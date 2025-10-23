'Sin gluten' (11%) cede, pero lidera y 'El hormiguero' (13%) y 'La revuelta' (12,7%) empatan en coincidencia

Por Redacción | |

En su tercera semana de emisión, 'Sin gluten' sigue siendo líder en su franja, aunque en esta ocasión ha cedido respecto al miércoles pasado, bajando a un 11% con 799.000 espectadores. Por el contrario, 'La Agencia' de Telecinco sí ha mejorado +1 punto entero en siete días y ha marcado un 8,9% con 654.000 espectadores, pero no le sirve para imponerse a la ficción de La 1.

En Antena 3, 'Juego de pelotas' se mantiene en su línea y anota un 9,2% con 576.000 espectadores. En Cuatro, 'Callejeros' registra un 6,6% con 464.000 espectadores con su programa sobre Los Palmerales y en laSexta el cine firma un 4,6% con 311.000 espectadores con la película 'Señor, dame paciencia'.

En el access prime time, 'El hormiguero' y 'La revuelta' vuelven a vivir unos duelos interesantes en cuanto a audiencias se refiere. En el cómputo global, el programa de Pablo Motos promedia un 13% con 1.589.000 espectadores y el de David Broncano un 12,7% con 1.558.000. Si nos fijamos en estricta coincidencia (21:56-23:14), los formatos viven un ajustadísimo empate: La 1 consigue un 12,98% y 1.591.000 espectadores y Antena 3 un 12,97% con 1.590.000 espectadores.

Prime time

'La revuelta' cede -1,5 puntos en una semana, pero empata con 'El hormiguero' en coincidencia

-3,9 puntos para 'El hormiguero', que baja a un 13% con 1,5 millones de espectadores

Subida de +1 punto entero para 'La Agencia', que roza el 9%

La 1

La Revuelta Fito Cabrales 1.558.000 12,7% Sin gluten799.000 11,0%

La 2

Cifras y letras499.000 4,2% Cifras y letras866.000 6,9% En primicia Iñaki Gabilondo 350.000 2,9% En portada ¿Derecho a la buena muerte? 224.000 2,5% Documentos TV La batalla por el fondo marino 99.000 1,6%

Antena 3

El Hormiguero Blanca Suárez - Manu Ríos 1.589.000 13,0% Juego de pelotas576.000 9,2%

Cuatro

First Dates682.000 5,6% First Dates832.000 6,8% Callejeros Los Palmerales 464.000 6,6%

Telecinco

Supervivientes All Stars: Última hora974.000 8,0% La Agencia654.000 8,9%

laSexta

laSexta clave408.000 3,7% El intermedio716.000 5,8% El taquillazo Señor, dame paciencia 311.000 4,6%

Late night

La reposición de 'Sin gluten' (7,5%) mejora al cine de la semana pasada en el late night (6,8%)

-0,5 puntos para la repetición de 'Juego de pelotas' (6,2%)

Las dos emisiones de 'Señor, dame paciencia' promedian un 5,6% en el late night de laSexta

La 1

Sin gluten216.000 7,5% La noche en 24h: Portada Sonia Moreno - Daniel Guzmán 89.000 6,1%

La 2

Cine Sacar pecho 34.000 1,2% Conciertos Radio 3 Raissa 13.000 0,9%

Antena 3

Juego de pelotas146.000 6,2%

Cuatro

Callejeros Las palmeras 186.000 6,2% El desmarque: Madrugada41.000 2,7%

Telecinco

La Agencia230.000 6,7% Gran Madrid show56.000 3,4% El rey del mando Valientes y atrevidos 33.000 2,3%

laSexta

Señor, dame paciencia125.000 5,2% Señor, dame paciencia87.000 5,9%

Sobremesa y tarde

'Valle Salvaje' mantiene bien el ritmo con un 13,3% tras su máximo histórico

'Y ahora, Sonsoles' alcanza el doble dígito con un 10,5%

-1 punto entero para 'El diario de Jorge' (9,5%)

La 1

Directo al grano891.000 11,3% Valle Salvaje909.000 13,3% La promesa960.000 13,7% Malas lenguas984.000 12,3% Aquí la tierra1.316.000 13,4%

