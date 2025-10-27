Audiencias Sábado 25 de Octubre de 2025
'La ruleta de la suerte noche' se estrenó con buenos resultados en la noche del sábado, pero una semana más tarde ha visto cómo su audiencia se reducía. El concurso ha sufrido una caída de -1,3 puntos que lo ha colocado en un 10,6%. No obstante, esto ha sido suficiente para liderar su franja frente a 'Bailando con las estrellas'.
El talent show de Telecinco también anotaba una bajada con la que firmaba un 12,8%, es decir, -0,6 puntos. En estricta coincidencia con 'La ruleta', el programa de baile se queda en un 10,4% y el concurso en un 10,6%, por lo que este último vuelve a liderar. Por otro lado, 'laSexta Xplica!' está viviendo muy buenas semanas, como demuestra al haberse alzado +0,3 puntos a un 6,3%.
Respecto a las ofertas cinematográficas de la noche, La 1 se decantó por 'El escándalo (Bombshell)', que cautivó a un 7,8%. Con este dato, mejora en 2,7 puntos a lo obtenido por el cancelado 'Cuánto, cuánto, cuánto'. Por último, 'El blockbuster' sufre una caída de -3,9 puntos con 'Ice Road', que firma un 5,4%.
Jesús Vázquez abraza a Jorge González en 'Bailando con las estrellas'
Prime time
- 'Informe semanal' cosecha un 8,9% tras mejorar +0,7 puntos
- Buen 4% para el cine de La 2
- 'La ruleta de la suerte noche' (10,6%) pierde -1,3 puntos
- 'Bailando con las estrellas' (12,8%) se deja -0,6 puntos
- 'laSexta Xplica' (6,3%) firma su programa más visto de la temporada
Informe semanal 886.000 8,9%
Plan de c1ne 773.000 7,8%
Plan de c1ne 2 543.000 8,5%
Cómo nos reímos 271.000 2,8%
Versión española presentación 338.000 3,6%
Incluye:
- Versión española 383.000 4,0%
- Versión española coloquio 155.000 2,1%
Una nueva vida: Presentación759.000 7,5%
La ruleta de la suerte noche1.059.000 10,6%
La ruleta de la suerte noche524.000 7,4%
First Dates620.000 6,3%
El blockbuster 513.000 5,4%
Bailando con las estrellas1.005.000 12,8%
Sábado clave529.000 5,4%
laSexta Xplica516.000 6,3%
Afra Blanco debate en 'laSexta Xplica!'
Late night
- '¿Algo que declarar?' mejora +0,5 puntos a un 5%
- Las reposiciones de 'Objetivo: París' empeoran al cine
- 'La ruleta de la suerte noche' también baja en sus reposiciones
¿Algo que declarar?159.000 5,0%
Versión española: Última sesión 65.000 1,4%
La noche temática 41.000 1,5%
Incluye:
- La batalla por el cobalto40.000 1,5%
La ruleta de la suerte noche244.000 7,0%
Objetivo: París271.000 4,2%
Objetivo: París163.000 3,6%
Sportium game show61.000 2,1%
Bailando con las estrellas (Continuación)1.005.000 12,8%
Gran Madrid show133.000 4,7%
laSexta Xplica (Continuación)516.000 6,3%
Equipo de investigación 146.000 4,6%
'Cine de barrio' reúne a sus presentadores
Sobremesa y tarde
- 'Cine de barrio' (11,8%) sube +1 punto en su especial 30º aniversario
- 'Agárrate al sillón' aterriza el sábado con un 9%
- 'Multicine' mejora en todas sus sesiones
- Idéntico 4,2% para 'La Roca' que hace una semana
- 'Home cinema' firma un buen 6,5%, pero se deja -1,5 puntos
Sesión de tarde 928.000 10,9%
Sesión de tarde 2 778.000 9,9%
Cine de barrio presentación 892.000 11,8%
Incluye:
- Cine de barrio 973.000 12,6%
Saber y ganar: Fin de semana363.000 4,2%
