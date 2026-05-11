Por Redacción |

Noche completamente atípica en el prime time del domingo debido al encuentro entre el F.C. Barcelona y el Real Madrid emitido en Movistar Plus+, que concentró buena parte del consumo televisivo y provocó una fuerte caída generalizada de las ofertas en abierto respecto a la semana pasada.

En este contexto, 'Supervivientes' consigue mantener el liderazgo de la noche en cuota de pantalla. La gala principal del reality, que retrasó su inicio hasta cerca de las 23:00 horas para esquivar la competencia del fútbol, firma un 12,8% de share y 876.000 espectadores. Antes, Telecinco programó un tramo "express" que anota un 7,3% y 939.000 seguidores.

Por su parte, 'La película de la semana' en La 1 logra convertirse en la oferta más vista de la noche en espectadores gracias a 985.000 televidentes, aunque se queda en un 8,7% de cuota de pantalla. Muy cerca aparece 'Una nueva vida' en Antena 3, que alcanza la segunda posición en share con un 9,3% y 876.000 espectadores.

En Cuatro, 'Cuarto milenio' mantiene un resultado aceptable pese a la fuerte competencia futbolística y registra un 5,6% de cuota y 639.000 espectadores. Más complicado lo tiene laSexta, donde la reposición de la entrevista de Iñaki Urdangarin en 'Lo de Évole' se mueve entre el 3,6% y el 4% en sus dos entregas, quedándose además por debajo del medio millón de espectadores.

La única cadena que logra crecer respecto al domingo anterior es La 2, que mejora notablemente sus cifras con cerca de 300.000 espectadores y un 2,6% de share, subiendo seis décimas en una noche marcada por el efecto del fútbol de pago sobre el consumo televisivo.

Matt Damon en "Cuestión de sangre"

Prime time

La 1

Película de la semana Cuestión de sangre 985.000 8,7%

La 2

Imprescindibles339.000 2,6% La Calaf: intermediaria de guardia339.000 2,6% Zero dramas298.000 2,6% XIII Platino Xcaret89.000 1,5%

Antena 3

Una nueva vida876.000 9,3%

Cuatro

Cuarto milenio: arrancando la nave T21391.000 3,1% Cuarto milenio639.000 5,6%

Telecinco

Supervivientes: conexión Honduras Exprés939.000 7,3% Supervivientes: conexión Honduras897.000 12,8%

laSexta

Lo de Évole Urdangarin, cara 464.000 3,6% Lo de Évole Urdangarin, cruz 429.000 4,0%

Íker Jiménez, presentador de 'Cuarto milenio' en Cuatro

Late night

"Algo que perder" mejora notablemente a la película de hace una semana (+1,6)

'Cuarto milenio' cae cuatro décimas en siete días

'Una nueva vida' cede también en el late night (-1,4)

La 1

Cine La sombra del poder 318.000 7,0% Cine 2 Algo que perder 141.000 7,9%

La 2

El engaño: la segunda guerra mundial El principio del engaño 22.000 0,8% El engaño: la segunda guerra mundial La tela de araña 25.000 1,5%

Antena 3

Una nueva vida148.000 5,2%

Cuatro

Cuarto milenio233.000 5,8%

Telecinco

Gran Madrid Show139.000 7,6%

laSexta

Lo de Évole Marc Giro: capítulo 1 136.000 2,7% La casa del juego de Pokerstars16.000 0,9%

Susan Sarandon y Julia Roberts en "Quédate a mi lado"

Sobremesa y tarde

"Quédate a mi lado", lo más visto de la tarde superando el millón de espectadores

El 'Multicine' de Antena 3 baja en todas sus películas en una semana

"El mediador" destaca en la tarde de Cuatro y mejora a la película de hace siete días

La 1

Sesión de tarde Quédate a mi lado 1.186.000 12,6% Sesión de tarde 2 Posdata: te quiero 803.000 9,2% Aquí la Tierra928.000 9,5%

La 2

Saber y ganar: fin de semana483.000 5,0% Grandes documentales224.000 2,5% Into the blue236.000 2,5% Tasmania: extraña y maravillosa225.000 2,4% El año salvaje en África Primavera 209.000 2,4% Documentales de la 2163.000 1,9% Apocalipsis de la antigüedad Los vikingos de Groenlandia 163.000 1,9% De tapas por España Murcia: ciudad de la seda y antorcha de la Ilustración 193.000 2,0% De tapas por España Burgos, cuna del primer europeo y de los derechos humanos 344.000 3,0%

Antena 3

Multicine Sentimientos equivocados 950.000 10,1% Multicine 2 Embarazada y sola 783.000 8,9% Multicine 3 Romance en el aire 696.000 7,4%

Cuatro

Home cinema El mediador (2022) 801.000 8,5% Home cinema 2 The International: dinero en la sombra 649.000 7,3%