La 2

Saber y ganar538.000 6,1% Grandes documentales280.000 3,7% Incluye: - Tibet la cima del mundo272.000 3,5% - Territorio salvaje El territorio del oso cantábrico 331.000 4,5% Malas lenguas445.000 6,4% Incluye: - Entrevista Óscar López 471.000 6,9% Mi casa flotante134.000 1,7% Grandes diseños Sur de Hereforshire 239.000 2,4%

Antena 3

Sueños de libertad1.171.000 14,2% Y ahora, Sonsoles754.000 10,5% Pasapalabra2.035.000 21,4%

Cuatro

Todo es mentira439.000 5,7% Lo sabe, no lo sabe404.000 5,6%

Telecinco

El tiempo justo688.000 9,0% El diario de Jorge672.000 9,5% Agárrate al sillón716.000 7,4%

laSexta

Zapeando429.000 5,3% Más vale tarde353.000 5,0%

Mañana

'Mañaneros' (15,4%) cede -4,2 puntos en una semana

+0,5 puntos para 'Espejo público', que firma un 12,3%

'El programa de Ana Rosa' pierde -1,3 puntos y baja a un 12,3%

La 1

La hora de La 1315.000 17,3% Mañaneros 360451.000 15,4% Incluye: - Entrevista Pablo Bustinduy 607.000 15,8% Mañaneros 360848.000 10,9%

La 2

De seda y hierro Con paso firme 10.000 1,1% Flash moda10.000 0,8% Cuatro estaciones en el reino del oso panda Aprender en libertad 19.000 1,1% Pagina2 Isaac Rosa y Elena Mesa 18.000 1,0% Aquí hay trabajo7.000 0,3% La aventura del saber11.000 0,5% Zoom tendencias14.000 0,6% Culturas 210.000 0,5% El western de La 2 Uno después de otro 83.000 2,5% El cazador Stars94.000 1,5% Saber y ganar220.000 2,5%

Antena 3

Espejo público295.000 12,3% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Canelones de pollo, panceta y calabacín 836.000 18,3% La ruleta de la suerte1.574.000 22,3%

Cuatro

Love shopping tv1.000 0,1% ¡Toma salami! Todos tenemos un pasado 10.000 0,9% Alerta cobra El equipo 12.000 0,8% Alerta cobra Tormenta cibernética 23.000 1,3% Alerta cobra Recompensa por la cabeza de Kim Krüger 67.000 3,2% En boca de todos218.000 7,3%

Telecinco

La mirada crítica154.000 9,7% El programa de AR298.000 12,3% Vamos a ver636.000 10,2%

laSexta

Remescar, cosmética al instante2.000 0,2% Aruser@s el humorning183.000 13,8% Aruser@s297.000 14,5% Al rojo vivo280.000 8,2% Incluye: - Entrevista Mónica García 418.000 8,7%

Informativos

En el ámbito informativo, Antena 3 sostiene su liderazgo con un 22,1% y un 17,2% en sus dos respectivas ediciones, rozando los dos millones de espectadores en ambas entregas. Por su parte, La 1 anota un 14,5% y un 11,7%, consiguiendo 1,3 millones de espectadores. En Telecinco, el informativo del mediodía llega al doble dígito con un 10,5%, mientras que en la noche firma un 6,8%.

La 1

Telediario matinal110.000 14,2% Telediario 11.305.000 14,5% Telediario 21.350.000 11,7%

Antena 3

Noticias de la mañana149.000 13,3% Antena 3 Noticias 11.989.000 22,1% Antena 3 Noticias 21.998.000 17,2%

Cuatro

Noticias Cuatro 1463.000 6,6% El Desmarque Cuatro 1406.000 4,7% Noticias Cuatro 2422.000 4,8%

Telecinco

El matinal45.000 6,4% El matinal125.000 10,9% Informativos Telecinco 15:00947.000 10,5% Informativos Telecinco 21:00807.000 6,8%

laSexta

laSexta Noticias 14h564.000 7,3% laSexta Noticias: Jugones532.000 5,8% laSexta Noticias 20h504.000 5,7%

