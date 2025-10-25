El partido entre España y Suecia de la UEFA Nations League femenino
arrasa en Teledeporte al conquistar a un 5,5% y 500.000 espectadores. De este modo, supera a las emisiones que habitualmente lideran, como 'Emanet' (3,5%) y el cine de Trece, que firma un 3,8% con 'Las aventuras de Jeremiah Johnson'. Por su parte, Energy lidera la jornada con un 2,4%.
Si analizamos con un poco más de detalle el top 10, además de 'Emanet' aparecen otras cuatro telenovelas de Nova entre lo más visto del día. '
Crimen en el paraíso' se sitúa en la parte alta con un 3,2%, mientras que ' Los Simpson' cierra con un 2,6%. ' No somos nadie' se queda en un 1,6% y 118.000 espectadores.
España golea a Suecia y arrasa en Teledeporte
Ranking cadenas TDT Viernes, 24 de Octubre de 2025
2,4%
2,3%
2,3%
2,1%
2,0%
1,9%
1,9%
1,6%
1,5%
1,4%
1,3%
1,2%
1,0%
0,9%
0,9%
0,9%
0,7%
0,5% Ranking programas TDT Viernes, 24 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fútbol: UEFA Nations League femenino
España - ...
20:01
21:55
500.000
5,5%
Emanet
15:00
16:46
296.000
3,5%
Sesión doble
Las aventuras de Jeremiah ...
16:59
19:06
269.000
3,8%
Crimen en el paraíso
20:43
26:15
246.000
3,2%
Amarte así, Frijolito
17:56
19:25
236.000
3,4%
Amor sin límite
21:31
22:59
233.000
2,2%
Cuando me enamoro
19:25
21:31
230.000
2,7%
Cine western
La batalla de las colinas del ...
19:09
22:09
229.000
2,6%
Mar de amor
16:46
17:55
226.000
3,0%
Los Simpson
15:45
16:12
225.000
2,6%
Ranking Energy (
2,4%) - Viernes, 24 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Distrito 8
20:14
26:29
185.000
2,5%
C. S. I.
Sed de sangre
16:34
17:36
169.000
2,2%
C. S. I.
Arriba y abajo
17:36
18:37
157.000
2,2%
C. S. I.
¿Tienes asesinato?
19:32
20:14
153.000
2,0%
C. S. I.
Receta para un asesinato
18:37
19:20
136.000
2,0%
Ranking Nova (
2,3%) - Viernes, 24 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:00
16:46
296.000
3,5%
Amarte así, Frijolito
17:56
19:25
236.000
3,4%
Amor sin límite
21:31
22:59
233.000
2,2%
Cuando me enamoro
19:25
21:31
230.000
2,7%
Mar de amor
16:46
17:55
226.000
3,0%
Ranking Atreseries (
2,3%) - Viernes, 24 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Crimen en el paraíso
20:43
26:15
246.000
3,2%
El padre Brown
El alcalde y el mago
16:07
17:01
187.000
2,3%
El padre Brown
La cruz azul
17:01
18:00
179.000
2,4%
El padre Brown
El hombre en la sombra
18:00
18:56
163.000
2,4%
El padre Brown
La cara de la muerte
15:03
16:00
135.000
1,6%
Ranking TRECE (
2,1%) - Viernes, 24 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Sesión doble
Las aventuras de Jeremiah ...
16:59
19:06
269.000
3,8%
Cine western
La batalla de las colinas del ...
19:09
22:09
229.000
2,6%
Classics
Centauros del desierto
22:14
24:23
211.000
2,3%
Sesión doble
Los tres días del cóndor
14:47
16:59
148.000
1,8%
Santa misa
11:00
11:40
66.000
3,0%
Ranking FDF (
2,0%) - Viernes, 24 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina
Un plan sibilino, un mayorista ...
20:48
22:53
188.000
1,9%
La que se avecina
Un asexual, unas amiguis y un ...
14:41
16:56
169.000
2,0%
La que se avecina
Una piña rumana, un reseteo ...
22:53
24:47
160.000
2,0%
La que se avecina
Una derrama nupcial, un ...
18:57
20:48
143.000
1,9%
La que se avecina
Un exilio rural, un exorcismo ...
24:47
26:29
110.000
3,4%
Ranking Neox (
1,9%) - Viernes, 24 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:45
16:12
225.000
2,6%
Los Simpson
15:19
15:45
216.000
2,5%
Cine
El coleccionista de amantes
22:02
24:30
207.000
2,3%
The Big Bang Theory
16:32
16:58
198.000
2,4%
Los Simpson
14:52
15:19
195.000
2,3%
Ranking BEMADtv (
1,9%) - Viernes, 24 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
Conan el bárbaro
17:59
20:15
197.000
2,8%
Cine
Waterworld
15:25
17:59
171.000
2,1%
Cine
Cincuenta sombras de Grey
22:03
24:13
161.000
1,7%
Cine
Shaft
20:15
22:03
147.000
1,6%
Cine
Cincuenta sombras más oscuras
24:13
26:05
123.000
2,8%
Ranking DMAX (
1,6%) - Viernes, 24 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Secretos en la arena
23:23
24:13
146.000
1,8%
Secretos en la arena
22:26
23:16
142.000
1,4%
Curiosidades de la Tierra
24:21
25:11
141.000
2,6%
Curiosidades de la Tierra
25:18
26:07
131.000
4,3%
La fiebre del oro
15:49
16:48
109.000
1,3%
Ranking DKiss (
1,5%) - Viernes, 24 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La doctora Lee
23:02
24:01
119.000
1,3%
El asesino de al lado
El misterio de la estrella ...
