AUDIENCIAS TDT 24 DE OCTUBRE

'No somos nadie' se queda en un 1,6% y el España-Suecia brilla en TDP con medio millón de espectadores

Energy lidera con un 2,4% y Nova domina la tabla con cinco emisiones entre lo más visto.

Por RedacciónPublicado: Sábado 25 Octubre 2025 09:35 (hace 7 horas)

Audiencias Viernes 24 de Octubre de 2025

  • logoantena3

    14,0%

  • logola1

    11,4%

  • logotelecinco

    10,0%

  • logolasexta

    5,9%

  • logocuatro

    5,5%

  • logola2

    3,4%

  • logoenergy

    2,4%

  • logonova

    2,3%

  • logoatreseries

    2,3%

  • logo13tv

    2,1%

  • logofdf

    2,0%

  • logoneox

    1,9%

  • logobemadtv

    1,9%

  • logodiscoverymax

    1,6%

  • logodkiss

    1,5%

  • logoteledeporte

    1,4%

  • logomega-espana

    1,3%

  • logodivinity

    1,2%

  • logoparamount-network

    1,0%

  • logocanal24horas

    0,9%

  • logoboing

    0,9%

  • logoten

    0,9%

  • logoreal-madrid-tv

    0,7%

  • logoclan

    0,5%

  • logogol-television

    0,0%

El partido entre España y Suecia de la UEFA Nations League femenino arrasa en Teledeporte al conquistar a un 5,5% y 500.000 espectadores. De este modo, supera a las emisiones que habitualmente lideran, como 'Emanet' (3,5%) y el cine de Trece, que firma un 3,8% con 'Las aventuras de Jeremiah Johnson'. Por su parte, Energy lidera la jornada con un 2,4%.

Si analizamos con un poco más de detalle el top 10, además de 'Emanet' aparecen otras cuatro telenovelas de Nova entre lo más visto del día. 'Crimen en el paraíso' se sitúa en la parte alta con un 3,2%, mientras que 'Los Simpson' cierra con un 2,6%. 'No somos nadie' se queda en un 1,6% y 118.000 espectadores.

España golea a Suecia y arrasa en Teledeporte
España golea a Suecia y arrasa en Teledeporte
Ranking cadenas TDT Viernes, 24 de Octubre de 2025

Energy 2,4%

Nova 2,3%

Atreseries 2,3%

TRECE 2,1%

FDF 2,0%

Neox 1,9%

BEMADtv 1,9%

DMAX 1,6%

DKiss 1,5%

Teledeporte 1,4%

Mega (España) 1,3%

Divinity 1,2%

Paramount Network 1,0%

Boing 0,9%

Canal 24 Horas 0,9%

Ten 0,9%

Real Madrid TV 0,7%

Clan TVE 0,5%

Ranking programas TDT Viernes, 24 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Fútbol: UEFA Nations League femenino España - ...
20:01
21:55
500.000
5,5%
Nova
Emanet
15:00
16:46
296.000
3,5%
TRECE
Sesión doble Las aventuras de Jeremiah ...
16:59
19:06
269.000
3,8%
Atreseries
Crimen en el paraíso
20:43
26:15
246.000
3,2%
Nova
Amarte así, Frijolito
17:56
19:25
236.000
3,4%
Nova
Amor sin límite
21:31
22:59
233.000
2,2%
Nova
Cuando me enamoro
19:25
21:31
230.000
2,7%
TRECE
Cine western La batalla de las colinas del ...
19:09
22:09
229.000
2,6%
Nova
Mar de amor
16:46
17:55
226.000
3,0%
Neox
Los Simpson
15:45
16:12
225.000
2,6%

Ranking Energy (2,4%) - Viernes, 24 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Distrito 8
20:14
26:29
185.000
2,5%
Energy
C. S. I. Sed de sangre
16:34
17:36
169.000
2,2%
Energy
C. S. I. Arriba y abajo
17:36
18:37
157.000
2,2%
Energy
C. S. I. ¿Tienes asesinato?
19:32
20:14
153.000
2,0%
Energy
C. S. I. Receta para un asesinato
18:37
19:20
136.000
2,0%

