Última hora Maribel Vilaplana ya tiene fecha para declarar ante el juzgado de la DANA

AUDIENCIAS MIÉRCOLES 22 DE OCTUBRE

'Sin gluten' (11%) cede, pero lidera y 'El hormiguero' (13%) y 'La revuelta' (12,7%) empatan en coincidencia

Por su parte, 'La Agencia' mejora y sube a un 8,9% con 654.000 espectadores y 'Juego de pelotas' se mantiene en su línea con un 9,2%.

Por RedacciónPublicado: Jueves 23 Octubre 2025 09:00 (hace 6 horas) | Última actualización: Jueves 23 Octubre 2025 10:34 (hace 5 horas)

Audiencias Miércoles 22 de Octubre de 2025

  • logoantena3

    13,8%

  • logola1

    12,5%

  • logotelecinco

    8,6%

  • logolasexta

    5,8%

  • logocuatro

    5,5%

  • logola2

    3,5%

  • logoatreseries

    2,4%

  • logonova

    2,3%

  • logoenergy

    2,3%

  • logofdf

    2,2%

  • logobemadtv

    2,0%

  • logo13tv

    1,8%

  • logodiscoverymax

    1,6%

  • logomega-espana

    1,6%

  • logoneox

    1,5%

  • logocanal24horas

    1,2%

  • logodkiss

    1,2%

  • logoparamount-network

    1,1%

  • logoten

    1,0%

  • logodivinity

    0,9%

  • logoreal-madrid-tv

    0,8%

  • logoboing

    0,8%

  • logoclan

    0,7%

  • logoteledeporte

    0,6%

  • logogol-television

    0,0%

En su tercera semana de emisión, 'Sin gluten' sigue siendo líder en su franja, aunque en esta ocasión ha cedido respecto al miércoles pasado, bajando a un 11% con 799.000 espectadores. Por el contrario, 'La Agencia' de Telecinco sí ha mejorado +1 punto entero en siete días y ha marcado un 8,9% con 654.000 espectadores, pero no le sirve para imponerse a la ficción de La 1.

En Antena 3, 'Juego de pelotas' se mantiene en su línea y anota un 9,2% con 576.000 espectadores. En Cuatro, 'Callejeros' registra un 6,6% con 464.000 espectadores con su programa sobre Los Palmerales y en laSexta el cine firma un 4,6% con 311.000 espectadores con la película 'Señor, dame paciencia'.

En el access prime time, 'El hormiguero' y 'La revuelta' vuelven a vivir unos duelos interesantes en cuanto a audiencias se refiere. En el cómputo global, el programa de Pablo Motos promedia un 13% con 1.589.000 espectadores y el de David Broncano un 12,7% con 1.558.000. Si nos fijamos en estricta coincidencia (21:56-23:14), los formatos viven un ajustadísimo empate: La 1 consigue un 12,98% y 1.591.000 espectadores y Antena 3 un 12,97% con 1.590.000 espectadores.

Manu Ríos y Blanca Suárez en &#39;El hormiguero&#39;

Prime time

  • 'La revuelta' cede -1,5 puntos en una semana, pero empata con 'El hormiguero' en coincidencia
  • -3,9 puntos para 'El hormiguero', que baja a un 13% con 1,5 millones de espectadores
  • Subida de +1 punto entero para 'La Agencia', que roza el 9%
La 1

La Revuelta 1.558.000 12,7%

Sin gluten799.000 11,0%

La 2

Cifras y letras499.000 4,2%

Cifras y letras866.000 6,9%

En primicia 350.000 2,9%

En portada 224.000 2,5%

Documentos TV 99.000 1,6%

Antena 3

El Hormiguero 1.589.000 13,0%

Juego de pelotas576.000 9,2%

Cuatro

First Dates682.000 5,6%

First Dates832.000 6,8%

Callejeros 464.000 6,6%

Telecinco

Supervivientes All Stars: Última hora974.000 8,0%

La Agencia654.000 8,9%

laSexta

laSexta clave408.000 3,7%

El intermedio716.000 5,8%

El taquillazo 311.000 4,6%

David, concursante de &#39;Juego de pelotas&#39;

Late night

  • La reposición de 'Sin gluten' (7,5%) mejora al cine de la semana pasada en el late night (6,8%)
  • -0,5 puntos para la repetición de 'Juego de pelotas' (6,2%)
  • Las dos emisiones de 'Señor, dame paciencia' promedian un 5,6% en el late night de laSexta
La 1

