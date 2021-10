Los protagonistas de 'Paramparça: Vidas cruzadas'

La oferta cinematográfica de Trece continúa generando buenos resultados entre los canales de TDT. La emisión del western "Seis caballos negros", dirigido por Harry Keller, se convierte en lo más visto de la jornada del lunes 25 de octubre al reunir a 460.000 espectadores y obtener un 5% de cuota de pantalla. Las siguientes cuatro posiciones están ocupadas por emisiones de Nova, que sigue imparable con 'Paramparça: vidas cruzadas' (2,8%), 'Elif' (3,7%), 'Mar de amores' (3%), y 'El cuerpo del deseo' (3,6%). Aunque se encuentra en sexta posición por contar con un menor número de espectadores, 'Love is in the air' destaca en Divinity al obtener un 4,1% de share.