Ranking Nova (2,3%) - Viernes, 24 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
16:46
296.000
3,5%
Nova
Amarte así, Frijolito
17:56
19:25
236.000
3,4%
Nova
Amor sin límite
21:31
22:59
233.000
2,2%
Nova
Cuando me enamoro
19:25
21:31
230.000
2,7%
Nova
Mar de amor
16:46
17:55
226.000
3,0%

Ranking Atreseries (2,3%) - Viernes, 24 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Crimen en el paraíso
20:43
26:15
246.000
3,2%
Atreseries
El padre Brown El alcalde y el mago
16:07
17:01
187.000
2,3%
Atreseries
El padre Brown La cruz azul
17:01
18:00
179.000
2,4%
Atreseries
El padre Brown El hombre en la sombra
18:00
18:56
163.000
2,4%
Atreseries
El padre Brown La cara de la muerte
15:03
16:00
135.000
1,6%

Ranking TRECE (2,1%) - Viernes, 24 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Sesión doble Las aventuras de Jeremiah ...
16:59
19:06
269.000
3,8%
TRECE
Cine western La batalla de las colinas del ...
19:09
22:09
229.000
2,6%
TRECE
Classics Centauros del desierto
22:14
24:23
211.000
2,3%
TRECE
Sesión doble Los tres días del cóndor
14:47
16:59
148.000
1,8%
TRECE
Santa misa
11:00
11:40
66.000
3,0%

Ranking FDF (2,0%) - Viernes, 24 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Un plan sibilino, un mayorista ...
20:48
22:53
188.000
1,9%
FDF
La que se avecina Un asexual, unas amiguis y un ...
14:41
16:56
169.000
2,0%
FDF
La que se avecina Una piña rumana, un reseteo ...
22:53
24:47
160.000
2,0%
FDF
La que se avecina Una derrama nupcial, un ...
18:57
20:48
143.000
1,9%
FDF
La que se avecina Un exilio rural, un exorcismo ...
24:47
26:29
110.000
3,4%

Ranking Neox (1,9%) - Viernes, 24 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:45
16:12
225.000
2,6%
Neox
Los Simpson
15:19
15:45
216.000
2,5%
Neox
Cine El coleccionista de amantes
22:02
24:30
207.000
2,3%
Neox
The Big Bang Theory
16:32
16:58
198.000
2,4%
Neox
Los Simpson
14:52
15:19
195.000
2,3%

Ranking BEMADtv (1,9%) - Viernes, 24 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Conan el bárbaro
17:59
20:15
197.000
2,8%
BEMADtv
Cine Waterworld
15:25
17:59
171.000
2,1%
BEMADtv
Cine Cincuenta sombras de Grey
22:03
24:13
161.000
1,7%
BEMADtv
Cine Shaft
20:15
22:03
147.000
1,6%
BEMADtv
Cine Cincuenta sombras más oscuras
24:13
26:05
123.000
2,8%

Ranking DMAX (1,6%) - Viernes, 24 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Secretos en la arena
23:23
24:13
146.000
1,8%
DMAX
Secretos en la arena
22:26
23:16
142.000
1,4%
DMAX
Curiosidades de la Tierra
24:21
25:11
141.000
2,6%
DMAX
Curiosidades de la Tierra
25:18
26:07
131.000
4,3%
DMAX
La fiebre del oro
15:49
16:48
109.000
1,3%

Ranking DKiss (1,5%) - Viernes, 24 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
La doctora Lee
23:02
24:01
119.000
1,3%
DKiss
El asesino de al lado El misterio de la estrella ...
16:30
17:27
105.000
1,3%
DKiss
Home Town
21:02
22:02
100.000
1,0%
DKiss
Cirugía facial
24:01
24:59
98.000
1,6%
DKiss
El asesino de al lado Trágica noticia del día ...
17:27
18:21
96.000
1,4%

Ranking Teledeporte (1,4%) - Viernes, 24 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Fútbol: UEFA Nations League femenino España - ...
20:01
21:55
500.000
5,5%
Teledeporte
Uefa women's nations league
22:09
22:38
129.000
1,2%
Teledeporte
Baloncesto: Liga U 22 Girona - Força ...
17:01
18:50
47.000
0,7%
Teledeporte
Ciclismo en pista: Campeonato del mundo
22:38
25:20
45.000
0,6%
Teledeporte
UEFA Nations League
18:56
19:51
41.000
0,6%

