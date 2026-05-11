Audiencias Domingo 10 de Mayo de 2026
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Noche completamente atípica en el prime time del domingo debido al encuentro entre el F.C. Barcelona y el Real Madrid emitido en Movistar Plus+, que concentró buena parte del consumo televisivo y provocó una fuerte caída generalizada de las ofertas en abierto respecto a la semana pasada.
En este contexto, 'Supervivientes' consigue mantener el liderazgo de la noche en cuota de pantalla. La gala principal del reality, que retrasó su inicio hasta cerca de las 23:00 horas para esquivar la competencia del fútbol, firma un 12,8% de share y 876.000 espectadores. Antes, Telecinco programó un tramo "express" que anota un 7,3% y 939.000 seguidores.
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Por su parte, 'La película de la semana' en La 1 logra convertirse en la oferta más vista de la noche en espectadores gracias a 985.000 televidentes, aunque se queda en un 8,7% de cuota de pantalla. Muy cerca aparece 'Una nueva vida' en Antena 3, que alcanza la segunda posición en share con un 9,3% y 876.000 espectadores.
En Cuatro, 'Cuarto milenio' mantiene un resultado aceptable pese a la fuerte competencia futbolística y registra un 5,6% de cuota y 639.000 espectadores. Más complicado lo tiene laSexta, donde la reposición de la entrevista de Iñaki Urdangarin en 'Lo de Évole' se mueve entre el 3,6% y el 4% en sus dos entregas, quedándose además por debajo del medio millón de espectadores.
La única cadena que logra crecer respecto al domingo anterior es La 2, que mejora notablemente sus cifras con cerca de 300.000 espectadores y un 2,6% de share, subiendo seis décimas en una noche marcada por el efecto del fútbol de pago sobre el consumo televisivo.
Prime time
Película de la semana 985.000 8,7%
Imprescindibles339.000 2,6%
La Calaf: intermediaria de guardia339.000 2,6%
Zero dramas298.000 2,6%
XIII Platino Xcaret89.000 1,5%
Una nueva vida876.000 9,3%
Cuarto milenio: arrancando la nave T21391.000 3,1%
Cuarto milenio639.000 5,6%
Supervivientes: conexión Honduras Exprés939.000 7,3%
Supervivientes: conexión Honduras897.000 12,8%
Lo de Évole 464.000 3,6%
Lo de Évole 429.000 4,0%
Late night
- "Algo que perder" mejora notablemente a la película de hace una semana (+1,6)
- 'Cuarto milenio' cae cuatro décimas en siete días
- 'Una nueva vida' cede también en el late night (-1,4)
Cine 318.000 7,0%
Cine 2 141.000 7,9%
El engaño: la segunda guerra mundial 22.000 0,8%
El engaño: la segunda guerra mundial 25.000 1,5%
Una nueva vida148.000 5,2%
Cuarto milenio233.000 5,8%
Gran Madrid Show139.000 7,6%
Lo de Évole 136.000 2,7%
La casa del juego de Pokerstars16.000 0,9%
Sobremesa y tarde
- "Quédate a mi lado", lo más visto de la tarde superando el millón de espectadores
- El 'Multicine' de Antena 3 baja en todas sus películas en una semana
- "El mediador" destaca en la tarde de Cuatro y mejora a la película de hace siete días
Sesión de tarde 1.186.000 12,6%
Sesión de tarde 2 803.000 9,2%
Aquí la Tierra928.000 9,5%
Saber y ganar: fin de semana483.000 5,0%
Grandes documentales224.000 2,5%
Into the blue236.000 2,5%
Tasmania: extraña y maravillosa225.000 2,4%
El año salvaje en África 209.000 2,4%
Documentales de la 2163.000 1,9%
Apocalipsis de la antigüedad 163.000 1,9%
De tapas por España 193.000 2,0%