16:30
17:27
105.000
1,3%
Home Town
21:02
22:02
100.000
1,0%
Cirugía facial
24:01
24:59
98.000
1,6%
El asesino de al lado
Trágica noticia del día ...
17:27
18:21
96.000
1,4%
Ranking Teledeporte (
1,4%) - Viernes, 24 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fútbol: UEFA Nations League femenino
España - ...
20:01
21:55
500.000
5,5%
Uefa women's nations league
22:09
22:38
129.000
1,2%
Baloncesto: Liga U 22
Girona - Força ...
17:01
18:50
47.000
0,7%
Ciclismo en pista: Campeonato del mundo
22:38
25:20
45.000
0,6%
UEFA Nations League
18:56
19:51
41.000
0,6%
Ranking Mega (España) (
1,3%) - Viernes, 24 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Vida bajo cero
16:23
17:21
131.000
1,7%
Forjado a fuego
La espada de caza de ...
21:54
22:43
130.000
1,2%
Vida bajo cero
15:25
16:23
122.000
1,4%
Forjado a fuego
El bhuj
20:59
21:54
112.000
1,1%
Forjado a fuego
El karambit
20:04
20:59
111.000
1,3%
Ranking Divinity (
1,2%) - Viernes, 24 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
9-1-1
23:02
24:01
118.000
1,3%
9-1-1
22:05
23:02
116.000
1,1%
Tu casa a juicio
19:13
20:08
113.000
1,5%
Tu casa a juicio: Vancouver
16:23
17:27
98.000
1,2%
Tu casa a juicio
21:05
22:05
95.000
0,9%
Ranking Paramount Network (
1,0%) - Viernes, 24 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los misterios de Murdoch
Linajes
16:53
17:51
123.000
1,7%
Los asesinatos de Midsomer
El consorcio
17:51
19:52
115.000
1,6%
Los misterios de Murdoch
Un juego ...
15:53
16:53
106.000
1,3%
Los asesinatos de Midsomer
E-mail clave
19:52
21:59
105.000
1,2%
Cine
Everly
22:00
23:50
92.000
0,9%
Ranking Boing (
0,9%) - Viernes, 24 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
Space Jam: Nuevas leyendas
19:20
21:23
115.000
1,4%
Cine
Pokémon: Detective Pikachu
21:31
23:22
114.000
1,1%
Doraemon, el gato cósmico
15:08
15:30
103.000
1,2%
Doraemon, el gato cósmico
08:41
08:56
48.000
2,9%
Los Thunderman
Jóvenes abandonados
23:29
23:50
45.000
0,5%
Ranking Canal 24 Horas (
0,9%) - Viernes, 24 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Informativo 24h
23:00
23:26
79.000
0,8%
Europa 2025
22:26
22:58
75.000
0,7%
Informativo 24h
21:51
22:26
70.000
0,7%
La hora cultural
23:26
23:58
55.000
0,6%
Premios Princesa de Asturias
18:10
20:00
53.000
0,7%
Ranking Ten (
0,9%) - Viernes, 24 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
No somos nadie
15:45
19:45
118.000
1,6%
Caso cerrado
14:33
15:45
71.000
0,9%
El análisis
23:40
24:25
44.000
0,6%
Caso cerrado
19:45
20:13
43.000
0,6%
Fútbol: Liga española 2ª D
Huesca - Las ...
20:30
22:23
41.000
0,4%
Ranking Real Madrid TV (
0,7%) - Viernes, 24 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
Una pistola para Ringo
21:35
23:17
115.000
1,1%
Cine
Dos hombres van a morir
23:17
24:45
68.000
0,9%
Cine
El hijo del capitán Blood
15:35
17:01
68.000
0,8%
Real Madrid conecta
19:36
21:30
38.000
0,4%
Ciudad Real Madrid
24:46
26:29
28.000
0,9%
Ranking Clan TVE (
0,5%) - Viernes, 24 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche Clan
21:11
22:51
70.000
0,7%
Los misterios de Laura
El misterio de la dama ...
22:52
23:53
57.000
0,6%
Ana y los 7
Elemental, querido Bruno
02:30
03:20
34.000
2,9%
La tarde Clan
16:57
21:07
34.000
0,5%
Ana y los 7
La gran ocasión de Ana
25:53
26:29
31.000
1,4%
Ranking Squirrel (
0,0%) - Viernes, 24 de Octubre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
El comando
22:01
23:34
136.000
1,4%
Cine
Extremadamente peligrosa
20:13
22:00
97.000
1,0%
Cuéntame cómo pasó
Un gato llamado ...
14:16
15:15
68.000
0,9%
Cuéntame cómo pasó
Fronteras
13:04
14:16
61.000
1,4%
Cine
Dark angel: Angel de la muerte
23:35
25:07
61.000
0,9%