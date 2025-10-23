'Sin gluten' (11%) cede, pero lidera y 'El hormiguero' (13%) y 'La revuelta' (12,7%) empatan en coincidencia

Audiencias Miércoles 22 de Octubre de 2025
En su tercera semana de emisión, 'Sin gluten' sigue siendo líder en su franja, aunque en esta ocasión ha cedido respecto al miércoles pasado, bajando a un 11% con 799.000 espectadores. Por el contrario, 'La Agencia' de Telecinco sí ha mejorado +1 punto entero en siete días y ha marcado un 8,9% con 654.000 espectadores, pero no le sirve para imponerse a la ficción de La 1.
En Antena 3, 'Juego de pelotas' se mantiene en su línea y anota un 9,2% con 576.000 espectadores. En Cuatro, 'Callejeros' registra un 6,6% con 464.000 espectadores con su programa sobre Los Palmerales y en laSexta el cine firma un 4,6% con 311.000 espectadores con la película 'Señor, dame paciencia'.
En el access prime time, 'El hormiguero' y 'La revuelta' vuelven a vivir unos duelos interesantes en cuanto a audiencias se refiere. En el cómputo global, el programa de Pablo Motos promedia un 13% con 1.589.000 espectadores y el de David Broncano un 12,7% con 1.558.000. Si nos fijamos en estricta coincidencia (21:56-23:14), los formatos viven un ajustadísimo empate: La 1 consigue un 12,98% y 1.591.000 espectadores y Antena 3 un 12,97% con 1.590.000 espectadores.
Manu Ríos y Blanca Suárez en 'El hormiguero'
Prime time
- 'La revuelta' cede -1,5 puntos en una semana, pero empata con 'El hormiguero' en coincidencia
- -3,9 puntos para 'El hormiguero', que baja a un 13% con 1,5 millones de espectadores
- Subida de +1 punto entero para 'La Agencia', que roza el 9%
La Revuelta 1.558.000 12,7%
Sin gluten799.000 11,0%
Cifras y letras499.000 4,2%
Cifras y letras866.000 6,9%
En primicia 350.000 2,9%
En portada 224.000 2,5%
Documentos TV 99.000 1,6%
El Hormiguero 1.589.000 13,0%
Juego de pelotas576.000 9,2%
First Dates682.000 5,6%
First Dates832.000 6,8%
Callejeros 464.000 6,6%
Supervivientes All Stars: Última hora974.000 8,0%
La Agencia654.000 8,9%
laSexta clave408.000 3,7%
El intermedio716.000 5,8%
El taquillazo 311.000 4,6%
David, concursante de 'Juego de pelotas'
Late night
- La reposición de 'Sin gluten' (7,5%) mejora al cine de la semana pasada en el late night (6,8%)
- -0,5 puntos para la repetición de 'Juego de pelotas' (6,2%)
- Las dos emisiones de 'Señor, dame paciencia' promedian un 5,6% en el late night de laSexta
Sin gluten216.000 7,5%
La noche en 24h: Portada 89.000 6,1%
Cine 34.000 1,2%
Conciertos Radio 3 13.000 0,9%
Juego de pelotas146.000 6,2%
Callejeros 186.000 6,2%
El desmarque: Madrugada41.000 2,7%
La Agencia230.000 6,7%
Gran Madrid show56.000 3,4%
El rey del mando 33.000 2,3%
Señor, dame paciencia125.000 5,2%
Señor, dame paciencia87.000 5,9%
Óscar López conecta con 'Malas lenguas'
Sobremesa y tarde
- 'Valle Salvaje' mantiene bien el ritmo con un 13,3% tras su máximo histórico
- 'Y ahora, Sonsoles' alcanza el doble dígito con un 10,5%
- -1 punto entero para 'El diario de Jorge' (9,5%)
Directo al grano891.000 11,3%
Valle Salvaje909.000 13,3%
La promesa960.000 13,7%
Malas lenguas984.000 12,3%
Aquí la tierra1.316.000 13,4%
Saber y ganar538.000 6,1%
Grandes documentales280.000 3,7%
Incluye:
- Tibet la cima del mundo272.000 3,5%
- Territorio salvaje 331.000 4,5%
Malas lenguas445.000 6,4%
Incluye:
- Entrevista 471.000 6,9%
Mi casa flotante134.000 1,7%
Grandes diseños 239.000 2,4%
Sueños de libertad1.171.000 14,2%
Y ahora, Sonsoles754.000 10,5%
Pasapalabra2.035.000 21,4%
Todo es mentira439.000 5,7%
Lo sabe, no lo sabe404.000 5,6%
El tiempo justo688.000 9,0%
El diario de Jorge672.000 9,5%
Agárrate al sillón716.000 7,4%
Zapeando429.000 5,3%
Más vale tarde353.000 5,0%
Susanna Griso y Albert Rivera en 'Espejo público'
Mañana
- 'Mañaneros' (15,4%) cede -4,2 puntos en una semana
- +0,5 puntos para 'Espejo público', que firma un 12,3%
- 'El programa de Ana Rosa' pierde -1,3 puntos y baja a un 12,3%
La hora de La 1315.000 17,3%
Mañaneros 360451.000 15,4%
Incluye:
- Entrevista 607.000 15,8%
Mañaneros 360848.000 10,9%
De seda y hierro 10.000 1,1%
Flash moda10.000 0,8%
Cuatro estaciones en el reino del oso panda 19.000 1,1%
Pagina2 18.000 1,0%
Aquí hay trabajo7.000 0,3%
La aventura del saber11.000 0,5%
Zoom tendencias14.000 0,6%
Culturas 210.000 0,5%
El western de La 2 83.000 2,5%
El cazador Stars94.000 1,5%
Saber y ganar220.000 2,5%
Espejo público295.000 12,3%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 836.000 18,3%
La ruleta de la suerte1.574.000 22,3%
Love shopping tv1.000 0,1%
¡Toma salami! 10.000 0,9%
Alerta cobra 12.000 0,8%
Alerta cobra 23.000 1,3%
Alerta cobra 67.000 3,2%
En boca de todos218.000 7,3%
La mirada crítica154.000 9,7%
El programa de AR298.000 12,3%
Vamos a ver636.000 10,2%
Remescar, cosmética al instante2.000 0,2%
Aruser@s el humorning183.000 13,8%
Aruser@s297.000 14,5%
Al rojo vivo280.000 8,2%
Incluye:
- Entrevista 418.000 8,7%
Informativos
En el ámbito informativo, Antena 3 sostiene su liderazgo con un 22,1% y un 17,2% en sus dos respectivas ediciones, rozando los dos millones de espectadores en ambas entregas. Por su parte, La 1 anota un 14,5% y un 11,7%, consiguiendo 1,3 millones de espectadores. En Telecinco, el informativo del mediodía llega al doble dígito con un 10,5%, mientras que en la noche firma un 6,8%.
Telediario matinal110.000 14,2%
Telediario 11.305.000 14,5%
Telediario 21.350.000 11,7%
Noticias de la mañana149.000 13,3%
Antena 3 Noticias 11.989.000 22,1%
Antena 3 Noticias 21.998.000 17,2%
Noticias Cuatro 1463.000 6,6%
El Desmarque Cuatro 1406.000 4,7%
Noticias Cuatro 2422.000 4,8%
El matinal45.000 6,4%
El matinal125.000 10,9%
Informativos Telecinco 15:00947.000 10,5%
Informativos Telecinco 21:00807.000 6,8%
laSexta Noticias 14h564.000 7,3%
laSexta Noticias: Jugones532.000 5,8%
laSexta Noticias 20h504.000 5,7%