine Ghost Rider: El motorista fantasma
16:58
19:06
148.000
2,1%
BEMADtv
Cine Ghost Rider: Espíritu de venganza
19:06
20:51
133.000
1,6%

Ranking DMAX (1,6%) - Martes, 21 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Tesoros perdidos de Roma Los secretos del gran ...
23:30
24:23
165.000
2,1%
DMAX
La fiebre del oro
15:51
16:50
153.000
1,8%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:59
22:22
139.000
1,1%
DMAX
Tesoros perdidos de Roma La batalla del gran ...
22:30
23:23
135.000
1,2%
DMAX
La fiebre del oro
16:50
17:48
133.000
1,8%

Ranking Mega (España) (1,6%) - Martes, 21 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:44
24:00
187.000
2,3%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
174.000
4,4%
Mega (España)
Vida bajo cero
16:12
17:02
164.000
2,0%
Mega (España)
Forjado a fuego El sable de Napoleón
21:53
22:42
147.000
1,2%
Mega (España)
Vida bajo cero
17:02
18:01
144.000
2,0%

Ranking Neox (1,4%) - Martes, 21 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:00
15:28
243.000
2,7%
Neox
Los Simpson
15:28
15:55
230.000
2,6%
Neox
Los Simpson
14:34
15:00
199.000
2,4%
Neox
Los Simpson
15:55
16:23
185.000
2,1%
Neox
The Big Bang Theory
17:45
18:11
159.000
2,3%

Ranking Divinity (1,2%) - Martes, 21 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio
22:00
23:01
121.000
1,0%
Divinity
Tu casa a juicio
21:01
22:00
121.000
1,0%
Divinity
Tu casa a juicio
19:11
20:05
112.000
1,4%
Divinity
Elementary Una historia antigua
23:01
23:57
110.000
1,2%
Divinity
Tu casa a juicio
20:05
21:01
105.000
1,1%

Ranking DKiss (1,2%) - Martes, 21 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Home Town
22:03
23:04
130.000
1,1%
DKiss
Home Town
21:03
22:03
124.000
1,0%
DKiss
El museo del terror La cara de piedra
23:04
24:04
106.000
1,2%
DKiss
Reforma el vecindario: Nueva Orleans
14:28
15:26
88.000
1,0%
DKiss
El valle de los malditos
15:26
16:25
85.000
1,0%

Ranking Ten (1,2%) - Martes, 21 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
No somos nadie
15:45
19:45
162.000
2,1%
Ten
Caso cerrado
14:32
15:45
135.000
1,5%
Ten
Caso cerrado
13:31
14:32
86.000
1,5%
Ten
Caso cerrado
12:28
13:31
64.000
1,9%
Ten
Caso cerrado
11:26
12:28
59.000
2,4%

Ranking Canal 24 Horas (1,1%) - Martes, 21 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h: Portada Las fosas del ...
22:08
23:11
154.000
1,3%
Canal 24 Horas
La noche en 24h Las fosas del Franquismo
23:11
24:37
127.000
1,6%
Canal 24 Horas
Telediario 2
21:00
21:37
108.000
0,9%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:43
22:08
86.000
0,7%
Canal 24 Horas
Diario 24 horas
13:52
14:53
77.000
1,1%

Ranking Paramount Network (1,1%) - Martes, 21 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer Vendetta ...
19:54
22:00
126.000
1,2%
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer Ángel ...
17:54
19:54
126.000
1,7%
Paramount Network
Martes letal Blanco humano
22:01
23:59
122.000
1,1%
Paramount Network
Los misterios de Murdoch La noche antes de ...
16:57
17:54
117.000
1,6%
Paramount Network
Los misterios de Murdoch Dibujado con ...
15:58
16:57
85.000
1,0%

Ranking Boing (0,7%) - Martes, 21 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
La casa de los retos
20:21
20:50
174.000
1,8%
Boing
Los Thunderman La venganza de Smith
21:59
22:20
42.000
0,3%
Boing
Los Thunderman Todo por la zeta
22:27
22:48
39.000
0,3%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
07:24
07:40
37.000
3,6%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
18:58
19:21
31.000
0,4%

Ranking Clan TVE (0,6%) - Martes, 21 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Los misterios de Laura El misterio del truco ...
23:01
24:10
121.000
1,3%
Clan TVE
Ana y los 7 Madre no hay más que una
02:30
03:22
53.000
4,4%
Clan TVE
La noche Clan
21:10
23:00
48.000
0,4%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó La boz del barrio
24:11
25:17
36.000
0,7%
Clan TVE
Pepa y Pepe
03:22
03:48
34.000
3,8%

Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Martes, 21 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Deudas de sangre
23:25
25:02
87.000
1,3%
Real Madrid TV
Cine Golpe por golpe
21:36
23:25
84.000
0,7%
Real Madrid TV
Cine Eva en la selva
15:38
17:17
64.000
0,8%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid: Rueda de prensa
13:04
13:55
39.000
0,9%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
17:25
19:25
34.000
0,5%

Ranking Teledeporte (0,5%) - Martes, 21 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Estudio estadio Champions
22:53
24:12
113.000
1,2%
Teledeporte
Estudio estadio Champions: Tiempo extra
24:12
25:01
66.000
1,2%
Teledeporte
Estudio estadio Champions: La previa
22:05
22:53
58.000
0,5%
Teledeporte
Motociclismo: WSBK: Mundial: Superbikes (D) ...
25:02
25:47
45.000
1,4%
Teledeporte
Fútbol sala: Amistoso Marruecos - España
18:04
19:54
41.000
0,6%

Ranking Squirrel (0,0%) - Martes, 21 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Detention, desafio en las aulas
22:00
23:48
143.000
1,3%
Squirrel
Cine Tres flechas
17:08
18:41
109.000
1,5%
Squirrel
Cine Cuestion de honor(pride and glory)
20:18
22:00
93.000
0,8%
Squirrel
Cine Zorro caballero de la justicia
18:42
20:18
89.000
1,1%
Squirrel
Cine El enviado
23:48
25:25
89.000
1,6%