Grandes documentales161.000 1,9%
Incluye:
- El gibón, el simio cantarín 145.000 1,7%
- Tíbet la cima del mundo118.000 1,4%
Planeta selva 144.000 1,8%
Esto es España 129.000 1,7%
Atención obras79.000 1,1%
Días de cine69.000 1,0%
Su majestad el caballo131.000 1,6%
Multicine 1.085.000 12,8%
Multicine 2 750.000 10,0%
Multicine 3 574.000 7,5%
Home cinema 553.000 6,5%
Home cinema 2 411.000 5,6%
Fiesta760.000 9,6%
Agárrate al sillón731.000 9,0%
La Roca333.000 4,2%
Anne Igartiburu y Javier de Hoyos presentan 'D Corazón'
Mañana
- +1,1 puntos sube 'D Corazón', que alcanza el doble dígito con un 10,1%
- 6,5% firma '¡Vaya fama!' tras perder -0,5 puntos
- La reposición de 'La ruleta de la suerte' (17,8%) cae -2 puntos en una semana
Zoom net103.000 15,6%
Audiencia abierta231.000 9,7%
Viaje al centro de la tele 166.000 6,4%
Viaje al centro de la tele 285.000 10,7%
Viaje al centro de la tele 354.000 11,9%
D Corazón560.000 10,1%
Nueva Zelanda en tren26.000 5,5%
Maravillas del océano 34.000 5,5%
Los conciertos de La 2 39.000 3,0%
Objetivo igualdad41.000 2,0%
En lengua de signos33.000 1,5%
Agrosfera69.000 2,7%
Para todos La 248.000 1,9%
Yo soy de FP57.000 2,1%
De seda y hierro 55.000 2,0%
Caravana educativa50.000 1,6%
Pagina2 57.000 1,6%
Tendido cero86.000 1,7%
¡Qué animal! 66.000 1,0%
Saber y ganar: Fin de semana103.000 1,3%
Pelopicopata10.000 1,8%
Los más...68.000 4,3%
Incluye:
- Lo mejor de cada casa68.000 4,3%
La voz: Audiciones245.000 9,1%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 381.000 11,5%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 590.000 14,1%
La ruleta de la suerte1.150.000 17,8%
Love shopping tv3.000 0,5%
¡Toma salami! 8.000 1,2%
¡Toma salami! 34.000 3,8%
Volando voy 88.000 5,6%
Volando voy 167.000 6,8%
Viajeros Cuatro 184.000 6,7%
Viajeros Cuatro 327.000 8,8%
Minutos musicales3.000 0,6%
Enphorma5.000 1,0%
Love shopping tv5.000 0,9%
Got Talent España120.000 6,9%
Más que coches111.000 4,2%
Got Talent España: Momentazos124.000 4,2%
¡Vaya fama!361.000 6,5%
Vivara olvidate de la gestion del alquiler5.000 1,0%
Equipo de investigación 22.000 3,3%
Crea lectura: Leer mas es vivir mas44.000 4,3%
Aruser@s weekend183.000 9,7%
Equipo de investigación 198.000 7,6%
Equipo de investigación 176.000 6,1%
Equipo de investigación 184.000 4,8%
Informativos
'Antena 3 noticias 1 fin de semana' conquista la sobremesa al marcar un 20,8%, desligándose así de 'Telediario fin de semana 1', que anota un 13,5%. 'Informativos Telecinco 15:00' es visto por un 8,4%. Por la noche, b>'Antena 3 noticias 2 fin de semana' vuelve a retomar el control con un 12,3%. 'Telediario fin de semana 2' se apunta un 10,8% e 'Informativos Telecinco 21:00' alcanza un 9,1%.
Fin de semana 24h93.000 18,4%
Fin de semana 24h212.000 14,4%
Telediario Fin de Semana 11.150.000 13,5%
Telediario Fin de Semana 21.000.000 10,8%
Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana1.768.000 20,8%
Antena 3 Noticias 2 Fin de Semana1.151.000 12,3%
Noticias Cuatro 1490.000 7,7%
El Desmarque Cuatro 1329.000 4,0%
Noticias Cuatro 2437.000 5,5%
Informativos Telecinco 15:00709.000 8,4%
Informativos Telecinco 21:00853.000 9,1%
laSexta Noticias 14h458.000 7,3%
laSexta Deportes 1312.000 3,8%
laSexta Noticias 20h524.000 6,7%
laSexta Deportes 2340.000 3,7%