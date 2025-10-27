Por Redacción | |

'La ruleta de la suerte noche' se estrenó con buenos resultados en la noche del sábado, pero una semana más tarde ha visto cómo su audiencia se reducía. El concurso ha sufrido una caída de -1,3 puntos que lo ha colocado en un 10,6%. No obstante, esto ha sido suficiente para liderar su franja frente a 'Bailando con las estrellas'.

El talent show de Telecinco también anotaba una bajada con la que firmaba un 12,8%, es decir, -0,6 puntos. En estricta coincidencia con 'La ruleta', el programa de baile se queda en un 10,4% y el concurso en un 10,6%, por lo que este último vuelve a liderar. Por otro lado, 'laSexta Xplica!' está viviendo muy buenas semanas, como demuestra al haberse alzado +0,3 puntos a un 6,3%.

Respecto a las ofertas cinematográficas de la noche, La 1 se decantó por 'El escándalo (Bombshell)', que cautivó a un 7,8%. Con este dato, mejora en 2,7 puntos a lo obtenido por el cancelado 'Cuánto, cuánto, cuánto'. Por último, 'El blockbuster' sufre una caída de -3,9 puntos con 'Ice Road', que firma un 5,4%.

Prime time

'Informe semanal' cosecha un 8,9% tras mejorar +0,7 puntos

Buen 4% para el cine de La 2

'La ruleta de la suerte noche' (10,6%) pierde -1,3 puntos

'Bailando con las estrellas' (12,8%) se deja -0,6 puntos

'laSexta Xplica' (6,3%) firma su programa más visto de la temporada

La 1

Informe semanal Crónica del desastre 886.000 8,9% Plan de c1ne El escándalo (Bombshell) 773.000 7,8% Plan de c1ne 2 Tres anuncios en las afueras 543.000 8,5%

La 2

Cómo nos reímos 100 271.000 2,8% Versión española presentación Que nadie duerma 338.000 3,6% Incluye: - Versión española Que nadie duerma 383.000 4,0% - Versión española coloquio Que nadie duerma 155.000 2,1%

Antena 3

Una nueva vida: Presentación759.000 7,5% La ruleta de la suerte noche1.059.000 10,6% La ruleta de la suerte noche524.000 7,4%

Cuatro

First Dates620.000 6,3% El blockbuster Ice Road 513.000 5,4%

Telecinco

Bailando con las estrellas1.005.000 12,8%

laSexta

Sábado clave529.000 5,4% laSexta Xplica516.000 6,3%

Late night

'¿Algo que declarar?' mejora +0,5 puntos a un 5%

Las reposiciones de 'Objetivo: París' empeoran al cine

'La ruleta de la suerte noche' también baja en sus reposiciones

La 1

¿Algo que declarar?159.000 5,0%

La 2

Versión española: Última sesión Autómata 65.000 1,4% La noche temática 30 años de la noche temática 41.000 1,5% Incluye: - La batalla por el cobalto40.000 1,5%

Antena 3

La ruleta de la suerte noche244.000 7,0%

Cuatro

Objetivo: París271.000 4,2% Objetivo: París163.000 3,6% Sportium game show61.000 2,1%

Telecinco

Bailando con las estrellas (Continuación)1.005.000 12,8% Gran Madrid show133.000 4,7%

laSexta

laSexta Xplica (Continuación)516.000 6,3% Equipo de investigación La caída del gurú de las hipotecas 146.000 4,6%

Sobremesa y tarde

'Cine de barrio' (11,8%) sube +1 punto en su especial 30º aniversario

'Agárrate al sillón' aterriza el sábado con un 9%

'Multicine' mejora en todas sus sesiones

Idéntico 4,2% para 'La Roca' que hace una semana

'Home cinema' firma un buen 6,5%, pero se deja -1,5 puntos

La 1

Sesión de tarde Ejecutiva en apuros 928.000 10,9% Sesión de tarde 2 Hasta que la ley nos separe 778.000 9,9% Cine de barrio presentación Don erre que erre 892.000 11,8% Incluye: - Cine de barrio Don erre que erre 973.000 12,6%

La 2

Saber y ganar: Fin de semana363.000 4,2% Grandes documentales161.000 1,9% Incluye: - El gibón, el simio cantarín Instinto musical 145.000 1,7% - Tíbet la cima del mundo118.000 1,4% Planeta selva El último bosque 144.000 1,8% Esto es España País Vasco 129.000 1,7% Atención obras79.000 1,1% Días de cine69.000 1,0% Su majestad el caballo131.000 1,6%