De tapas por España 344.000 3,0%
Multicine 950.000 10,1%
Multicine 2 783.000 8,9%
Multicine 3 696.000 7,4%
Home cinema 801.000 8,5%
Home cinema 2 649.000 7,3%
Fiesta832.000 9,0%
La Roca440.000 4,8%
Mañana
- 'El precio justo' consigue destacar en la mañana de Telecinco (7,8%)
- Pobres registros para 'Visto lo visto' con un 5,3% (-1,6)
- 'D Corazón' vuelve a superar el 10% en una mañana dominada por la información sobre el hantavirus
D Corazón727.000 10,4%
Apocalipsis de la antigüedad 41.000 4,0%
Los conciertos de la 2 54.000 3,3%
Medina33.000 1,5%
Buenas noticias TV59.000 2,3%
Shalom24.000 0,9%
Últimas preguntas59.000 2,0%
El día del Señor241.000 6,4%
Santa misa249.000 6,5%
Pueblo de Dios 130.000 3,2%
España pueblo a pueblo 122.000 2,9%
España pueblo a pueblo 108.000 2,3%
Flash moda90.000 1,7%
El escarabajo verde 107.000 1,7%
¡Qué animal! 107.000 1,5%
Viajar en tren 129.000 1,6%
Saber y ganar: fin de semana168.000 1,8%
Los más...73.000 3,6%
Los más TV73.000 3,6%
Centímetros cúbicos133.000 4,1%
Los más...104.000 2,9%
Vídeos, vídeos104.000 2,9%
Mask Singer: adivina quién canta225.000 5,4%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 356.000 7,1%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 582.000 10,1%
La ruleta de la suerte1.285.000 16,4%
Love Shopping TV3.000 0,5%
¡Toma salami! 8.000 1,0%
¡Toma salami! 18.000 2,0%
¡Toma salami! 51.000 4,1%
Volando voy 140.000 6,3%
Volando voy 308.000 8,6%
Viajeros Cuatro 332.000 8,0%
Viajeros Cuatro 413.000 7,7%
Miramimusica4.000 0,5%
Enforma9.000 1,0%
Love Shopping TV11.000 0,9%
Got Talent España: momentazos83.000 4,8%
El precio justo373.000 7,8%
Visto lo visto402.000 5,3%
Equipo de investigación 60.000 6,3%
Aruser@s weekend144.000 6,3%
Equipo de investigación 157.000 4,2%
Equipo de investigación 225.000 5,3%
Informativos
La sobremesa del domingo deja como gran protagonista a Antena 3, que consolida y amplía su liderazgo: 'Antena 3 noticias 1 fin de semana' sube +1,7 puntos respecto al domingo anterior, hasta el 21,1%, y suma casi 470.000 espectadores más que hace siete días. En el lado opuesto, 'Informativos Telecinco 15:00' sufre el retroceso más llamativo de la franja, cayendo 2,7 puntos hasta el 7,8%. 'Telediario fin de semana 1' recupera terreno con una subida de +2,1 puntos hasta el 14,5%, aunque sigue muy lejos del líder. 'laSexta noticias 14h' también mejora, sumando +0,9 puntos hasta el 8,5%.
En la noche, el movimiento más destacado es el de 'Informativos Telecinco 21:00', que repunta ligeramente hasta el 7,0% tras el 7,1% de la semana pasada, prácticamente sin variación. Más interesante resulta la evolución de 'laSexta noticias 20h', que gana +0,6 puntos hasta el 6,8%, mientras que 'Antena 3 noticias 2 fin de semana' cede 0,6 puntos respecto al domingo anterior y se queda en el 11,1%, aunque mantiene el liderazgo nocturno con comodidad.
Teled. fin semana 11.383.000 14,5%
Teled. fin semana 21.179.000 9,7%
Antena 3 noticias 1 fin de semana2.008.000 21,1%
Antena 3 noticias 2 fin de semana1.340.000 11,1%
Noticias Cuatro 1560.000 7,4%
El desmarque Cuatro 1381.000 4,0%
Noticias Cuatro 2642.000 6,7%
Informativos Telecinco260.000 7,7%
Informativos Telecinco 15:00744.000 7,8%
Informativos Telecinco 21:00826.000 7,0%
laSexta noticias: especial 336.000 6,2%
laSexta noticias 14h648.000 8,5%
La Sexta deportes 1414.000 4,5%
laSexta noticias 20h648.000 6,8%
La Sexta deportes 2354.000 2,9%