Sin gluten216.000 7,5%

La noche en 24h: Portada 89.000 6,1%

La 2

Cine 34.000 1,2%

Conciertos Radio 3 13.000 0,9%

Antena 3

Juego de pelotas146.000 6,2%

Cuatro

Callejeros 186.000 6,2%

El desmarque: Madrugada41.000 2,7%

Telecinco

La Agencia230.000 6,7%

Gran Madrid show56.000 3,4%

El rey del mando 33.000 2,3%

laSexta

Señor, dame paciencia125.000 5,2%

Señor, dame paciencia87.000 5,9%

Óscar López conecta con &#39;Malas lenguas&#39;

Sobremesa y tarde

  • 'Valle Salvaje' mantiene bien el ritmo con un 13,3% tras su máximo histórico
  • 'Y ahora, Sonsoles' alcanza el doble dígito con un 10,5%
  • -1 punto entero para 'El diario de Jorge' (9,5%)
La 1

Directo al grano891.000 11,3%

Valle Salvaje909.000 13,3%

La promesa960.000 13,7%

Malas lenguas984.000 12,3%

Aquí la tierra1.316.000 13,4%

La 2

Saber y ganar538.000 6,1%

Grandes documentales280.000 3,7%

Incluye:

- Tibet la cima del mundo272.000 3,5%

- Territorio salvaje 331.000 4,5%

Malas lenguas445.000 6,4%

Incluye:

- Entrevista 471.000 6,9%

Mi casa flotante134.000 1,7%

Grandes diseños 239.000 2,4%

Antena 3

Sueños de libertad1.171.000 14,2%

Y ahora, Sonsoles754.000 10,5%

Pasapalabra2.035.000 21,4%

Cuatro

Todo es mentira439.000 5,7%

Lo sabe, no lo sabe404.000 5,6%

Telecinco

El tiempo justo688.000 9,0%

El diario de Jorge672.000 9,5%

Agárrate al sillón716.000 7,4%

laSexta

Zapeando429.000 5,3%

Más vale tarde353.000 5,0%

Susanna Griso y Albert Rivera en &#39;Espejo público&#39;

Mañana

  • 'Mañaneros' (15,4%) cede -4,2 puntos en una semana
  • +0,5 puntos para 'Espejo público', que firma un 12,3%
  • 'El programa de Ana Rosa' pierde -1,3 puntos y baja a un 12,3%
La 1

La hora de La 1315.000 17,3%

Mañaneros 360451.000 15,4%

Incluye:

- Entrevista 607.000 15,8%

Mañaneros 360848.000 10,9%

La 2

De seda y hierro 10.000 1,1%

Flash moda10.000 0,8%

Cuatro estaciones en el reino del oso panda 19.000 1,1%

Pagina2 18.000 1,0%

Aquí hay trabajo7.000 0,3%

La aventura del saber11.000 0,5%

Zoom tendencias14.000 0,6%

Culturas 210.000 0,5%

El western de La 2 83.000 2,5%

El cazador Stars94.000 1,5%

Saber y ganar220.000 2,5%

Antena 3

Espejo público295.000 12,3%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 836.000 18,3%

La ruleta de la suerte1.574.000 22,3%

Cuatro

Love shopping tv1.000 0,1%

¡Toma salami! 10.000 0,9%

Alerta cobra 12.000 0,8%

Alerta cobra 23.000 1,3%

Alerta cobra 67.000 3,2%

En boca de todos218.000 7,3%

Telecinco

La mirada crítica154.000 9,7%

El programa de AR298.000 12,3%

Vamos a ver636.000 10,2%

laSexta

Remescar, cosmética al instante2.000 0,2%

Aruser@s el humorning183.000 13,8%

Aruser@s297.000 14,5%

Al rojo vivo280.000 8,2%

Incluye:

- Entrevista 418.000 8,7%

Informativos

En el ámbito informativo, Antena 3 sostiene su liderazgo con un 22,1% y un 17,2% en sus dos respectivas ediciones, rozando los dos millones de espectadores en ambas entregas. Por su parte, La 1 anota un 14,5% y un 11,7%, consiguiendo 1,3 millones de espectadores. En Telecinco, el informativo del mediodía llega al doble dígito con un 10,5%, mientras que en la noche firma un 6,8%.

La 1

Telediario matinal110.000 14,2%

Telediario 11.305.000 14,5%

Telediario 21.350.000 11,7%

Antena 3

Noticias de la mañana149.000 13,3%

Antena 3 Noticias 11.989.000 22,1%

Antena 3 Noticias 21.998.000 17,2%

Cuatro

Noticias Cuatro 1463.000 6,6%

El Desmarque Cuatro 1406.000 4,7%

Noticias Cuatro 2422.000 4,8%

Telecinco

El matinal45.000 6,4%

El matinal125.000 10,9%

Informativos Telecinco 15:00947.000 10,5%

Informativos Telecinco 21:00807.000 6,8%

laSexta

laSexta Noticias 14h564.000 7,3%

laSexta Noticias: Jugones532.000 5,8%

laSexta Noticias 20h504.000 5,7%