Antena 3

Multicine La verdad sobre mi padre 1.085.000 12,8% Multicine 2 Huir del amor 750.000 10,0% Multicine 3 Amiga peligrosa 574.000 7,5%

Cuatro

Home cinema Ben-Hur (2016) 553.000 6,5% Home cinema 2 Centurión 411.000 5,6%

Telecinco

Fiesta760.000 9,6% Agárrate al sillón731.000 9,0%

laSexta

La Roca333.000 4,2%

Mañana

+1,1 puntos sube 'D Corazón', que alcanza el doble dígito con un 10,1%

6,5% firma '¡Vaya fama!' tras perder -0,5 puntos

La reposición de 'La ruleta de la suerte' (17,8%) cae -2 puntos en una semana

La 1

Zoom net103.000 15,6% Audiencia abierta231.000 9,7% Viaje al centro de la tele 90 y pop 166.000 6,4% Viaje al centro de la tele Momentos descatalogados 285.000 10,7% Viaje al centro de la tele Esto es América 354.000 11,9% D Corazón560.000 10,1%

La 2

Nueva Zelanda en tren26.000 5,5% Maravillas del océano Depredador o presa 34.000 5,5% Los conciertos de La 2 Concierto solidario en beneficio de los damnificados por la dana 39.000 3,0% Objetivo igualdad41.000 2,0% En lengua de signos33.000 1,5% Agrosfera69.000 2,7% Para todos La 248.000 1,9% Yo soy de FP57.000 2,1% De seda y hierro Próxima estación 55.000 2,0% Caravana educativa50.000 1,6% Pagina2 Susana Martín Gijón 57.000 1,6% Tendido cero86.000 1,7% ¡Qué animal! Tiburones y rayas 66.000 1,0% Saber y ganar: Fin de semana103.000 1,3%

Antena 3

Pelopicopata10.000 1,8% Los más...68.000 4,3% Incluye: - Lo mejor de cada casa68.000 4,3% La voz: Audiciones245.000 9,1% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Mojarra a la andaluza 381.000 11,5% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Sardinas rebozadas con pimientos verdes y pan de ajo 590.000 14,1% La ruleta de la suerte1.150.000 17,8%

Cuatro

Love shopping tv3.000 0,5% ¡Toma salami! Nací enfadao 8.000 1,2% ¡Toma salami! Cuando haces pop 34.000 3,8% Volando voy Alto Tajo, Guadalajara 88.000 5,6% Volando voy Las sierras subbéticas (Córdoba) 167.000 6,8% Viajeros Cuatro Tarragona 184.000 6,7% Viajeros Cuatro Estambul 327.000 8,8%

Telecinco

Minutos musicales3.000 0,6% Enphorma5.000 1,0% Love shopping tv5.000 0,9% Got Talent España120.000 6,9% Más que coches111.000 4,2% Got Talent España: Momentazos124.000 4,2% ¡Vaya fama!361.000 6,5%

laSexta

Vivara olvidate de la gestion del alquiler5.000 1,0% Equipo de investigación El adn del pulpo 22.000 3,3% Crea lectura: Leer mas es vivir mas44.000 4,3% Aruser@s weekend183.000 9,7% Equipo de investigación Burguermania 198.000 7,6% Equipo de investigación El imperio del salmon 176.000 6,1% Equipo de investigación El mercado negro de la carne 184.000 4,8%

Informativos

'Antena 3 noticias 1 fin de semana' conquista la sobremesa al marcar un 20,8%, desligándose así de 'Telediario fin de semana 1', que anota un 13,5%. 'Informativos Telecinco 15:00' es visto por un 8,4%. Por la noche, b>'Antena 3 noticias 2 fin de semana' vuelve a retomar el control con un 12,3%. 'Telediario fin de semana 2' se apunta un 10,8% e 'Informativos Telecinco 21:00' alcanza un 9,1%.

La 1

Fin de semana 24h93.000 18,4% Fin de semana 24h212.000 14,4% Telediario Fin de Semana 11.150.000 13,5% Telediario Fin de Semana 21.000.000 10,8%

Antena 3

Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana1.768.000 20,8% Antena 3 Noticias 2 Fin de Semana1.151.000 12,3%

Cuatro

Noticias Cuatro 1490.000 7,7% El Desmarque Cuatro 1329.000 4,0% Noticias Cuatro 2437.000 5,5%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00709.000 8,4% Informativos Telecinco 21:00853.000 9,1%

laSexta

laSexta Noticias 14h458.000 7,3% laSexta Deportes 1312.000 3,8% laSexta Noticias 20h524.000 6,7% laSexta Deportes 2340.000 3,7%