Telecinco

Fiesta832.000 9,0%

laSexta

La Roca440.000 4,8%

Carlos Sobera, presentador de 'El precio justo' en Telecinco

Mañana

'El precio justo' consigue destacar en la mañana de Telecinco (7,8%)

Pobres registros para 'Visto lo visto' con un 5,3% (-1,6)

'D Corazón' vuelve a superar el 10% en una mañana dominada por la información sobre el hantavirus

La 1

D Corazón727.000 10,4%

La 2

Apocalipsis de la antigüedad Los mochicas 41.000 4,0% Los conciertos de la 2 Simfonicni orkester RTV Slovenija 54.000 3,3% Medina33.000 1,5% Buenas noticias TV59.000 2,3% Shalom24.000 0,9% Últimas preguntas59.000 2,0% El día del Señor241.000 6,4% Santa misa249.000 6,5% Pueblo de Dios Juan de la Cruz: palabra de amor viva 130.000 3,2% España pueblo a pueblo Aledo-la aldea de San Nicolás-Villajoyosa 122.000 2,9% España pueblo a pueblo Garachico-Juzcar-Vélez Blanco 108.000 2,3% Flash moda90.000 1,7% El escarabajo verde Mientras no me pase a mí... 107.000 1,7% ¡Qué animal! Morir para vivir 107.000 1,5% Viajar en tren Irlanda: Kilmeaden-Waterford-Limerick 129.000 1,6% Saber y ganar: fin de semana168.000 1,8%

Antena 3

Los más...73.000 3,6% Los más TV73.000 3,6% Centímetros cúbicos133.000 4,1% Los más...104.000 2,9% Vídeos, vídeos104.000 2,9% Mask Singer: adivina quién canta225.000 5,4% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Ensalada de tirabeques 356.000 7,1% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Bacalao en salsa de pimiento con patatas fritas 582.000 10,1% La ruleta de la suerte1.285.000 16,4%

Cuatro

Love Shopping TV3.000 0,5% ¡Toma salami! Todo por la fama 8.000 1,0% ¡Toma salami! Carlos Sobera 18.000 2,0% ¡Toma salami! Año 1998 51.000 4,1% Volando voy Valles pasiegos (Cantabria) 140.000 6,3% Volando voy Mar Menor 308.000 8,6% Viajeros Cuatro Murcia 332.000 8,0% Viajeros Cuatro Malta 413.000 7,7%

Telecinco

Miramimusica4.000 0,5% Enforma9.000 1,0% Love Shopping TV11.000 0,9% Got Talent España: momentazos83.000 4,8% El precio justo373.000 7,8% Visto lo visto402.000 5,3%

laSexta

Equipo de investigación Maldita reforma 60.000 6,3% Aruser@s weekend144.000 6,3% Equipo de investigación La carrera de el Piojo 157.000 4,2% Equipo de investigación Igor, el salvaje 225.000 5,3%

Informativos

La sobremesa del domingo deja como gran protagonista a Antena 3, que consolida y amplía su liderazgo: 'Antena 3 noticias 1 fin de semana' sube +1,7 puntos respecto al domingo anterior, hasta el 21,1%, y suma casi 470.000 espectadores más que hace siete días. En el lado opuesto, 'Informativos Telecinco 15:00' sufre el retroceso más llamativo de la franja, cayendo 2,7 puntos hasta el 7,8%. 'Telediario fin de semana 1' recupera terreno con una subida de +2,1 puntos hasta el 14,5%, aunque sigue muy lejos del líder. 'laSexta noticias 14h' también mejora, sumando +0,9 puntos hasta el 8,5%.

En la noche, el movimiento más destacado es el de 'Informativos Telecinco 21:00', que repunta ligeramente hasta el 7,0% tras el 7,1% de la semana pasada, prácticamente sin variación. Más interesante resulta la evolución de 'laSexta noticias 20h', que gana +0,6 puntos hasta el 6,8%, mientras que 'Antena 3 noticias 2 fin de semana' cede 0,6 puntos respecto al domingo anterior y se queda en el 11,1%, aunque mantiene el liderazgo nocturno con comodidad.

La 1

Teled. fin semana 11.383.000 14,5% Teled. fin semana 21.179.000 9,7%

Antena 3

Antena 3 noticias 1 fin de semana2.008.000 21,1% Antena 3 noticias 2 fin de semana1.340.000 11,1%

Cuatro

Noticias Cuatro 1560.000 7,4% El desmarque Cuatro 1381.000 4,0% Noticias Cuatro 2642.000 6,7%

Telecinco

Informativos Telecinco260.000 7,7% Informativos Telecinco 15:00744.000 7,8% Informativos Telecinco 21:00826.000 7,0%

laSexta

laSexta noticias: especial Desembarco del crucero del hantavirus 336.000 6,2% laSexta noticias 14h648.000 8,5% La Sexta deportes 1414.000 4,5% laSexta noticias 20h648.000 6,8% La Sexta deportes 2354.000 2,9%

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