Ranking Mega (España) (1,3%) - Viernes, 24 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Vida bajo cero
16:23
17:21
131.000
1,7%
Mega (España)
Forjado a fuego La espada de caza de ...
21:54
22:43
130.000
1,2%
Mega (España)
Vida bajo cero
15:25
16:23
122.000
1,4%
Mega (España)
Forjado a fuego El bhuj
20:59
21:54
112.000
1,1%
Mega (España)
Forjado a fuego El karambit
20:04
20:59
111.000
1,3%

Ranking Divinity (1,2%) - Viernes, 24 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
9-1-1
23:02
24:01
118.000
1,3%
Divinity
9-1-1
22:05
23:02
116.000
1,1%
Divinity
Tu casa a juicio
19:13
20:08
113.000
1,5%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
16:23
17:27
98.000
1,2%
Divinity
Tu casa a juicio
21:05
22:05
95.000
0,9%

Ranking Paramount Network (1,0%) - Viernes, 24 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Paramount Network
Los misterios de Murdoch Linajes
16:53
17:51
123.000
1,7%
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer El consorcio
17:51
19:52
115.000
1,6%
Paramount Network
Los misterios de Murdoch Un juego ...
15:53
16:53
106.000
1,3%
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer E-mail clave
19:52
21:59
105.000
1,2%
Paramount Network
Cine Everly
22:00
23:50
92.000
0,9%

Ranking Boing (0,9%) - Viernes, 24 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Cine Space Jam: Nuevas leyendas
19:20
21:23
115.000
1,4%
Boing
Cine Pokémon: Detective Pikachu
21:31
23:22
114.000
1,1%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
15:08
15:30
103.000
1,2%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
08:41
08:56
48.000
2,9%
Boing
Los Thunderman Jóvenes abandonados
23:29
23:50
45.000
0,5%

Ranking Canal 24 Horas (0,9%) - Viernes, 24 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Informativo 24h
23:00
23:26
79.000
0,8%
Canal 24 Horas
Europa 2025
22:26
22:58
75.000
0,7%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:51
22:26
70.000
0,7%
Canal 24 Horas
La hora cultural
23:26
23:58
55.000
0,6%
Canal 24 Horas
Premios Princesa de Asturias
18:10
20:00
53.000
0,7%

Ranking Ten (0,9%) - Viernes, 24 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
No somos nadie
15:45
19:45
118.000
1,6%
Ten
Caso cerrado
14:33
15:45
71.000
0,9%
Ten
El análisis
23:40
24:25
44.000
0,6%
Ten
Caso cerrado
19:45
20:13
43.000
0,6%
Ten
Fútbol: Liga española 2ª D Huesca - Las ...
20:30
22:23
41.000
0,4%

Ranking Real Madrid TV (0,7%) - Viernes, 24 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Una pistola para Ringo
21:35
23:17
115.000
1,1%
Real Madrid TV
Cine Dos hombres van a morir
23:17
24:45
68.000
0,9%
Real Madrid TV
Cine El hijo del capitán Blood
15:35
17:01
68.000
0,8%
Real Madrid TV
Real Madrid conecta
19:36
21:30
38.000
0,4%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
24:46
26:29
28.000
0,9%

Ranking Clan TVE (0,5%) - Viernes, 24 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
La noche Clan
21:11
22:51
70.000
0,7%
Clan TVE
Los misterios de Laura El misterio de la dama ...
22:52
23:53
57.000
0,6%
Clan TVE
Ana y los 7 Elemental, querido Bruno
02:30
03:20
34.000
2,9%
Clan TVE
La tarde Clan
16:57
21:07
34.000
0,5%
Clan TVE
Ana y los 7 La gran ocasión de Ana
25:53
26:29
31.000
1,4%

Ranking Squirrel (0,0%) - Viernes, 24 de Octubre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine El comando
22:01
23:34
136.000
1,4%
Squirrel
Cine Extremadamente peligrosa
20:13
22:00
97.000
1,0%
Squirrel
Cuéntame cómo pasó Un gato llamado ...
14:16
15:15
68.000
0,9%
Squirrel
Cuéntame cómo pasó Fronteras
13:04
14:16
61.000
1,4%
Squirrel
Cine Dark angel: Angel de la muerte
23:35
25:07
61.000
0,9%
